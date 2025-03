Fugenkunst trifft musikalischen Slapstick: Pianist Alexander Melnikov, Trompeter Jeroen Berwaerts und das Australian Chamber Orchestra beim Bachfest. Foto: Armin Knauer Fugenkunst trifft musikalischen Slapstick: Pianist Alexander Melnikov, Trompeter Jeroen Berwaerts und das Australian Chamber Orchestra beim Bachfest. Foto: Armin Knauer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.