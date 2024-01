Andreas Hoffmann und Monika Weber haben ihre künstlerischen Kontakte in Asien ausgeweitet. Mit Performances, Workshops und Diskussionen waren sie auf den Philippinen und in Indonesien präsent. Und trafen dabei sehr unterschiedliche Welten.

Monika Weber (vorn Mitte), Andreas Hoffmann (im Hintergrund) sowie weitere Künstler bei einer Performance in St. José im Rahmen der Kunstbiennale Viva Excon auf den Philippinen. Foto: Andreas Hoffmann Monika Weber (vorn Mitte), Andreas Hoffmann (im Hintergrund) sowie weitere Künstler bei einer Performance in St. José im Rahmen der Kunstbiennale Viva Excon auf den Philippinen. Foto: Andreas Hoffmann

