Musik für eine bessere Welt: Klezmer-Ikone Giora Feidman kommt nach Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am 24. Januar gibt es ab 20 Uhr einen besonderen Hörgenuss in der Reutlinger Marienkirche. Mit ihrem neuen Konzertprogramm »For a Better World« schlagen die Klezmer-Ikone Giora Feidman und der iranische Komponist Majid Montazer ein weiteres Kapitel ihrer künstlerischen Zusammenarbeit auf. Nach den Programmen »Friendship« und »Revolution of Love« möchten sie weiterhin ihr Plädoyer für Frieden, Menschlichkeit und Hoffnung verbreiten.

»Wir zeigen, dass es möglich ist, sich jenseits aller Unterschiede zu treffen: in der Musik, in der Liebe, im gemeinsamen Streben nach Frieden und Menschlichkeit«, erläutert Feidman auf Nachfrage.

In Buenos Aires geboren

Feidman wurde in Buenos Aires als Sohn jüdischer Einwanderer aus Bessarabien geboren und zog mit 21 Jahren in den neu gegründeten Staat Israel. Seine musikalische Karriere startete der 89-Jährige mit dem Israel Philharmonic Orchestra. In unzähligen Ländern hat er seine Liebe für den Klezmer – die Musik der osteuropäischen Juden – weitergegeben. »Diese Musikrichtung schenkt mir bis heute eine tiefe, innere Freiheit. Sie befreit mich von einem Alltag, der oft voller Stress ist, und lässt mich regelrecht schweben. Es ist, als ob die Melodien etwas in mir öffnen, das Worte kaum beschreiben können«, sagt er.

Seit vielen Jahren lebt Feidman in Hamburg sowie auch in Israel. »Trotz der jahrzehntelangen Konflikte ist das Leben in Israel nicht so schwierig, wie viele es sich in Europa vorstellen. Viele wissen gar nicht, wie selbstverständlich wir unseren Alltag gemeinsam mit Arabern und Muslimen gestalten«, sagt Feidman. Natürlich möchte er die dunklen Seiten nicht beschönigen. »Die aktuellen Ereignisse machen mich unendlich traurig. In einem Krieg wie diesem gibt es keine Gewinner – beide Seiten haben versagt.«

Vielfach ausgezeichnet

Für sein Engagement wurde er mit zahlreichen Auszeichnungen, unter anderem dem Echo Klassik und dem Bundesverdienstkreuz, geehrt. Mehr als 40 CDs hat er veröffentlicht. Unter anderem hat Feidman einen musikalischen Beitrag zu Steven Spielbergs oscarprämiertem Film »Schindlers Liste« geleistet. Mehr als 150.000 Konzertbesucher haben die bisherigen Programme von Feidman und Montazer erlebt. Warum Feidman sich so sehr engagiert: »Wenn es uns gelingt, bei unseren Gästen die Augen ein Stück weit zu öffnen – nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern durch die Kraft der Musik – dann haben wir unser Ziel erreicht. Ich möchte, dass die Menschen erkennen, dass jede Stimme, die sie abgeben, jede Entscheidung, die sie treffen, Konsequenzen hat – für die Gesellschaft, für die Zukunft unserer Kinder, für das Miteinander der Menschen«, sagt Feidman.

Montazer stammt aus einer Künstlerfamilie aus dem Iran und hat an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg im Fach Kultur- und Medienmanagement promoviert. Seine Kompositionen verbinden klassische Strukturen mit persischen Klangfarben, spiritueller Tiefe und kultureller Offenheit – ein Klangkosmos, wie geschaffen für Feidmans Klarinette. In Reutlingen zu hören gibt es eine Mischung aus Klezmer und Klassik. Feidman wird bei diesem Konzert von dem Trio Klezmer Virtuos begleitet. In diesem spielen Musikerinnen und Musiker aus Litauen, Japan und Israel.

Feidman mag die Wertschätzung in Reutlingen

Auf das Konzert in Reutlingen freut sich Feidman, wie er sagt, schon sehr: »Zunächst einmal liebe ich Reutlingen als Stadt – nicht nur wegen der wunderbaren Menschen, die mich mit ihren Besuchen immer wieder erfreuen. Ich schätze auch die historische Architektur sehr, die dieser Stadt einen besonderen Charakter verleiht. Besonders beeindruckt hat mich, wie aufmerksam die Menschen meine Arbeit verfolgen – wie konzentriert und präsent sie während des gesamten Konzerts sind. Diese Art von Wertschätzung spürt man als Künstler unmittelbar, und sie bleibt einem tief im Herzen.« (GEA)