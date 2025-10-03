Rap mit Gefühl: So war es bei Montez in Stuttgart

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Auf dem Bühnenvorhang steht: »Danke für alles, trotz allem.« Als er fällt, klappt ein großes, von einem Riss durchzogenes Herz von der Decke herunter. Montez singt: »Ich würd safe mein halbes Leben brauchen, nur um über dich hinwegzukomm'n «. Das Album dazu heißt »Pass auf mein Herz auf«, Nachfolger von »Herzinfucked«. Man erkennt eine Linie: Herzschmerz geht immer. Egal in welcher Musikrichtung.

Die von Montez ist offiziell Rap, weshalb auf die Zeile »Denn du warst meine erste Liebe und die letzte bist du auch« ein standesgemäßes »Aber scheiß drauf« folgt. Dass einem das alles bekannt vorkommt, liegt am Erfolg des Bielefelder Künstlers hinter der Bühne. Montez alias Luca Manuel Montesinos Gargallo schrieb bereits Hits für SDP, Katja Krasavice, Kontra K – und Helene Fischer.

Solider Sound, klare Stimme

Entsprechend generisch klingt der Sound: Balladen mit kraftvoll hochfrisierten Refrains, ein paar Sprech-Einlagen und Gitarren-Riffs, damit es ja nicht nach Schlager klingt. Dazwischen für die Abwechslung ein paar Stimmungsstücke zum Tanzen (»Das Leben ruft und wir kommen«). Solider, zuverlässiger Pop-Radiosound, getoppt von einer klaren, starken Stimme, die Höhen und Tiefen gut im Griff hat. Besonderes Highlight: Eine nahbare Show, in der Montez mit einem Mädchen über ihr Plakat plaudert und einen Jungen wiederkennt, den er schon mal in Köln auf die Bühne geholt hatte.

Sein Erfolg hat mutmaßlich noch einen anderen Grund. Der Herz-Overkill mit Zweifeln und der Sehnsucht nach der einen, großen Liebe scheint in Zeiten von Online-Dating-Frust einen Nerv zu treffen. Hinzu kommt: Ein Mann singt über Gefühle und sagt Sachen wie: »Ich möchte, dass ihr später geheilt nach Hause geht.« Im neuesten Song »Herzensmensch« singt Montez (in der Schleyerhalle schlicht vor Vorhang und allein am Keyboard): »Ich habe schon Flüsse geweint, doch für dich weine ich ein' Ozean.« Heul doch mal, Junge – das ist eine seltene Aufforderung im deutschen Rap.

Star-Figur mit Gefühlen

Zumal die klassische Rap-Erzählung »Boah, ich hab's von ganz unten geschafft, Alter« durchaus stark präsent ist. Montez erzählt, dass er »es« schon als 16-Jähriger so sehr wollte, dass er keinen Plan B gehabt habe: »Ohne den Erfolg von 'Auf & Ab‘ würde ich heute Abend wahrscheinlich 'ne Pizza ausfahren.« Seine Star-Figur zeigt, dass man auch als hochgeackerter Macker seine Gefühle nicht verstecken muss. Dass Mann sich Liebeskummer und die Erkenntnis, ein Gegenüber zum Glück zu brauchen, ruhig eingestehen, wenn nicht gar zelebrieren kann. Ein Männlichkeitsbild, das ankommt. Die Schleyerhalle ist fast voll, wenn auch zu vier Fünfteln mit Frauen. Als Eltern wäre man gut beraten, dem pubertierenden Jungen die Alben zu schenken – die Mädchen folgen ihm sicher eh schon. (GEA)