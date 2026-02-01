Neuer Comic-Roman erzählt, wie ein Sinto-Boxer zum NS-Opfer wurde

Den Deutschen Meistertitel durfte Trollmann nur eine Woche behalten. In der Weltanschauung der Nazis konnte ein Sinto kein Deutscher Meister sein.

ROTTWEIL. Die Vernichtungswut der Nationalsozialisten gegen alles, was nicht ihrem Germanenwahn entsprach, richtete sich früh auch gegen Sinti und Roma. Als »arbeitsscheue Landstreicher« gebrandmarkt durchliefen sie denselben Prozess von der Demütigung über die Entrechtung bis zur physischen Vernichtung wie Juden, Kommunisten, Homosexuelle und Menschen mit Behinderung.

Ein erschütterndes Beispiel, was Sinti und Roma im NS-Staat zu erdulden hatten, liefert das Schicksal des Boxers Johann Trollmann, genannt Rukelie. Im Juni 1933, kurz nach der Machtergreifung der Nazis, holte er den Deutschen Meistertitel im Halbschwergewicht. Doch weil nicht sein durfte, was im Rassenwahn der Nazis nicht vorgesehen war (dass ein Sportler mit Sinti-Hintergrund einen »arischen« Deutschen besiegte), annullierte der nazihörige Boxverband den Kampf. Erst 2003 wurde Trollmann vom Boxverband BDB als Deutscher Meister rehabilitiert – nachdem Boxpromoterin Eva Rolle den Verband öffentlich unter Druck gesetzt hatte.

Sportlerleben in Zeichnungen

Nun hat der Rottweiler Karikaturist und Comiczeichner Gerhard Mauch alias Gischbl die Lebensgeschichte Johann Trollmanns genannt Rukelie aufgegriffen. In einem rund 60 Seiten starken Comic-Roman lässt er einen Sportler aufleben, der wegen seiner ethnischen Zugehörigkeit aller Rechte beraubt und schließlich umgebracht wurde.

Ausschnitt aus dem Comic-Roman mit Rukelies Kampf 1933 um den Deutschen Meistertitel. Foto: Gischbl/Gerhard Mauch/Kult Comics Ausschnitt aus dem Comic-Roman mit Rukelies Kampf 1933 um den Deutschen Meistertitel. Foto: Gischbl/Gerhard Mauch/Kult Comics

Gischbl führt uns in die Wohnküche der Trollmanns in der Hannoveraner Altstadt, zeigt, wie der achtjährige Johann zum Boxen kommt, als der aus England stammende Boxsport im wilhelminischen Deutschland noch verboten ist. Er zeigt, wie aus dem Sinto-Jungen ein Pionier dieses Sports wird, mit einer wegweisenden Technik: Statt auf Wucht setzt Trollmann auf Wendigkeit und schnelles Ausweichen – ein Boxstil, der später Muhammad Ali berühmt machen wird.

Aufstieg zum Idol

Der Zeichner erzählt mit Bildern und Texten Trollmanns Aufstieg aus einfachen Verhältnissen zum umschwärmten Sportidol, das trotzdem nicht abhebt. Er lässt den Leser miterleben, wie Trollmann sein erstes Motorrad kauft, wie er Promis seiner Zeit begegnet, Hans Albers, Clown Crock, wie er gegen die maßgeblichen Profiboxer antritt. Gischbl zeigt auch, wie die aufkommenden Nationalsozialisten Trollmann zu diffamieren beginnen, wie sie ihm schließlich seinen Deutschen Meistertitel rauben – mit dem Argument, er habe zu »undeutsch« geboxt. Was offenbar meinte, mit zu viel Köpfchen und zu wenig roher Gewalt.

Gischbl: Rukelie der Ausnahmeboxer – Ein Sinto im NS-Staat, 56 Seiten, Album-Format, 15 Euro, Kult Comics Verlag, Leipzig. Foto: Gischbl/Gerhard Mauch/Kult Comics Gischbl: Rukelie der Ausnahmeboxer – Ein Sinto im NS-Staat, 56 Seiten, Album-Format, 15 Euro, Kult Comics Verlag, Leipzig. Foto: Gischbl/Gerhard Mauch/Kult Comics

Es ist der Beginn einer Demütigungs-Spirale, die sich bis zu Trollmanns gewaltsamem Tod 1944 in einem Zwangsarbeiterlager fortsetzt. Gischbl ordnet das ein ins Zeitgeschehen, porträtiert Menschen, die für das Klima damals wichtig waren. Der Schauspieler Heinz Rühmann etwa, der sich geschmeidig mit den Machthabern arrangierte; der Rassenforscher Robert Ritter, der zu Hause den fürsorglichen Familienvater gab, mit seinen pseudowissenschaftlichen Studien jedoch die Grundlage für die Ermordung Tausender legte; Leni Riefenstahl, die das Nazi-Weltbild mit der suggestiven Ästhetik ihrer Filme überhöhte. Aber auch Bertolt Brecht und seine Frau Helene Weigel, die starke Sympathien für Rukelie hegten; oder Pablo Picasso mit seinem gemalten Aufschrei gegen Krieg und Faschismus in Gestalt seines Bildes »Guernica«.

Ringen um Rehabilitation

Gischbl lässt es nicht mit dem Tod Rukelies enden, sondern erzählt auch vom Ringen um die Rehabilitation dieses großen Sportlers. Ein Ringen, das sich bis ins 21. Jahrhundert zog. Den beeindruckenden Bleistiftzeichnungen sieht man an, dass Gerhard Mauch von der Karikatur kommt. Er trifft die Gesichtszüge der Porträtierten bewundernswert genau, aber er überzeichnet auch gerne. Und doch strahlt aus den Bildern stets das Mitfühlende, zumindest, wenn es um Trollmann geht. Die Zeit und das Schicksal Rukelies werden so auf eine berührende Weise lebendig. Und das Unrecht an einer ethnischen Gruppe wird sehr menschlich und persönlich in den Fokus gerückt – ein Unrecht, das heute oft vergessen wird. (GEA)