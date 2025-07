Rasender Romantiker: Michael Wollny im Tübinger Sudhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Eine Setlist gibt es nicht bei Konzerten des Michael-Wollny-Trios. Einmal am Freitagabend im Garten des Tübinger Sudhauses wendet sich der Pianist, der so gerne in sich und seiner Musik versinkt, träumerisch, wild, manchmal überaus emotional durch die verwinkelten Räume immer neuer musikalischer Architekturen eilt, am Flügel leicht abgewandt von seinem Publikum sitzt – einmal wendet sich dieser Künstler an ebendieses Publikum, spricht mit leiser Stimme von der steten Wandelbarkeit, der unbeständigen Zusammensetzung seiner Auftritte.

»Wir spielen an jedem Abend etwas anderes«, sagt er, »und platzieren andere Stücke. Das einzige, was wir wissen, ist: Es sollte am Ende auf einen Hafen zulaufen.« Dort sind Wollny und sein Trio nun angelangt. »Was davor war«, sagt er, »das kann ich nicht mehr genau sagen, denn es waren ganz viele Stücke und Teile aus Stücken und Teile aus Stücken, die noch nicht geschrieben wurden, aber vielleicht bald geschrieben werden.« Mehr weiß Wollny nicht, das er in Worten ausdrücke möchte: »Wir spielen einfach noch ein bisschen für euch.«

Zuhause in allen Welten

Rund 50 Minuten haben Wollny, Tim Lefebvre am Kontrabass und Eric Schaefer am Schlagzeug bis dahin schon gespielt auf der Tübinger Waldbühne; rund 30 Minuten lassen sie noch folgen – ein musikalisches Ideengespinst wiederum mit unzähligen Reminiszenzen, ein Mosaik, ein Gedankenstrom, der unterbrechungslos Momente aus Jazz und Pop, energische Improvisation, harsche Klanggewitter und balladeske Schwärmerei aneinanderreiht.

Wollny, geboren 1979 in Schweinfurt, einstiger Jugend-musiziert-Sieger, Mitglied des Bundesjazzorchesters, ist 20 Jahre, nachdem er einen Vertrag beim Jazzlabel ACT erhielt, noch immer Wunderkind und Enfant terrible der deutschen Jazzszene. Er ist einer, der sich an keine Regeln hält, der sich Motive von Pop-Musikern wie Pink oder den Flaming Lips borgt, aneignet, transzendiert, Einflüsse aus Mittelalter, Spätromantik, Neuzeit, Filmmusik aufgreift, und natürlich aus dem klassischen Jazz. Er ist der große Eklektiker, dem es gelingt, alles zu verbinden. Auf seinem jüngsten Album »Living Ghosts« bringt er Musik zusammen, unter anderem von Alban Berg, Paul Hindemith, Duke Ellington und Guillaume de Machaut (ca. 1305–1377). Das Ergebnis kann nur abenteuerlich sein.

Musikalisches Wechselbad

Wollny vertieft sich früh am Abend in einen einzigen rhythmisch wiederholten Ton, setzt ihm Triller auf, bringt Verschiebungen an, lässt das Gebilde zur Seite kippen. Findet sich wieder in einem minimalistischen Lauf, der sich plötzlich zu reiner Klangmalerei öffnet, zu einzeln angeschlagenen Noten in einem sirrenden Raum. Wollny beugt sich vor, greift in den Kasten des Flügels, schlägt Cluster an, kehrt dann zurück zu einem sehr gemessen voranschreitenden Duktus, der wiederum aufbricht – und löst das Dunkle, Abstrakte plötzlich auf, spielt Akkorde, die immer vertrauter anmuten.

Ein Stück scheint sich aus dem Fluss zu schälen – und wird seinerseits abgelöst von einer fließenden jazzigen Improvisation. Tim Lefebvre und Eric Schaefer laufen als gut eingespielte Maschine, sind der dynamisch variierende Hintergrund für Wollnys Assoziationssprünge, schließen sich eng mit ihm zusammen, immer dann, wenn er sich auf genau definiertes Terrain begibt – wo es ihn naturgemäß nie für lange Zeit hält. Der zweite Teil des Konzertes – denn in zwei Teile vor und nach Wollnys Ansage gliedert sich der Abend – beginnt wieder jazzig, klingt bald schon wie ein impressionistischer Filmscore, steigt im Zusammenspiel der drei Musiker melodisch auf, bleibt bis zuletzt verhaltener, weniger ungestüm als der Beginn. (GEA)