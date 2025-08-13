Quartett Amaconsort nimmt Debüt-CD in Reutlinger Peter- und Paulskirche auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Barocke Tanzrhythmen federn durch den hohen Saal der katholischen Peter- und Paulskirche im Storlach. Wo sonst geistliche Musik den Ton angibt, entfaltet sich dieser Tage höfischer Glanz. Das Ensemble Amaconsort probt für die Aufnahme seiner Debüt-CD »Amasque«. Es geht um ein wenig bekanntes Genre der frühen Barockzeit: die sogenannten »Masques«.

Masques, wörtlich übersetzt Maskeraden, waren im England ums Jahr 1600 herum abendfüllende Szenenfolgen, mit denen sich der Adel unterhielt. Mit opernartigen Handlungen voller mythologischer und allegorischer Figuren, zu deren Untermalung man oft Musik unterschiedlicher Komponisten heranzog. Gespickt mit Tänzen, die mal von Darstellern ausgeführt wurden, mal auch vom Publikum.

In Basel gegründet

Das Ensemble Amaconsort hat sich 2017 in Basel gegründet, wo die vier Musiker studiert haben – an der Schola Cantorum Baseliensis, einer der renommiertesten Ausbildungsstätten für Alte Musik. Der Tübinger Cellist Martin Jantzen gehört dazu, Blockflötistin Lea Sobbe, die bei Basel lebt, die Leipziger Violinistin Lena Rademann und der Cembalist Halldór Arnarson, der ursprünglich aus Island kommt und in Basel wohnt.

Auf die Masques sind sie durch Lea Sobbe gekommen. »Als Blockflötistin ist man ständig auf der Suche nach Bearbeitungen von Stücken für die Hausmusik«, erzählt sie. Immer wieder seien ihr dabei Stücke in die Hände gekommen, die ursprünglich aus einer Masque stammen. So wie später die beliebtesten Nummern aus Verdis »Nabucco« oder Mozarts »Zauberflöte« in Bearbeitungen für die Hausmusik kursierten, wurde auch um 1600 aus mancher Masque-Musik ein Hit fürs Wohnzimmer.

Opernartige Szenenfolge

Vollständige Masques seien kaum überliefert, erklärt Arnarson. Oft hätten sich nur einzelne Sätze als Hausmusikstoff erhalten haben. »Wir benutzen das wie einen Pool und stellen daraus neue Suiten zusammen«, erläutert Sobbe. Die Arrangements erstellen sie selber, bauen dabei neue Verzierungen und Variationen ein – so war das bereits zur Barockzeit üblich. Die Gesangslinien übernehmen Flöte oder Violine. Die Masque-Schöpfer hießen Matthew Locke, Thomas Campion oder Ben Johnson – oft ist nicht klar, was sie selbst komponiert, was von Kollegen eingebaut haben. »Viele Stücke sind auch nur anonym überliefert«, weiß Lea Sobbe.

Die Sätze sind kurz, voller Energie und Kontraste. »Der Charakter wechselt oft ganz überraschend«, erzählt Jantzen, »im einen Moment noch tänzerisch, dann plötzlich gefühlvoll ...« Die Musik sollte das Publikum damals mitreißen, unterhalten – das merkt man ihr noch heute an. Zum Schluss gibt es auch eine »Revel«, ein Tanzmusik-Potpourri, zu dem das Publikum mittanzen durfte. »Wir tanzen aber nicht!«, stellt Rademann klar. »Noch nicht!«, grinst Arnarson. In einem Stück singt er zumindest.

Angenehme Akustik

Es war der Kirchenmusiker Martin Neu, der dem Quartett die Peter- und Paulskirche als Proben- und Aufnahme-Domizil vermittelt hat. Dafür sind ihm die vier sehr dankbar. Einen Aufnahmesaal zu mieten, hätte die CD-Produktion noch teurer gemacht. Tonmeisterin Ragnheiður Jónsdóttir muss eigens aus Kopenhagen eingeflogen werden, sie stammt wie Arnarson ursprünglich aus Island. Erst habe man befürchtet, der Hall könnte in der Kirche zu extrem sein, das habe sich nicht bestätigt. »Die Akustik hier wirkt auf mich sehr warm«, findet Jantzen. Und Geigerin Lena Rademann ist begeistert von dem farbigen Licht, das durch die Glasfenster fällt. »Auch wenn das auf der Aufnahme keine Rolle spielt.« (GEA)