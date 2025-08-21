Packende Star-Hommage: »Falco meets Michael Jackson« im Naturtheater Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wie wäre es gewesen, wenn der King of Pop Michael Jackson und der Austro-Rapper Falco in Reutlingen aufeinandergetroffen wären? Im Naturtheater konnte man sich dieser Träumerei für zweieinhalb Stunden hingeben. In der Show »Falco meets Michael Jackson«, als Gastspiel im Wasenwald zu sehen, schlüpften der Sänger und Tänzer Koffi Missah und der Sänger Alexander Kerbst in die Rollen der Popmusik-Ikonen, deren Songs bei den Fans unvergessen sind.

Der 1998 kurz vor seinem 41. Geburtstag bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik gestorbene Falco und Michael Jackson, der 2009 50-jährig an einer Überdosis Propofol starb, schienen hier quicklebendig, ihre Musik, ihre Bewegungen, ihre Manierismen noch einmal live erlebbar und gegenwärtig.

Alexander Kerbst in der Rolle von Austro-Rapper Falco (1957-1998). Foto: Christoph B. Ströhle

Dass die Zuschauerinnen und Zuschauer im ausverkauften Naturtheater Missah und Kerbst mit Standing Ovations feierten, hatte nicht zuletzt damit zu tun, dass diese ihnen mit Band, Background-Sängerinnen und Tänzerinnen für einige Augenblicke ihre Jugend zurückbrachten. Die Mehrheit des Publikums war altersmäßig deutlich über 40, aus der Generation Viva oder älter und fest entschlossen, einen schönen Abend zu haben - wie sich in der Pause zeigte, als es zu regnen begonnen hatte und die Band und die Naturtheater-Crew ein wenig Zeit brauchten, um auf der Bühne alles abzudichten. Da wurden nicht nur Geburtstagskinder gefeiert, das Publikum sang auch bei der zur Überbrückung eingespielten Musik freudig mit.

Kerbst und Missah hätten bei einem Lookalike-Wettbewerb nicht allzu schlecht abgeschnitten. Aber hier ging es ja in erster Linie um die Musik, und die sängerischen und tänzerischen Leistungen der beiden konnten sich hören und sehen lassen. Wobei schon auffiel, dass der Sound vor der Pause insgesamt etwas dumpf war und danach deutlich besser ausgepegelt schien.

Beim Moonwalk gestolpert

Während Kerbst, der Falco-Darsteller des gleichnamigen Musicals, immer wieder auf Lebensstationen und -themen des von ihm verkörperten Rappers zu sprechen kam und sich dabei als charismatischer Moderator zeigte, blieb Missah weitgehend in seiner Rolle als Michael Jackson und kommunizierte durchweg auf Englisch und mit King-of-Pop-typischen Gesten mit dem Publikum. Ausgerechnet beim Moonwalk stolperte er über einen Lautsprecher (der Bühnenbereich war wegen des anhaltenden Regens etwas verkleinert). Da musste er dann doch kurz, ganz er selbst, mit den Schultern zucken und ungläubig lachen.

Klar, dass er und Kerbst, unterstützt von der Band (Marcel Weisheit am Schlagzeug, Raimund Bildesheim am Keyboard, Jörg Feser am Bass und Lutz Kemmerling an der E-Gitarre), die großen Hits der Musiklegenden auffuhren. Im Fall von Falco »Der Kommissar«, »Vienna Calling«, »Rock Me Amadeus«, »Jeanny« und »Out Of The Dark«. Von Michael Jackson machten an diesem Abend frische Versionen von »Billie Jean«, »Thriller«, »Black Or White« und »Beat It« Eindruck.

Gerechtigkeits- und Friedenswunsch

Wie im Musical trat mit Ana Conda (Stefanie Kock) eine Figur auf, die die Zerrissenheit der Persönlichkeit von Falco alias Johann »Hans« Hölzel szenisch veranschaulicht. Als Sängerin hatte auch Julia Fechtner einen beachtenswerten Auftritt, während Katharina Dorochow und Lara Dietz, mal im Armeetarnanzug, mal im 1920er-Jahre-Outfit, die Star-Hommage tänzerisch umrahmten. Mit der Popballade »Heal The World« und dem gesungenen Appell, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, ging am Ende auch ein Gerechtigkeits- und Friedenswunsch von dem Abend aus. (GEA)