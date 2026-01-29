Reutlinger Pappelgarten feiert Zehnjähriges mit multinationalem Festival

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wenn ein Musikclub das Zehnjährige feiert und sein Chef den 65. Geburtstag vor der Nase hat, darf man es auch mal krachen lassen. Hat sich Pappelgarten-Betreiber Tobias Festl gedacht und 14 Acts in einen ebensoviele Termine umfassenden Konzertreigen von Anfang Februar bis Ende März gepackt. Ausufernd ist nicht nur das Angebot, sondern auch der Titel des Festivals: »10 Jahre Pappelgarten – Festival für Blues, Jazz, Rock & more – multinational und spendenfinanziert«.

Dass nun neben dem Jazzfrühling des Jazzclubs in der Mitte (März bis Mai) noch ein weiteres Frühjahrsfestival aufpoppt, verdankt sich noch einem anderen Umstand: Festl hatte einfach zu viele verlockende Nummern am Haken, mehr als in die regulären Konzertserien passten. Was tun? Absagen – oder ein Festival draus machen. Festl entschied sich für Alternative zwei.

Bands aus sechs Nationen

Multinational ist nicht übertrieben. Sechs Gruppen kommen aus den USA, drei aus Deutschland, weitere aus Italien, Frankreich, Nordirland und den Niederlanden. Multistilistisch ist der Reigen zudem. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Blues, ein anderer auf Modern Jazz. Es finden sich aber auch Freejazz, französischer Krautrock, eine holländische Joan Baez, Punk und Indierock.

Ted und John Siegel sind das Roots-Music-Duo The Deltaz. Foto: PR Ted und John Siegel sind das Roots-Music-Duo The Deltaz. Foto: PR

»Spendenfinanziert« meint dabei nicht, das Festival sei durch Sponsoren getragen. Wie Festl betont, bekommt es weder öffentliche noch private Zuwendungen. Gemeint ist, dass das Festival von den Spenden der Besucher lebt. Die Konzerte kosten keinen Eintritt, sondern man wirft in den Spendenhut, was man kann und will. Das gilt auch für die vier Konzerte des Kulturvereins Themu, die in den Reigen integriert sind – während die Themu-Termine sonst Eintritt kosten. Es sei ein Versuch, so Festl, ob die Themu-Konzerte mit diesem Modus mehr Publikum ziehen.

Elektrotango zum Auftakt

Den Auftakt macht das argentinische Duo San Telmo Lounge (2. Februar). Amy Münchgesang und Martin Delgado verleugnen Tango-Einflüsse nicht, setzen aber auf tanzbare Elektrobeats. Wild wird's am 5. Februar mit Cockaphonix. »Da schlafe sogar ich nicht ein«, frotzelt Festl. Das Quintett aus Washington D. C. mixt mit Klavier, Trompete, Posaune und Tuba Freejazz, Punk und Zirkuspolkas. Poppigen Pub-Rock serviert hingegen am 16. Februar das Trio Absolute Silence aus Nashville. Mit dem Italiener Michele Biondi ist am 21. Februar der erste Blues-Act an der Reihe. Diesem Genre frönen auch Shanna Waterstown aus Florida (8. März, 12.30 Uhr), Back to Blues vom Bodensee (15. März, 12.30 Uhr) und in seiner ursprünglichen Form mit Waschbrett und Mundharmonika das Duo The Deltaz aus Nashville.

Festival-Info Das "Festival für Blues, Jazz, Rock & more – multinational und spendenfinanziert" geht von 2. Februar bis 30. März. In 14 Konzerten bietet es Gruppen aus sechs Ländern mit Blues, Jazz, Rock und Elektro bis hin zu Indie und Punk. (GEA)

www.derpappelgarten.de

Die Hoboken Division aus Nancy in Frankreich um Sängerin Marie Rieffly dreht das Steuer Richtung Krautrock mit Songs aus dem aktuellen Album »Psycholove« (22. Februar, 12.30 Uhr). Das Jens Düppe Quartett aus Köln bringt am 28. Februar klassischen Modern Jazz ins Festival. Diesen Faden spinnen die Quartette von Jochen Rückert und Jerome Sabbagh fort, beide aus New York. Die Stimme von Margôt Schenk vom niederländischen Duo Mal-O-Maniacs erinnert Festl an Folkpop-Ikone Joan Baez. Krachig und rau verabschiedet sich das Fest mit Deutsch-Punkrock von Kitti Ciao aus Berlin (29. März) und epischem Rock von The Bonnevilles aus Nordirland am 30. März.

Sonstiges Programm geht (fast) weiter

Mehrere Donnerstagstermine fallen wegen des Festivals aus, ansonsten gehen die üblichen Reihen weiter. So ist mit der Silcher Band am Sonntag, 1. Februar, eine Schwabenrock-Gruppe da. Eleonore Hochmuth gibt ihren Knef-Abend (8. Februar, 12.30 Uhr), mit Moria gastiert eine traditionsreiche Rock-Combo (9. Februar), um ein paar Highlights zu nennen. In der Klassikreihe »Tafelmusik« setzt ein Bläsersextett der WPR Akzente (23. Februar); WPR-Geigerin Anastasia Simeonidi tritt mit Pianist Maciej Szyrner auf (9. März). Die Bräschtling Sisters bringen am 22. März schwäbische Musik-Comedy-Duo mit. (GEA)