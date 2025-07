Quiz der Woche: Tickets für Reutlinger Naturtheater zu gewinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Kulturleben drängt raus an die frische Luft in diesen Tagen. Es ist nicht zuletzt auch die große Zeit der Freilichtbühnen. Von denen gibt es gleich drei in der Umgebung: in Reutlingen, Hayingen und Grötzingen im Aichtal. Alle drei warten mit attraktiven Stücken auf: Reutlingen mit einer turbulenten Komödie, Hayingen mit schwäbischem Witz, Grötzingen mit Piraten, zudem alle auch mit Kinderstücken. Wie gut kennen Sie sich aus beim Thema Naturtheater? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz der Woche! Der GEA verlost vier mal zwei Karten für das Naturtheater Reutlingen und je drei mal zwei Karten für Hayingen und Grötzingen. Viel Erfolg!