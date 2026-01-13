Philharmonie holt bei Neujahrskonzert Frühling in Reutlinger Stadthalle

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Anlass für düstere Prognosen gibt es genug: Gemeindefinanzen, schwächelnde Wirtschaft, Klimakrise – womöglich marschiert jetzt auch noch Trump in Grönland ein. Nur haben die Schwarzseher die Rechnung ohne die Chefdirigentin der Württembergischen Philharmonie gemacht. Ariane Matiakh brachte zum Neujahrskonzert in der Stadthalle nicht nur ein farbenfunkelndes Programm mit Musik ihrer französischen Heimat mit, sondern auch eine dicke Portion Optimismus. Wenn man erlebt, mit welchem Elan sie ihre Energie ins Orchester strömen lässt, dann stellt sich unweigerlich das Gefühl ein: All die Probleme kriegen wir auch noch geregelt.

Was denn auch der Tenor beim anschließenden Empfang oben im kleinen Saal ist. All das Jammern bringe nichts, betont WPR-Intendant Grube, es brauche Aufbruch, eben jene »Musik der Hoffnung«, wie man sie eben gehört habe. Statistik für Statistik belegt er, die Bevölkerung stehe hinter der Kultur, auch in schwierigen Zeiten. In Venedig, erzählt er, habe er ein schmuckes Privattheater gefunden – und feststellen müssen, dass es seit Kurzem ein Supermarkt ist. So etwas gelte es, in der Region zu verhindern. Wobei ihm Oberbürgermeister Thomas Keck zur Seite springt: Kultur sei unverzichtbar, weil sie Orte biete, an denen Menschen zusammenfänden. »Kultur ist eine Aufforderung zum Zuhören – einander und uns selbst«, bringt es der Rathauschef auf den Punkt. »Und liebe Frau Matiakh: Wer Sie dirigieren sieht, dem geht das Herz auf!«

Quirlige Tastenenergie

All die Worte können die Botschaft vom gebotenen Optimismus nicht so wunderbar ausdrücken wie die Französin am Pult mit ihren Musikern. Mit dem 40-jährigen Pianisten David Kadouch hat sie dafür den passenden Solisten dabei. In Maurice Ravels Klavierkonzert G-Dur ist er ganz quirlige Energie. Aber mit sagenhaftem Gefühl auch für die bluesig-verträumten Momente. Aus dem langsamen Mittelsatz macht Kadouch ein reizvoll versonnenes Dahintreiben, ein Eintauchen in milde Traumsphären. Was sich irgendwann in luftige Lichtreflexe auflöst, während der Traum sanft ins Englischhorn gleitet.

Vom Publikum stürmisch bejubelt: Pianist David Kadouch und Dirigentin Ariane Matiakh nach Ravels Klavierkonzert. Foto: Armin Knauer Vom Publikum stürmisch bejubelt: Pianist David Kadouch und Dirigentin Ariane Matiakh nach Ravels Klavierkonzert. Foto: Armin Knauer

Aber im Finale ist er sofort wieder zur Stelle, lässt die Diskanttöne sprudeln unter seinen Fingern. Bringt all seine jugendlich wirkende Agilität aus dem ganzen Körper in die Fingerspitzen. Und tritt dabei in ein vergnügliches Wechselspiel mit dem Orchester, aus dem die Farbtupfer nur so sprühen, von Streichern, Bläsern, Harfe. Ein Erfrischungsbad für die Seele. Was auch für seine Zugabe gilt: »Cortège« von Lili Boulanger, eine Prozession oder ein Umzug also, gewinnt auf den Tasten sozusagen mit Pauken und Trompeten Gestalt. Und mit einem verschmitzten Humor, rasant, wirbelnd, voller Witz.

Walzer trifft Mazurka

Es ist Witz drin in diesem Konzert, auch im Eingangsstück, wenn Emmanuel Chabrier (1841–1894) in seiner »Fête polonaise« aus der komischen Oper »König wider Willen« munter zwischen Wiener Walzer, Mazurka und französischer Musette hin- und herspringt. Erst recht, wenn im zweiten Teil die allzu früh verstorbene Lili Boulanger (1893–1918) einen Frühlingsmorgen beschwört. Da hört man es, mitten im Januar, sprießen und knospen, sehnsuchtsvoll träumt die Sologeige von Konzertmeister Timo de Leo, um ihn herum hell glitzernde Aufbruchsstimmung der Natur.

Betörenden Klangzauber hat die Württembergische Philharmonie in Musik aus Frankreich parat. Foto: Armin Knauer Betörenden Klangzauber hat die Württembergische Philharmonie in Musik aus Frankreich parat. Foto: Armin Knauer

Boulangers Landsmann Albert Roussel (1879–1937) greift den Faden auf, fängt das Erwachen der Natur im Wuseln der Insektenwelt ein. Zu Marschtrommel und keifenden Trompeten patrouillieren die Ameisen. Zu mystischen Englischhorn-Beschwörungen schlüpft die Eintagsfliege, tanzt zum Walzertakt der Sologeige, umglitzert von der Celesta und luftigleichter Flöte. Ehe sie wie der Schmetterling vor ihr im Spinnennetz endet, betrauert von einer sinistren Begräbnismusik. Das zugrunde liegende Ballett heißt nicht zufällig »Das Festmahl der Spinne«.

Finale Klangeruption

All das bringt die Philharmonie mit betörendem Klangzauber und Sinn für das Quäntchen Humor rüber. Und Ravels berühmten »Bolero« zum Finale muss man erst einmal so hinlegen! Mit dem stoischen Trommelpuls von Schlagzeuger Markus Kurz, mit der intensiven Präsenz der Solobeiträge: die Flöte erst, die Klarinette, das Fagott, die hohe Klarinette, die Oboe, das Tenorsaxofon, das Sopransaxofon, die Bläser in flirrenden Mischungen, ehe sich machtvoll die Streicher erheben, die Blechbläser, alles der großen Eruption entgegenstrebt.

Es muss ja, auf das Jahr bezogen, nicht gleich die große Eruption sein. Aber so eine satte Portion Aufbruchsstimmung hat schon gutgetan. (GEA)