Neue Kooperationen: Was das Theater am Torbogen Rottenburg 2026 plant

Das Kinderstück »Raschel« erkundet, was man mit Kartons alles anstellen kann, und richtet sich an ein sehr junges Publikum.

ROTTENBURG. Wenn man sich zusammentut, profitieren alle. Das hat sich Anne-Kathrin Klatt gedacht, die Leiterin des Rottenburger Theaters am Torbogen (TaT) – und die Fühler nach Kooperationspartnern ausgestreckt. Gleich mehrfach ist sie fündig geworden. Zum einen tut sich das TaT in diesem Jahr mit dem Theater Lindenhof in Melchingen zusammen. Vereinbart ist, je drei Produktionen auszutauschen, die dann als Gastspiele am jeweils anderen Theater laufen.

Zum zweiten kooperiert man mit dem Geo- und Umweltforschungszentrum der Universität Tübingen (GUZ) zum Thema Klima. Die Tübinger Wissenschaftler und die Rottenburger Theatermacher wollen gemeinsam ein Bühnenformat erarbeiten, das 2027 an den Start gehen soll. Die Forscher hoffen, dass ihre Erkenntnisse zur Klimakrise so den Weg in die Öffentlichkeit finden. Eingebunden ist Inklusionsexpertin Borghild Strähle von der Antidiskriminierungsberatung Adis e.V., denn auch die Sicht von Menschen mit Behinderung soll einfließen.

Partnerschaften mit Schulen

Partner des TaT sind auch fünf Bildungseinrichtungen in und um Rottenburg, vom Kindergarten bis zum Gymnasium. Im Rahmen des »Tandem«-Programms verpflichten sie sich, innerhalb eines Jahres vier Aufführungen zu besuchen. Im Gegenzug bietet das Theater im Anschluss an die Vorstellungen Gespräche mit den Künstlern oder – für die Jüngeren – stückbezogene Interaktionen. Beim Stück »Raschel« etwa, in dem es um Kartons geht, dürfen die Kinder sich im Anschluss selbst kreativ an Pappschachteln versuchen.

Ziel von Klatt ist es, dass die Kinder kontinuierlich mit Theater Berührung haben. Kinderstücke nehmen im Repertoire daher großen Raum ein. Zusätzlich pflegt man sechs Jugendspielgruppen; Erwachsene können im Bürgertheater Bühnenluft schnuppern. Dank Sponsorengeldern kann auch der Spielclub für junge Frauen mit Unterstützungsbedarf weitermachen.

Kindertheater für Melchingen

Vom Kinder-Schwerpunkt des TaT profitiere das Theater Lindenhof, erklärt Lindenhof-Pressesprecherin Simone Haug. Denn in Melchingen habe man nicht die Mittel, um regelmäßig Kinderproduktionen selbst auf die Beine zu stellen. Die Kooperation bringt zudem viel Figurentheater auf die Alb. Zuletzt war am Lindenhof vom TaT der Märchenkrimi »Der Froschkönig-Fall« mit Michael Miensopust zu sehen (18./19. Januar); als weitere Gastspiele kommen »Wolkengucken« (8./9. März), bei dem Figuren live auf der Bühne geknetet werden, und »Swimmy« nach dem Kinderbuch von Leo Lionni, beide von und mit Anne-Kathrin Klatt.

Anne-Kathrin Klatt im Stück »Swimmy«. Foto: Theater am Torbogen Anne-Kathrin Klatt im Stück »Swimmy«. Foto: Theater am Torbogen

Der Lindenhof bereichert das TaT-Programm umgekehrt mit gesellschaftskritischen Stoffen. So kommt am 25. und 26. Januar »Malala – Mädchen mit Buch« von Nick Wood nach Rottenburg über die junge Menschenrechtsaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin aus Pakistan. Am 1. und 2. März kommt »Einwandfrei Manfred« über einen zurückkehrenden deutschen Auswanderer, der über das Grundgesetz räsoniert, und am 19. /20. April »Wer lange wartet, stirbt«, der Monolog einer Klimaaktivistin. Aufführungen sind jeweils sonntags um 18 Uhr und montags am Vormittag für Schulklassen.

Demokratie und Klimakrise

Die Stücke passen, freut sich Klatt, denn Schwerpunkte des TaT seien Demokratie und neuerdings verstärkt die Klimakrise. Weshalb man mit dem Stück »RechtsLinksEgal« auch eine Eigenproduktion zum Thema politische Radikalismen weiter im Programm hat. In einer speziellen Version wird es auch für Erwachsene gespielt.

Als neue Eigenproduktion kommt am TaT am 10. Oktober H. G. Wells' Science-Fiction-Klassiker »Die Zeitmaschine« heraus. Als Figurentheater – der Stoff sei dafür wie geschaffen, weil der Zeitreisende auf merkwürdige Wesen wie die Eloi und die Morlocks trifft, so Klatt. Als Regisseur und Puppenschöpfer hat man sich Gavin Glover gesichert, zentrale Gestalt der britischen Figurentheater-Szene. Zudem soll es eine 5. Ausgabe des Figurentheaterfestivals »Unikate« geben, diesmal vom 7. bis 15. November. Dafür hat man als Hauptsponsor die Kreissparkasse gewonnen. (GEA)

