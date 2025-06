Philosophisches in Neon: Das Kunstmuseum Stuttgart zeigt Joseph Kosuth

So plakativ wie hintergründig: Joseph Kosuths Leuchtinstallation »Five Words And Five Colors - A Description«.

STUTTGART. Bis vor Kurzem war hier noch Christian Marclays 24-Stunden-Videoinstallation »The Clock« zu sehen, die über 12.000 Szenen aneinanderreiht, in denen die Zeit angesagt oder angezeigt wird. Jetzt ticken an derselben Stirnwand von Raum 22 im Untergeschoss des Stuttgarter Kunstmuseums jeweils um eine Stunde zeitversetzt die sechs Uhren von Joseph Kosuths 1972 entstandener Installation »The Eighth Investigation (A.A.I.A.I.) Proposition 12 (German)«. Der 1945 in Toledo, Ohio, geborene Künstler hat sie über den sechs Tischen angeordnet, auf denen, in Ringbüchern abgeheftet, sprachlogische Rätsel ihrer Lösung harren.

Aus Anlass des 80. Geburtstags von Kosuth zeigt das Kunstmuseum Stuttgart mit »Non autem memoria« eine »Übersichtsschau«, die alle 18 Werke des US-Künstlers in einem Raum versammelt, die in die Sammlung des Hauses eingegangen sind. Es ist das größte Kosuth-Konvolut, das hierzulande in einem Museum bewahrt wird. Widergespiegelt wird somit »eine über fünfzigjährige Schaffensgeschichte«, wie Kunstmuseumsdirektorin Ulrike Groos erklärt, die die Ausstellung gemeinsam mit dem seit Langem in Venedig ansässigen US-Amerikaner kuratiert hat.

Pionier der US-Konzeptkunst

Kosuth gilt als »Pionier der US-amerikanischen Konzeptkunst« (Gross), der mit Künstlerkollegen wie Sol LeWitt und Mel Bochner der von Marcel Duchamp herrührenden Konzeption von Kunst einen im 20. Jahrhundert entscheidenden Drall in eine analytische Richtung verpasst. Es geht, kurz gefasst, um Kunst, die keine Bedeutungen mehr abbilden mag, sondern auf deren Begrifflichkeit reflektiert. 1969 war Kosuth Mitherausgeber der Zeitschrift »Art & Language«, später auch Teil der entsprechenden Künstlergruppe.

In der Landeshauptstadt ist seine Kunst den meisten Menschen geläufig, zumeist, ohne dass diese davon aktiv wüssten: Stand doch auf der Attika des Stuttgarter Hauptbahnhofs jahrzehntelang in weißen Neonlettern das von Kosuth angebrachte Hegel-Zitat »… daß diese Furcht zu irren schon der Irrtum selbst ist« zu lesen – bis es Anfang 2020, ausgerechnet zum Gedenkjahr des 250 Jahre zuvor in Stuttgart geborenen Philosophen, demontiert und eingelagert wurde.

Dass das Stuttgarter Kunstmuseum über diesen deutschlandweit einzigartigen Bestand verfügt, verdankt sich insbesondere Johann Karl Schmidt, der als Direktor der Galerie der Stadt Stuttgart gewissermaßen der Vorvorgänger von Gross gewesen ist. Von 1991 bis 1997 wirkte Kosuth als Professor an der Stuttgarter Kunstakademie, die Mehrheit der Erwerbungen des Kunstmuseums fällt in diesen Zeitraum. Dass diese Ära auch von Kontroversen geprägt war, mag im Ausstellungstitel nachhallen: »Non autem memoria« lautet die zweite Hälfte der lateinischen Redewendung »Die Zeit vergeht, aber nicht die Erinnerung«.

Dass Kunst Philosophie ist, hat Kosuth früh propagiert. In seinem Werk entspinnt sich ein sprachphilosophischer Diskurs, der von Platon bis zu Wittgenstein an einer Theorie der Repräsentation arbeitet. In Werken wie »Three Titled Means« (1968) oder »One and Three File Cabinets (English – German)« von 1965 vermeint man Echos auf die Differenzierungen zwischen Gegenstand, Begriff und Zeichen zu vernehmen, wie sie auf die Semiologie von Saussure und Pierce zurückgehen. Früh hat Kosuth zu diesem Zweck auch zu »Appropriationsstrategien« (Gross) gegriffen, sich Texte, Fotografien und andere Medien konzeptuell angeeignet.

Fragiles Material aus Murano

Dass die in Murano hergestellten Neonbuchstaben, die über die Jahrzehnte so etwas wie das Signaturmaterial des Künstlers geworden sind, überaus fragil sind und dazu neigen »zu zerbröseln, wenn man etwas zu scharf hinschaut« (Gross), stelle die Restaurationsabteilung zwar vor Herausforderungen – doch noch gibt es Handwerksbetriebe, in denen die heiklen Lettern gefertigt werden.

Was ersetzt werden musste, lässt sich indes aktuell nachverfolgen: Das Kryptongas muss sich erst anpassen – die neuen Buchstaben leuchten noch eine ganze Zeit lang heller. In den Sechzigern als Reklamemedium völlig up to date, haftet Kosuths Neonkunst in Zeiten der LED-Technik ein Nostalgiefaktor an: Medienkunstpatina, wenn man so will. Ein Artist-Talk musste leider kurzfristig abgesagt werden – der Künstler sitzt im Rollstuhl und ist in seiner Mobilität je nach Tagesform mehr oder weniger eingeschränkt. Allerdings habe er sich für den Herbst angekündigt, so Gross – mit einem weiteren, dann 19. Werk für die Sammlung des Kunstmuseums im Gepäck. (GEA)