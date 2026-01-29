Pepe Lienhard: »Das habe ich von Udo Jürgens gelernt«

Pepe Lienhard kommt mit seiner Big Band nach Stuttgart. Das Foto zeigt ihn bei der Premiere seiner »da capo Udo Jürgens«-Tour im November 2024 in Berlin.

Bitte aktivieren Sie Javascript

FRAUENFELD. Pepe Lienhard war 37 Jahre lang der musikalische Weggefährte und Bandleader von Udo Jürgens. Aus dieser Zusammenarbeit erwuchs eine tiefe Freundschaft. Heute, mit 79 Jahren, steht der Schweizer Musiker noch immer leidenschaftlich auf der Bühne. Mit seiner aktuellen Tour »da Capo Udo Jürgens« hält er die Erinnerungen an den 2014 verstorbenen Ausnahmekünstler lebendig. Am 18. Februar kommt Lienhard mit der Show nach Stuttgart. Wir haben ihn zum Interview getroffen.

GEA: Herr Lienhard, 37 Jahre lang waren Sie der Mann an der Seite von Udo Jürgens in seiner Band. Was war das Besondere an dieser Freundschaft?

Pepe Lienhard: Am Anfang war es eine rein berufliche Beziehung. Wir haben hauptsächlich über Musik gesprochen – über die nächste Tour, das Programm für die nächste Gala. Doch mit der Zeit, als wir mehr Freiraum hatten, führten wir auch tiefgehende Gespräche über Gott und die Welt. Udo war sehr gebildet und konservativ erzogen. Er wuchs in Kärnten auf, sprach aber ein perfektes Hochdeutsch – seine Eltern waren Preußen, und ihm war es nicht erlaubt, den Kärntner Dialekt zu übernehmen. Man konnte mit ihm über alles reden. Leider wurde er von vielen nur auf seine Schlagerhits reduziert. Doch Udo war so viel mehr als »17 Jahr, blondes Haar«.

»Udo stand zu seinen Frauengeschichten, das fand ich gut«

Udo Jürgens hat bei Frauen nichts anbrennen lassen. Haben Sie ihn diesbezüglich jemals ermahnt?

Lienhard: Nein, er war zwölf Jahre älter als ich. Aber Udo stand zu seinen Frauengeschichten, und das fand ich gut. Viele tun nach außen hin so, als wären sie der perfekte Ehemann, und machen es dann heimlich. Udo war da ehrlich. Er hat keiner Frau etwas Festes oder die Ehe versprochen – sie wussten alle, worauf sie sich einließen. Aber es war auch eine andere Zeit, das wäre heute wahrscheinlich nicht mehr möglich. Er hat das Leben in vollen Zügen genossen.

Reinhard Franke im Gespräch mit Pepe Lienhard (rechts). Foto: Reinhard Franke Reinhard Franke im Gespräch mit Pepe Lienhard (rechts). Foto: Reinhard Franke

Getreu dem Motto: Sex, Drugs & Rock’n’Roll?

Lienhard: Drogen wie Kokain gab es bei Udo und mir nie. Alkohol hingegen haben wir am Anfang reichlich konsumiert – aber nie vor einem Konzert. Damals konnte ich das noch besser wegstecken. Heute trinke ich kaum noch, vielleicht mal ein Glas Wein. Udo war immer extrem professionell und total fokussiert. Trotzdem sind wir früher oft um die Häuser gezogen, bis wirklich das letzte Licht aus war. Aber da waren wir auch 40 Jahre jünger.

»Seine große Stärke war, dass er seine Lieder wirklich lebte«

Die letzten beiden Jahre seines Lebens standen Sie ihm besonders nah. Was hat diese Zeit so besonders gemacht? Hat Udo Ihnen gegenüber jemals große Emotionen gezeigt?

Lienhard: Udo konnte sehr emotional sein. Manchmal übermannte es ihn während eines Konzerts am Klavier, und dann verdrückte er eine Träne. Das Publikum hat das oft gar nicht bemerkt. Seine größte Stärke war, dass er seine Lieder wirklich lebte. Die Musik stammte von ihm, und die Texte schrieb er mit seinen Textern gemeinsam. Er hat sie so authentisch interpretiert, dass viele dachten, sie seien allein aus seiner Feder. Diese Authentizität war seine große Kraft.

Pepe Lienhard bei einem Auftritt mit Udo Jürgens 2014 in der Münchner Olympiahalle. Foto: BrauerPhotos/BMC/Dominik Beckman Pepe Lienhard bei einem Auftritt mit Udo Jürgens 2014 in der Münchner Olympiahalle. Foto: BrauerPhotos/BMC/Dominik Beckman

Wie war er am Ende seines Lebens – und wie sehr vermissen Sie ihn?

Lienhard: Als Freund vermisse ich Udo sehr. Die letzten Jahre haben uns stark verbunden, auch weil wir räumlich nah beieinander waren. Wir haben uns oft getroffen, auch privat. Es waren schöne, tiefgehende Gespräche, die uns zusammengeschweißt haben. Am Abend vor seinem Tod waren wir zusammen und hatten ein wunderbares Gespräch. Es fühlte sich an wie ein emotionaler Abschied, weil danach eine Tournee-Pause anstand. Einen Tag später war er tot. Dass es unser letztes Gespräch war, bewegt mich bis heute sehr.

»Meine erste Ehe ist auch wegen des Berufs zerbrochen«

Ein besonders berührender Song von Udo Jürgens ist »Der gekaufte Drachen«. Wie waren Sie als Vater für Ihre Töchter? Gab es eher den gebastelten oder den gekauften Drachen?

Lienhard: Wir spielen den Song auf der Tour, und jedes Mal zerreißt es mir das Herz. Meine erste Ehe ist auch wegen meines Berufs zerbrochen. Ich habe noch immer die Bilder vor Augen: Meine Töchter waren fünf und sieben Jahre alt, und ich musste sie nach den Schulferien zurück in die Schweiz bringen. Einmal brachte ich sie zum Flughafen in Hamburg. Sie standen dort mit einem kleinen Zettel in der Hand, und die Stewardess nahm sie in Empfang. Sie weinten – und für mich ging es weiter. Das waren schreckliche Momente. Ich habe heute noch ein wunderbares Verhältnis zu meinen Kindern und war immer ein richtiger Mädchen-Papa. Aber für meine Ex-Frau hat es nicht mehr gepasst. Solche Erinnerungen kommen dann hoch.

Konzertinfo Pepe Lienhard ist mit seinem Orchester mit seinem Programm »da capo Udo Jürgens« am 18. Februar zu Gast in der Stuttgarter Porsche-Arena. (GEA)

Udo Jürgens singt: »Mit 66 Jahren fängt das Leben an.« War das bei Ihnen auch so?

Lienhard: Ich habe mit 66 Christine geheiratet. Ich bin bis heute so verliebt. Sie ist 24 Jahre jünger, seit fünf Jahren meine Managerin und macht das großartig. Und Udo hatte recht – ich habe mit 66 auch noch einmal einen Push bekommen. Heute bin ich 79, und ich halte es wie Udo: Die Gesundheit ist das einzige Kriterium. Er sagte immer: Solang die Gesundheit mitspielt und die Leute zu meinen Konzerten kommen, werde ich spielen. Das ist auch mein Motto.

»Wir hatten zwei Hunde, fünf Katzen, einen Ara und zwei zahme Stinktiere«

Sie sind ein großer Tierfreund und leben auf einem Bauernhof in Frauenfeld in der Nähe von Zürich. Wie kommt es, dass ein Mann aus dem Showgeschäft so lebt?

Lienhard: Das Leben auf dem Bauernhof ist wunderbar. Meine Töchter sind auf einem Bauernhof aufgewachsen, damals wohnten wir dort zur Miete. Es war toll – sechs Hektar Land, viele Bäume, viele Tiere und ein Tropenhaus. Als meine Ex-Frau mich verlassen hat, hatten wir zwei Hunde, fünf Katzen, einen Ara und zwei zahme Stinktiere. Heute habe ich nur noch einen Hund – meine Frau ist auch ein großer Tierfan. Jetzt haben wir den Bauernhof gekauft, und dort finde ich meine Ruhe. Unser Haus ist 300 Jahre alt, hat dicke Mauern und Atmosphäre. Wenn meine reichen Freunde mit ihrem Chauffeur zu uns kommen, steigen sie aus, betreten das Haus und sagen: Hier fühlt man sich wohl.

Sie haben vier Kinder und fünf Enkelkinder. Wie ist Opa Pepe?

Lienhard: Meine zwei Töchter sind aus meiner ersten Ehe. Die ältere hat drei Kinder, mein älterer Sohn hat zwei. Ich habe zu allen ein gutes Verhältnis. Meine Enkel nennen mich aber nicht Opa, sondern Pepe. Ich sehe sie im Jahr nicht so oft, weil ich viel unterwegs bin. Aber wenn wir zusammen sind, haben wir eine schöne Zeit. Der Älteste ist acht Jahre alt und spielt begeistert Trompete – das fördere ich natürlich. Meine Töchter haben mir nie vorgeworfen, dass ich so viel unterwegs war. Wenn ich da war, war ich den ganzen Tag präsent. Für meine Kinder war von Anfang an klar, dass ihr Papa Musiker ist. (GEA)