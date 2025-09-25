Permanente Offensive: Die Beatsteaks rocken die Reutlinger Zelle

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Auf den ganz kleinen Bühnen fing 1995 alles an und nun kehren die Beatsteaks dorthin zurück. Jene unermüdliche und ungemein erfolgreiche deutsche Punkrockband will nicht nur wieder näher an die Fans ran; das seit Tagen ausverkaufte Konzert in der Zelle ist auch Teil ihrer AJZ-Konzertreihe, mit der sie autonome Jugendzentren unterstützen.

Natürlich hat die Zelle einen anderen Zuschnitt als das Stuttgarter LKA oder der Echazhafen, wo die sechs Berliner im Juli vor drei Jahren aufgetreten sind. Aber die Beatsteaks sind Rampensäue, egal, in welchem Club sie spielen. Und so zeigen sie am Mittwoch nach dem Vorprogramm des Berliner Rappers Dissy einmal mehr, dass sie eine der besten Livebands überhaupt sind: »Danke, dass wir hier sein dürfen«, ruft der charismatische Sänger Arnim Teutoburg-Weiß zur Begrüßung ins Publikum. »Wir sind die Band aus Ost-Berlin«.

Mit Wurzeln in der Region

Kaum einer der Zelle-Besucher sieht die Beatsteaks zum ersten Mal, aber alle lassen sich mitreißen von dieser energiegeladenen Band. Von Beginn an prügelt der aus Großengstingen stammende Schlagzeuger Thomas Götz, der seine Jugend in Reutlingen verbrachte und die Zelle damals aktiv mitgestaltete, die Kollegen mit seinem kraftvollen Spiel zu immer neuen Tempo- und Dezibelrekorden. Zuweilen fragt man sich, wie viele Trommelfelle dieser Mann im Jahr durchbringt. Torsten Scholz' Bass knallt, die beiden Gitarristen Bernd Kurtzke und Peter Baumann und meistens auch Sänger Teutoburg-Weiß legen ein ganz dickes Gitarrenbrett drüber.

Das mitsingbegeisterte Publikum nimmt das begierig auf und lernt gleich noch einige nicht so bekannte Songs der Beatsteaks kennen:»Monster« aus dem 2004er-Album »Smack Smash« etwa, der Turbostaat-Song »Frieda und die Bomben« oder das Stereolab-Cover »French Disco«, das die Band gemeinsam mit Dirk von Lowtzow für den Kinofilm »Tschick« aufgenommen hat. Der auf Deutsch gesungene Song erinnert an den Indierock von Tocotronic, verpackt in knallhartes Beatsteaks-Geballer. Das stellt die tanzenden Besucher in der Zelle ebenso zufrieden wie die Songs des aktuellen Albums »Please« von 2024. Kein Zweifel, die sechs Musiker geben sich alle Mühe, nicht nur ihre großen Hits zu spielen.

Refrains zum Mitgröhlen

Das rückt die Band, die es jetzt schon seit 30 Jahren gibt, in die Nähe ihrer musikalischen Artverwandten Die Ärzte. Ihre Konzerte sind jedes Mal anders und doch ein einziges Volksfest. Die Refrains vieler Songs bestehen aus einfach gehaltenen Vier-Ton-Melodien, gerne mit Gröhl-Passagen, die zum Mitsingen geradezu auffordern. Immer wieder schaffen es die Fans, einen Refrain komplett an sich zu reißen, da kann der Sänger mit dem weißen Anglerhut und den kurzen Hosen mal ein bisschen Luft schnappen. Vor allem bei den Hits »Hello Joe«, »Jane Became Insane«, »Cut Off The Top«, »Let Me In«, »Hey Du« oder »Hand in Hand« lautet die Devise: permanente Offensive.

Die Beatsteaks wären sicherlich gut beraten, wenn sie künftig nur noch kleine und mittelgroße Hallen bespielen oder sich gleich auf kleine Clubbühnen wie die Zelle beschränken würden. Denn diese Band, die früher von meterhohen Boxentürmen in die Menge gesprungen ist, funktioniert am besten im schweißgetränkten Körperkontakt mit ihren Fans. (GEA)