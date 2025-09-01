Musica-Antiqua-Konzert mit Gitarrist Volker Luft

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-SONDELFINGEN. Dass es nicht immer imposante Orgelregister braucht, um die Musik Bachs zum Strahlen zu bringen, zeigte der Gitarrist und Komponist Volker Luft am Sonntagvormittag in der Sondelfinger Stephanuskirche. Im Rahmen der Konzertreihe »Musica Antiqua« stellte er ein Programm vor, das zwei große Persönlichkeiten, Johann Sebastian Bach und Martin Luther, der für Bach eine große Inspirationsquelle war, miteinander verknüpfte. Mit sicherer Technik und klanglicher Finesse bewies Luft sein Können und die Vielseitigkeit seines Instruments. Zart und dennoch von eindringlicher Wirkung ließ er Melodien erklingen, die man sonst von Orgel oder Klavier kennt. So waren das Menuett in G-Dur (es stammt vom Bach-Zeitgenossen Christian Petzold), die berühmte »Air« sowie die Choralmelodie »O Haupt voll Blut und Wunden« in einer von Luft arrangierten Version zu hören.

Zwischen den Stücken ließ Luft kurze Moderationen einfließen, die den Zuhörern die Zeit und das Leben der beiden näher brachten. So erfuhren die rund 90 Zuhörer allerhand Wissenswertes und Kurioses aus dem Leben Luthers und Bachs. Etwa, dass Bach eine Zeit lang im Gefängnis verbrachte, da er nicht mehr für seinen Weimarer Dienstherren Herzog Wilhelm Ernst komponieren wollte, und dass Luther eine Zeit lang als Sänger seinen Unterhalt verdiente.

Bach im Gefängnis

Bei seinen Moderationen zog Luft auch Parallelen zwischen seinen beiden Protagonisten. So waren beide leidenschaftliche Personen, die sich nicht von den Umständen ihrer Zeit von ihren Vorhaben abbringen ließen. Passend zu dieser Charakterisierung fügte er eine eigene, feurige Flamenco-Komposition ein. Denn Luft beschränkt sich nicht auf Bearbeitungen von Bach- und Luther-Melodien, sondern komponiert auch eigene Werke für die Gitarre. Der Titel seines Programms »Soli Deo Gloria« verweist auf die berühmte Formel Bachs, mit der dieser viele seiner Werke unterzeichnete. So erklangen auch Luther-Lieder wie »Aus tiefer Not schrei ich zu dir«, in denen die Verzweiflung des Reformators greifbar wurde. Einen besonderen Glanz entfaltete Bachs »Jesu bleibet meine Freude«, das auf der Gitarre eine fast intime Innigkeit und elegante Einfachheit ausstrahlte.

Verträumte Melodien wie Lufts eigene Kompositionen »Sternenstaub« und »Occidental Love Tune« luden die Zuhörer zur Traumreise ein. Sie zeichneten sich durch meditative Ruhe und einen fließenden, fast schwebenden Klang aus. Beim Spielen schien Luft völlig versunken zu sein.

Atmosphäre von Ruhe und Weite

Das Konzert war aber nicht nur unterhaltsam und lehrreich, sondern auch eine Reise in den Süden. Ein Halt war Spanien. Luft nahm das Publikum mit »Mezquita«, das durch seine südländisch-arabischen Klänge bestach, mit zur berühmten Kathedralmoschee von Córdoba und mit »Mirador Punta de los Muertos« ebenfalls nach Andalusien. Lufts Eigenkomposition »Am Meer« erinnerte mit wellenartig an- und abschwellenden Linien an die Atmosphäre von Ruhe und Weite am Strand. Mit dem temperamentvollen Tango »Día y Noche« verabschiedete sich der Gitarrist schließlich vom begeisterten Publikum, das ihn mit langem Applaus belohnte. Als Zugabe erklang noch das heitere irische Trinklied »Western Whiskey«. (GEA)