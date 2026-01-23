»Remstal-Rebell - Das vogelwilde Leben des Helmut Palmer« als Gastspiel in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. »'Wenn alle so wären wie der – wo kämen wir da hin?' Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz gehört habe«, ruft Peter Schwarz am Donnerstagabend in den vollbesetzen Saal der Tübinger Zimmertheaterspielstätte Löwen. Seine Antwort: »Keine Sorge, so wird nicht jeder. Das hält keiner aus.« Im Plauderton berichtet der Redakteur der Waiblinger Kreiszeitung unter dem Titel »Remstal-Rebell - Das vogelwilde Leben des Helmut Palmer« von seinen Erlebnissen mit Helmut Palmer, dem Vater des Tübinger Oberbürgermeisters, den er ein halbes Leben lang begleitet hat. Und das kam so: In der Redaktion hatten alle die Schnauze voll von Palmer, da schickte man den jungen Volontär zu einem der vielen Gerichtstermine des Remstal-Rebellen. Weil den auch kein Anwalt mehr verteidigen wollte, verteidigte er sich eben selbst, und Peter Schwarz war schwer beeindruckt von der rhetorischen Wucht des Obstbauern. Als das Urteil verkündet wurde, fegte dieser ein Wasserglas weg und hielt sich die Ohren zu. »Auch davon war ich auf eine gewisse Weise schwer beeindruckt.«

Von da an schrieb Schwarz immer wieder über das schwäbische Original und seine Aktionen. Ohne die Unterstützung einer Partei kandidierte Palmer bei sechs Bundestags-, neun Landtags- und 289 Bürgermeisterwahlen. In Schwäbisch Hall hätte er es 1974 fast geschafft, holte 41 Prozent im ersten Wahlgang, bis sich SPD und CDU auf einen gemeinsamen Kandidaten einigten und ihn doch noch verhinderten.

Nicht lange gefackelt

Bei Missständen und Ungerechtigkeiten fackelte Helmut Palmer nicht lange. Als er bemerkte, dass die Enden der Leitplanken gefährlich in die Landschaft ragten, sägte und bog er so lange, bis diese im Boden verschwanden, und wurde so zum Erfinder der abgesenkten Leitplanke, wie sie heute überall Standard ist. Als er eine Bundesstraße zu schmal fand, begann der Do-it-yourself-Weltverbesserer kurzerhand eine Einfädelspur zu betonieren, bis ihn das Ordnungsamt stoppte.

In den meisten seiner 70 Gerichtsverfahren wurde er jedoch wegen Beleidigung verurteilt, insgesamt 33-mal. 423 Tage saß das »Beleidigungsgenie« im Gefängnis. »Viele Juristen haben ihm übel mitgespielt«, berichtet Peter Schwarz. Dazu hat das »Renitenz-Weltwunder« allerdings seinen Teil beigetragen: So bewarf er einmal einen Staatsanwalt mit Windeln und übergoss seinen Pflichtverteidiger mit Wasser.

Krawall nicht als Selbstzweck

Dabei ging es ihm jedoch nicht um den Krawall als Selbstzweck, sondern um eine politische Botschaft, da er in der Nachkriegsjustiz permanent die Kontinuität nationalsozialistischen Denkens witterte. So erschien er einmal in einer Robe vor Gericht. Als man ihn aufforderte, dieses unangemessene Kleidungsstück abzulegen, befolgte er die Anordnung brav – darunter trug er Sträflingskleidung.

Der Gitarrist, Sänger und Liedermacher Axel Nagel begleitet diese Erzählungen kongenial mit den passenden Liedern wie seiner »Anleitung zum Rebellentum«, Franz Josef Degenhardts »Schimpflitanei« oder Hannes Waders »Traumtänzer«.

Diffamiert und ausgegrenzt

Dass Palmer allen Obrigkeiten misstraute, wundert nicht, wurde der uneheliche Sohn eines Juden doch schon als Schuljunge in den 1930er-Jahren von seinem Lehrer vor allen Schülern als unehelich geborener Halbjude diffamiert und ausgegrenzt.

Noch Jahrzehnte später holte ihn dieses Stigma ein, als er den Öschberg-Schnitt, den er als Lehrling in einer Schweizer Baumschule gelernt hatte, zum Palmer-Schnitt weiterentwickelte, indem er gewissermaßen seine basisdemokratischen Ideale auf die Baumpflege übertrug. Er stutzte die oberen Triebe, damit die unteren Triebe mehr Licht bekommen konnten, und zog die Bäume somit in die Breite statt in die Höhe. Immerhin bestätigte ihm die Uni Kassel, dass seine Methode unübertroffen sei in ihrer »Mischung aus Einfühlungsvermögen und klarem Geist.« Den alteingesessenen Obstbauern gefiel die neue Methode indessen genauso wenig wie der rebellische Geist ihres Kollegen. Ein Gutachten begann mit den Worten »ein uneheliches Kind …« und endete mit den Worten »für ihn ist hier kein Platz«.

Wegen Beleidigung verurteilt

Ob Helmut Palmer aufgrund solcher Erfahrungen zu dem geworden ist, der er war, oder ob sein Eigensinn schon in der Familie angelegt war, will Peter Schwarz nicht entscheiden. Schon sein Großvater August Palmer wurde 1913 in einem Gerichtsverfahren verurteilt – wegen Beleidigung. (GEA)