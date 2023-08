Das 2020 in Freiburg gegründete Ensemble auf der Suche - unter anderem mit den aus Kusterdingen stammenden Geschwistern Eva und Jakob Schall - war beim Kusterdinger Immenklang-Festival zu erleben. Ein Höhepunkt des Veranstaltungsreigens war die Aufführung von Franz Schuberts Streichquintett in C-Dur in der Stephanskirche in Mähringen.

