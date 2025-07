Peter Gaymann zum 75. Geburtstag: Große Werkschau im Neuen Kunstmuseum Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Mit wenigen Sätzen und zeichnerischer Kraft gelingt es Peter Gaymann, Aussagen über die Gesellschaft zu treffen. »Zur Humorabteilung«, sagt ein Mann in einer Bibliothek in einer seiner Ein-Bild-Geschichten. »Kochen«, »Ratgeber«, »Reisen« steht rings um ihn geschrieben. Er aber bekommt die Antwort: »Im Keller.«

Es ist einer dieser Cartoons, in denen Gaymann Menschen sprechen lässt. Oft sind es Tiere mit überaus menschlichen Eigenschaften. In den 80er-Jahren bekannt geworden ist der gebürtige Freiburger, der heute in Bayern lebt, mit gezeichneten Hühnern, die millionenfach in Zeitschriften, Büchern, auf Postkarten und Briefmarken erschienen und den Ausdruck »Huhniversum« prägten. Bis heute begegnen sie einem in Gaymanns Werk: Hühner, die kochen und Kunst rezipieren, menschliche Unzulänglichkeiten und Widersprüche zum Ausdruck bringen. Oder im Pool chillend einander die Frage stellen: »Legst du noch Eier oder spielst du schon Golf?«

Einblick in Gaymanns Atelier

Das Neue Kunstmuseum Tübingen widmet Peter Gaymann zum 75. Geburtstag eine große Werkschau. Bis zum 3. August sind Cartoons, Zeichnungen und Aquarelle des Satirikers in dem im März mit einer Udo-Lindenberg-Ausstellung eröffneten Haus in der Schaffhausenstraße zu sehen. Eine Nische mit großformatigen Fototapeten gibt Einblick in sein Atelier.

Bis heute ist Gaymann sehr produktiv, allein in diesem Jahr sind vier Bücher mit seinen Zeichnungen erschienen. Ein für Tübingen geschaffener Cartoon zeigt ein Huhn, das sich im Neuen Kunstmuseum Tübingen eingenistet hat. »Wie für mich gebaut!«, kommentiert es in einer Sprechblase.

Cartoon von Peter Gaymann im Neuen Kunstmuseum Tübingen. Foto: Christoph B. Ströhle Cartoon von Peter Gaymann im Neuen Kunstmuseum Tübingen. Foto: Christoph B. Ströhle

Er habe sich nie für das Huhn als Markenzeichen entschieden, sagt Gaymann, sondern »das Huhn hat sich für mich entschieden«. Wie Störche und andere Tiere zeichnete er das Federvieh bereits als Siebenjähriger, wenn er seine Großmutter auf dem Land besuchte. Längst sind bei ihm Comicfiguren daraus geworden. »Die Tiere sind wie ein Medium. Wenn so ein Bild mit dem entsprechenden Text oder der Sprechblase an der Wand hängt, stehen oft Leute davor und sagen: Das sind ja genau wir«, hat der Zeichner beobachtet. »Wenn ich dagegen einen Mann und eine Frau zeichne, können die Leute sich zwar auch im Text wiedererkennen, aber sie erkennen sich nicht immer im Bild. Da vergleichen sie sich schneller, sehen die Unterschiede. Bei den Tieren vergleichen sie sich nicht.«

Mit »Lachen in verrückten Zeiten« ist die Tübinger Ausstellung überschrieben, die Humor als komische Kunst und Lebenseinstellung feiert. Sieht sich der 75-Jährige von Wilhelm Busch inspiriert? Nicht, was längere Bildergeschichten betrifft. »Ich mag's schon immer gern, eine Geschichte in einem Bild zum Ausdruck zu bringen, mit möglichst knappen Strichen und möglichst wenig Text«, sagt er. Und doch sieht er in Busch ein Vorbild: »Weil er ein hervorragender Zeichner ist. Er ist einer der Urväter von uns.« In der Tübinger Ausstellung findet sich auch eine zeichnerische Hommage an Loriot, die »Herren im Bad« Müller-Lüdenscheidt und Dr. Klöbner aufgreifend.

Ein Bilderstaubsauger

Gaymann arbeitet oft in Serien zu einem bestimmten Thema, seien es Urlaub, Yoga oder das Essen. Wenn er auf Reisen ist, hat er sein Skizzenbuch dabei, zeichnet da aber nichts Komisches rein. Vielmehr zeichnet er direkt in der Natur beziehungsweise vor dem Objekt und versucht dabei, sehr genau zu sein. »Da vertiefe ich mich in einen Gegenstand.« Beim Cartoon-Zeichnen in seinem Atelier greift er dann nicht auf vorhandenes Material zurück, auch nicht auf Fotos, sondern erfindet die Szenerien. Und hat als guter Beobachter zugleich viele Bilder im Kopf. »Meine Frau nennt mich Bilderstaubsauger, weil ich oft sage: Mensch, das ist jetzt wieder ein Bild, das ist eins, das ist ein toller Raum, das sind tolle Farben.«

Auf den Computer als Hilfsmittel greift er beim Zeichnen nicht zurück. Wobei er es schon auch ausprobiert hat. »Ich arbeite einfach gern mit Farben und Papier. Und hab' dann – das ist das Tolle – auch Originalzeichnungen und -aquarelle, die ich ausstellen kann. Die Kollegen, die fast nur noch am Computer arbeiten, haben letztlich nur Ausdrucke«, sagt Gaymann. Er findet, dass bei Computerzeichnungen »ein bisschen der persönliche Strich und die persönliche Farbgebung verloren gehen. Weil‘s oft doch sehr einheitlich wirkt.« Letztlich gehe es darum, nicht nur einen Gag, sondern auch Stimmungen, Atmosphäre zu transportieren. »Das macht dann vielleicht auch den Charme der handgefertigten Zeichnungen aus.«

Ausstellungsinfo Die Ausstellung »Peter Gaymann - Lachen in verrückten Zeiten« ist bis zum 3. August im Neuen Kunstmuseum Tübingen, Schaffhausenstraße 123, zu sehen. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Das Buch zur Ausstellung (Herausgeber: Bernhard Feil) ist im Tübinger Art 28 Verlag erschienen. Peter Gaymann gibt am 10. Juli von 14 bis 17 Uhr einen Cartoon-Workshop. Am selben Tag liest er im Museum um 19 Uhr zusammen mit Alexandra Lüthen aus dem Buch »Nu Jork, Nu Jork!«, das er illustriert hat. Eine Geschichte über Mut, Aufbruch und die Kraft von Träumen. (GEA)

Auch vor schwierigen Themen schreckt Gaymann nicht zurück, hat zu Demenz oder für Kinderhospize gezeichnet. Generell geht es ihm darum, den Blick immer wieder auf das Zwischenmenschliche zu lenken. Dass man gemeinsam lacht. Und hier und da - ohne moralischen Zeigefinger - eine Entkrampfung herbeiführt. (GEA)