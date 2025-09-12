Normandie als Motiv der Impressionisten im Augustinermuseum Freiburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

FREIBURG. Lauter Kostbarkeiten hängen da an der Wand. Zumindest scheinen die prunkvollen goldenen Bilderrahmen aus einer vergangenen Zeit das signalisieren zu wollen. Einzelne Goldrahmen in der Ausstellung »Licht und Landschaft« mit dem Untertitel »Impressionisten in der Normandie« sind größer als die Bilder selbst; so Guillaume Fouaces »Stillleben mit silbernem Becher«. Deutlich wird auf den ersten Blick: Da hängen Werte. Der beinahe überdrehte Rahmen-Aufwand aber zeugt nicht zuletzt von der Wertschätzung für die Impressionisten, nachdem die sich schließlich gegen Ende des 19. Jahrhunderts durchgesetzt hatten.

Was ebenfalls auffällt: Die meisten Werke sind klein im Format. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Impressionisten Pleinair-Maler waren. Ihre Motive fanden sie unter freiem Himmel, vor der Natur. Zusätzlich zu Malkasten, Farbtuben und klappbarer Staffelei – lauter Errungenschaften der Zeit, die eigens für sie geschaffen wurden – wären große Formate zu viel Ballast gewesen.

Impressionismus-Vorläufer

Schon die Künstler der »Schule von Barbizon« hatten die Landschaft als Thema für sich entdeckt – Maler wie Camille Corot, Charles Daubigny und Gustave Courbet, die in der Schau als Vorläufer des Impressionismus vertreten sind. Die über 70 Werke von 36 Malern stammen aus der 1990 in Caen gegründeten Sammlung »Peindre en Normandie«. Die war bereits in Südkorea zu sehen, in den USA und Italien. Jetzt kann man sie im Freiburger Augustinermuseum bewundern.

Ausstellungsinfo Die Ausstellung »Licht und Landschaft – Impressionisten in der Normandie« ist im Augustinermuseum Freiburg am Augustinerplatz bis 30. November zu sehen, Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr, Freitag bis 19 Uhr. (GEA)

www.mein-augustinermuseum.de

In den 1850er-Jahren wurde das Landgut Saint-Siméon nahe Honfleur in der Normandie zum Treffpunkt von Künstlern, die sich von den Küstenlandschaften der Region mit ihren besonderen Lichtstimmungen angezogen fühlten. Eugène Boudin, der von 1856 an viele Künstler auf dem Landgut versammelte, war Claude Monets bewundertes Vorbild. Den Gutshof malte Boudin ebenso wie Louis-Alexandre Dubourg. Adolphe-Félix Cals stellte 1879 in einem Bild sogar eine Staffelei auf die Wiese des Obstgartens.

Aufkommender Tourismus

Künstler waren nicht die Einzigen, die sich für die markanten Steilküsten der Normandie interessierten. Die Region am Atlantik entwickelte sich dank Schienennetz in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem bequem erreichbaren Urlaubsziel für Städter. Die touristische Erschließung der Normandie zeigt sich etwa im Bau von Hotels, Casinos und Badeanstalten – und in der Entstehung von Seebädern wie Trouville oder Étretat. Auch in die Bilder spielt der Tourismus hinein. So malte Boudin 1888 Spaziergänger am Strand. Bei Jacques-Émile Blanche herrscht touristischer Hochbetrieb am Strand von Dieppe. Und in einem stimmungsvollen Gemälde Jacques Villons haben es sich drei vornehme Damen unter einem Zelt am Strand von Blonville bequem gemacht.

Der Tourismus erreicht die französische Nordküste: »Unter dem Zelt, am Strand von Blonville« von Jacques Villon. Foto: Patrick Merret Der Tourismus erreicht die französische Nordküste: »Unter dem Zelt, am Strand von Blonville« von Jacques Villon. Foto: Patrick Merret

Monet wiederum mied die Hauptsaison mit ihrem touristischen Trubel. Er interessierte sich für menschenleere Landschaften wie die Steilküsten mit ihren rasch wechselnden Lichtstimmungen. Glänzend bereits »Étretat«, ein Frühwerk des 24-Jährigen aus dem Jahr 1864. »Steilküste« von 1881 ist dann ein veritables Meisterwerk. Auch in Bildern von Cals oder dem von Monet bewunderten Johan Barthold Jongkind ist die Küste nahezu menschenleer.

Markante Steilküste: »Temps calme, Fécamp« (1881, »Ruhiges Wetter bei Fécamp«) von Claude Monet. Foto: Rudolf Staechelin Collection Markante Steilküste: »Temps calme, Fécamp« (1881, »Ruhiges Wetter bei Fécamp«) von Claude Monet. Foto: Rudolf Staechelin Collection

Fischer und Seetang-Sammler

Zu einem beliebten Sujet der Maler wurde die Fischerromantik. Boudin zeigte in verschiedenen Gemälden Fischer und Krabbenfischer bei der Arbeit. In Courbets »Der Strand von Trouville« sammeln zwei Menschen mit Körben Seetang ein wie auch in einem Bild von Karl Daubigny. Bei Charles Pécrus gehen Wäscherinnen am Ufer ihrer Arbeit nach.

Geboten werden zudem malerische Strandszenen mit Booten von Ludovic Napoléon Lepic – oder Paul Huets Bild mit einem Fährmann vor seiner Hütte. Gemälde wie Eugène Isabays »Schiffe im Sturm« oder Jules Noëls »Hafen von Fécamp« lassen auch in der Bildsprache an niederländische Seestücke denken. Ungewöhnlich sind Mängel in der Beschilderung. So wird etwa Corots Name falsch geschrieben oder in einem Bild eine falsche Zuordnung vorgenommen. (GEA)