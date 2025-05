Revolution und Märchenflair: »Anastasia« feiert Premiere in Dußlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUSSLINGEN. Bis auf den letzten Platz gefüllt war die Kulturhalle in Dußlingen am Freitagabend, als die Musical Academy Tübingen (MAT) das Musical »Anastasia« aufführte. In blaues Licht getaucht ist die Bühne, als der Vorhang sich öffnet und die stolze Zarenmutter, gespielt von Anna Nill, der kleinen Anastasia eine Spieluhr schenkt. Sie sitzen zusammen auf dem Bett, alles scheint ruhig zu sein.

Das schlichte Bühnenbild zeigt im Hintergrund eine weiße Treppe mit zwei Aufgängen sowie Projektionsflächen für wechselnde Szenerien. Links und rechts davon wird die weiße Fläche für Projektionen genutzt. St. Petersburg mit Auferstehungskirche und Paris mit Eiffelturm werden so im Laufe des Abends angedeutet. Szenenwechsel, wir sind in einem großen Ball am russischen Zarenhof. An diese Szene mit ihren glücklichen Eltern und den vielen Menschen im Ballsaal wird sich Anastasia immer wieder zurückerinnern.

Wirren der Revolution

Das Musical erzählt die Geschichte der jüngsten Tochter der russischen Zarenfamilie Romanow. Anastasia soll angeblich als einzige die Ermordung ihrer Familie im Jahr 1917 überlebt haben. Ihre Großmutter hatte ihr zehn Jahre zuvor eine Spieluhr geschenkt, ehe sie nach Paris zog. Nun setzt sie eine Belohnung aus, wenn ihre Enkelin gefunden würde. Die durchtriebenen aber charmanten Betrüger Dimitri (Yannick Huber) und Wlad (Konrad Lenhard) wittern ihre Chance und finden in dem Waisenmädchen Anja die Richtige, um zu Reichtum zu kommen. Anja hat ihr Gedächtnis verloren und wird von den beiden darauf vorbereitet, Anastasia zu spielen. Gemeinsam gelingt ihnen die Flucht nach Paris, wo Anja die Zarenmutter trifft. Und plötzlich ahnt, sie könnte tatsächlich die Zarentochter sein.

Unter der Regie von Silvester Keller gelingt dem 25-köpfigen Ensemble eine professionell wirkende Produktion. In Szenen, in denen das ganze Ensemble auf der Bühne ist, sitzen alle Bewegungen. Überzeugend gestaltet sind auch die Einzelauftritte mit Balladen, etwa von Johannes Kahlhöfer als Bolschewist Gleb, der Anja töten soll. Den inneren Konflikt dieses Mannes verkörpert er packend.

Zauberhafte Tänze

Für zauberhafte Momente sorgen die Choreografien von Sabrina Reichle. Viele Tanzstile kommen in dem Stück vor, von Walzer über Tango bis zu Polka und klassischem Ballett. Dass es sich ausschließlich um Laien handelt, mag man kaum glauben, wenn Michelle Trifonov als Anja und Yannick Huber als Dimitri Walzer und Polka tanzen oder eine Ballettaufführung von Schwanensee dargestellt wird.

Aufführungsinfo Wer die Geschichte der Zarentochter Anastasia als Musical miterleben möchte, hat noch die Gelegenheit am 22., 23. und 24. Mai in der Kulturhalle Dußlingen. (GEA)

www.musical-academy-tuebingen.de

Beeindruckend sind auch die Kostüme, von den prachtvollen Kleidern der russischen Zarenfamilie über die Lumpen der verarmten Petersburger Bevölkerung bis zur farbenfrohen Gewandung der Pariser. Alles ist von den Mitgliedern selbst gestaltet. Kostümwechsel gibt es viele, jede neue Szene bringt neue wunderschöne Bilder. Die Flotten Ensemblenummern sorgen für gute Laune und die Duette für Gänsehaut. So auch die Traumszenen von Anja, die Hauptdarstellerin Michelle Trifinov sehr überzeugend spielt. Gemeinsam mit Huber entspinnt sich eine fesselnde Chemie und eine rührende Liebesgeschichte.

Eindrucksvolle Lichteffekte

Die vielen Szenenwechsel laufen reibungslos ab: Schnell verwandelt sich die Bühne vom Zarenpalast zur Straße von St. Petersburg, in eine Zeitungsredaktion, ein Zugabteil, ein Hotel oder eine Ballettaufführung. Dabei hilft die geschickte Lichtführung von Max Jäger, die etwa bei Alptraumsequenzen oder während der Oktoberrevolution Panik und Gefahr spüren lässt.

Emilia Schneider obliegt die musikalische Leitung des 15-köpfigen Orchesters sowie der Sänger auf der Bühne. Die studierte Schulmusikerin hat die Sänger sehr gut vorbereitet. Schade nur, dass manchmal der Text im ersten Akt nicht gut zu verstehen war. In den Szenen wie bei der Ankunft in Paris zeigten die Darsteller überzuschäumende Spielfreude.

Historische Freiheiten

Historisch muss man die Geschichte mit einem Augenzwinkern betrachten. So weit hergeholt die Geschichte scheint, so ergibt sie doch eine spannende Handlung. Die Legende konnte endgültig erst 2007 widerlegt werden, als nachgewiesen wurde, dass Anastasia mit ihrer Familie ermordet wurde. Als Zugabe sang Trifonov noch einmal den Titelsong – diesmal auf Russisch. (GEA)