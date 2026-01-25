Musikalischer Botschafter für eine bessere Welt: Giora Feidman in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der weltbekannte Klezmer-Klarinettist Giora Feidman war am Samstag zu Gast mit seinem Konzertprogramm »For a Better World«. Es gibt wohl kaum jemanden an diesem Abend, der ihn nicht kennt, feiert er doch demnächst sein 80-jähriges Bühnenjubiläum und in zwei Monaten seinen neunzigsten Geburtstag. Lächelnd betritt Giora Feidman mit seinen Musikern den Altarraum, nimmt Platz auf seinem kleinen Podium und intoniert a cappella »Hevenu Shalom«. Sofort stimmt das Publikum mit ein und die bekannte hebräische Friedensbotschaft erfüllt die Reutlinger Marienkirche bis zum letzten Winkel.

Im Laufe des Abends erklingen fast ausschließlich Stücke des Veranstalters und Kulturmanagers Majid Montazer, der über eine erstaunliche Begabung im Komponieren und Arrangieren neoklassischer Musik verfügt und sich für dieses Programm von jiddischer und persischer Musik inspirieren ließ. Die kurzweiligen Stücke reihen sich nahtlos wie eine Perlenschnur durch den Abend, immer wieder anmoderiert von Giora Feidman, der mit kleinen Gesten und jugendlicher Vitalität die Spannung des Abends hält. Seine musikalische und menschliche Größe zeigt sich sowohl in seinem unglaublich eloquenten Klarinettenspiel als auch in dem entwaffnenden Charme, mit dem er das Publikum ebenso natürlich wie bescheiden in seinen Bann zieht. Immer wieder spürt man den feixenden Schalk, der seiner Klarinette im Nacken sitzt, wenn sie übermütig lacht und schreit, um im nächsten Moment melancholisch mit zartem Vibrato zu schluchzen und zu singen.

Kongeniale Partner

Giora Feidman hat drei weitere Musiker mitgebracht, die ihn an diesem Abend begleiten. Bar Zemach, Solohornist des weltweit gastierenden West-Eastern Divan Orchestra, und die aus Tokio stammende Violinsolistin Chihiro Ishii sind die weiteren Solisten des Abends. Komplettiert wird das Quartett am Klavier von Vytis Sakuras, ebenfalls international bekannt als Solist, Klavierbegleiter und Kammermusiker.

Ein besonderer musikalischer Höhepunkt des Programms ist das Stück »Breath of Love«. In diesem Duo für Violine und Waldhorn glänzen Chihiro Ishii und Bar Zemach mit expressivem musikalischem Ausdruck und künstlerischer Präsenz. Losgelöst von der kleinen mikrofonierten Bühne des Quartetts treten sie hervor in den vorderen Altarraum und führen ein inniges Zwiegespräch, gleichermaßen intim und doch solistisch extrovertiert, wie man es selten zu hören bekommt.

Musikalisches Liebesbekenntnis

Chihiro Ishii eröffnet das Stück mit betörenden Verführungsformeln, im Wechsel mit angedeuteten Gefühlsausbrüchen. Mit traumwandlerischer Sicherheit entlockt sie ihrer Geige sphärisch klingende direkte und indirekte Flageoletts, lupenrein intoniert und teilweise sogar zweistimmig. Bar Zemach antwortet ihr darauf als männlicher Gegenpart mit einem klaren musikalischen Liebesbekenntnis. Er bedient sich dabei mühelos und elegant des gesamten Vokabulars seines Instruments. Sein warmer Ton ist ausdrucksstark und flexibel bis ins höchste Register. Zemach versteht es, jede Phrase mit Spannung zu musizieren und seine brillante Technik im Dienst der Musik unaufdringlich in Szene zu setzen. Das Zusammenspiel der Protagonisten zaubert so manchem Zuhörer ein Lächeln nicht nur ins Gesicht, sondern sicherlich auch ins Herz.

Die oftmals »Freygischen« Melodieführungen mit ihren typisch orientalischen Leittönen bieten eine inspirierende Spielwiese für Giora Feidman und seine Musiker, die es sichtlich genießen, ihrer überschäumenden Spielfreude freien Lauf zu lassen. Unter den Stücken des Abends ist »Let‘s be Happy«, ein weiterer Klezmer-Hit: Das flotte Tanzstück wechselt zwischen Dur und Moll, mal im mitreißenden Offbeat, mal mit Rumba-gleicher Synkopierung.

Die Zuhörer folgen atemlos

Giora Feidman hat sich inzwischen so weit eingegroovt, dass nicht nur das Publikum, sondern auch er selbst sein Alter und die Welt ringsum vollkommen vergessen haben. Der »King of Klezmer« läuft zu Höchstform auf und zieht seine Musiker mit, die ihm ebenso wie die Zuhörer begeistert und atemlos folgen. Feidmans Klarinette schluchzt und lacht, dass einem das Herz aufgeht vor Freude. Bar Zemach zeigt wiederum, dass auch er mit allen stilistischen Wassern gewaschen ist. Immer wieder garniert er sein Spiel mit Glissandi, Flatterzunge und Wah-Wah-Effekten, die man eher bei einem Jazztrompeter als bei einem klassischen Hornisten erwarten würde.

Am Schluss gibt es langen Applaus und Standing Ovations für den sympathischen »King of Klezmer«, der von sich selbst sagt: »Gott spielt, nicht ich.« (GEA)