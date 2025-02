In zehn Konzerten zieht der Reutlinger Jazzfrühling von März bis Anfang Mai einen großen Bogen. Poppiges und Nordisches haben die Macher vom Jazzclub in der Mitte genauso reingepackt wie Klassiker des Genres. Auch die junge Generation mischt mit.

Zu den Jungen im Feld gehört der Stuttgarter Schlagzeuger Ilja Tarnopolskij. Foto: Frank Hirschhausen Zu den Jungen im Feld gehört der Stuttgarter Schlagzeuger Ilja Tarnopolskij. Foto: Frank Hirschhausen

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.