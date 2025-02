Das zweite Konzert der Reihe »Taste und Ton« fand am Sonntag in der Reutlinger St. Peter und Paul Kirche statt. Über Chor- und Instrumentalmusik sowie ein Bild von Alice Haarburger durfte sich das Publikum freuen.

Das Trio Ventus sowie der St.-Peter-und-Paul-Chor und der Heilig-Geist-Chor freuten sich über den verdienten Beifall. Foto: Verena Völker Das Trio Ventus sowie der St.-Peter-und-Paul-Chor und der Heilig-Geist-Chor freuten sich über den verdienten Beifall. Foto: Verena Völker

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.