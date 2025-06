Museum im Cavazzen-Haus Lindau nach Sanierung neu eröffnet

»Schönstes Bürgerhaus am Bodensee«: Stadtmuseum Cavazzen am Marktplatz der Lindauer Lindauer Altstadt auf der Insel.

LINDAU. Das ist kein Museum, sondern ein Ereignis. Das unter die Haut geht und vor See und Alpen das Sehnsuchtsland Italien spüren lässt. Der »Cavazzen« auf der Lindauer Insel, denkmalgeschützter bemalter Barockbau mit markantem Doppelwalmdach, vom einflussreichen Kunsthistoriker Georg Dehio »schönstes Bürgerpalais am Bodensee« genannt, ist nach einer mehr als 33 Millionen Euro teuren Sanierung wieder Schauplatz für Kultur und Kunst. Außergewöhnlich gestaltet jetzt als Stadtmuseum einer internationalen Vergangenheit, offen für Zukunft und Neues.

Aufwendige Sanierung 2012 der Alarm: Bausubstanz des Cavazzen gefährdet, erste Gespräche zwischen Kulturamt, Bayerischem Landesamt für Denkmalpflege und der Landesstelle für nichtstaatliche Museen. 2015: Machbarkeitsstudie, Politiker-Beteiligung, Bundestag stellt Millionen-Förderung in Aussicht. 2016: Stadtrat mit OB Gerhard Ecker beschließt einstimmig Cavazzen-Sanierung und Bau eines neuen Depots. 2018: Depot fertig, die Exponate ziehen um. 2019 bewilligt der Freistaat Bayern Fördermittel aus dem Bund-Länder-Programm Städtebau. Insgesamt beteiligen sich neun Förderstellen an der Finanzierung. Dazu kommt Geld von Sponsoren und Bürger-Spenden. Gesamtfördersumme: 20 Millionen Euro. 2020 beginnt die Sanierung, erschwert durch Corona-Pandemie und Lockdown. Januar 2025: Beginn Innenausbau, Mai 2025 Wiedereröffnung. (GEA)

Eine Glanzleistung des Zusammenwirkens seit Planungsbeginn vor zehn Jahren. Lindau, seit diesem Jahr mit dem nahegelegenen Kunstforum Hundertwasser im ehemaligen Postamt bereichert, feierte das Haus jetzt zwei Tage mit großem italienischem Fest. Nach Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und geladenen Gästen im Stadttheater eröffnete Dr. Claudia Alfons, Oberbürgermeisterin der ehemals staufischen Reichsstadt, seit 1806 bayerisch, das »Bürgerhaus für alle«. Italia multipräsent.

Ursprungsbau abgebrannt

So kommt die lombardische Handelsfamilie da Cavazzo ins Spiel, die seit 1553 im Umkreis von Lindau saß und an diesem Platz gebaut hat. Der spätmittelalterliche Keller ist noch da, alles andere ging beim Lindauer Stadtbrand 1728 in Flammen auf. Die Lindauer Patrizier Johann Michael und Johannes Seutter von Loetzen handelten schnell, ließen 1729/30 den Schweizer Baumeister Jakob Grubenbauer Neues schaffen, mit Warenlager und Handelskontor im Erdgeschoss, hohem, geschwungenem Mansarddach und prächtig bemalter Fassade. Der Lindauer Ingenieur Ludwig Kick kaufte 1929 den noblen Bau, bis heute Eigentum der »Ludwig und Julia Kick’schen Familienstiftung«, und stellte ihn zur Verfügung mit der Auflage, ihn als Stadtmuseum zu nutzen. »Eine Sternstunde bürgerlichen Engagements.«

Lindaus Altstadt, Bildmitte hinter dem Brunnen: der Cavazzen. Foto: Ingeborg Kunze Lindaus Altstadt, Bildmitte hinter dem Brunnen: der Cavazzen. Foto: Ingeborg Kunze

Auch heute wieder. Die Gesamt-Kostenprognose für das Projekt Cavazzen liegt bei 33 bis 34 Millionen Euro. 8,7 Millionen Euro Bundesförderung entlasten die Stadt und rund 400.000 Euro des 2015 gegründeten Lindauer Fördervereins Cavazzen. Der wiederum spricht von einer »enormen Leistung des Kulturressorts«. Das beginnt 2011 mit dem Amtsantritt von Alexander Warmbrunn und der Reihe der Sonderausstellungen zur Klassischen Moderne mit jährlich 60.000 Besuchern im Cavazzen, kuratiert von dem Tübinger Romanisten, Ausstellungs-Organisator und Gartengestalter Professor Dr. Roland Doschka.

Biomorphe Plastiken des Künstlers Aljoscha sind unterm Dach zu sehen. Foto: Ingeborg Kunze Biomorphe Plastiken des Künstlers Aljoscha sind unterm Dach zu sehen. Foto: Ingeborg Kunze

Alles, was schön ist. Überraschend anders präsentiert sich der Cavazzen nach seiner Neugestaltung – ein Haus für Kunst, Geschichte und Geschichten, Begegnung, Genuss, Emotionen. Südliche Gedankenflüge im erstmals zugänglichen imposanten offenen Dachstuhl, eine faszinierende stützenfreie Tragwerkkonstruktion über drei Etagen, beim Blick über Dächer und Türme der alten Stadt auf See und Gebirge. Per Zeitmaschine reist, wer will, in zehn Minuten durch Jahrhunderte und europäische Kulturgeschichte. Hier wie überall pinke und violette »biofuturistische« Werke des ukrainischen Künstlers Aljoscha, der in Düsseldorf studiert hat und seit zwanzig Jahren in internationalen Ausstellungen vertreten ist mit der Idee einer besseren Welt.

Erlebnis auf 2.000 fünf Etagen

Großes Erlebnis auf 2.000 Quadratmetern in fünf Geschossen, multimedial vermittelt am außergewöhnlichen Platz, wo Ferne nah liegt: Lindau, internationaler Umschlagplatz für Güter und Ideen. Reichs- und Handelsstadt, Könige und Dampfmaschinen, Krisen und Aufbrüche sind Themen, auch die Nazi-Zeit mit Berichten und der kopflosen Brunnenfigur eines trommelnden Hitlerjungen. Spielerische Zugänge machen den Cavazzen-Inhalt für Kinder und junge Leute kurzweilig. In Ateliers gibt es Workshops. Das Café im mediterranen Innenhof ist offen. Der Gewölbekeller kann mit Gastronomie privat gebucht werden. Für Forscher und Künstler gibt es eine Gästewohnung. Der Lift im denkmalgeschützten Gebäude ist Fingerspitzen-Leistung.

»Der Cavazzen hat uns immer wieder an unsere Grenzen gebracht«: von links Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn, Museumsleiterin Barbara Reil, Museumsplaner und Ausstellungsgestalter Tom Duncan , Projektleiter Hilmar Ordelheide, Bauamt der Stadt Lindau Foto: Ingeborg Kunze »Der Cavazzen hat uns immer wieder an unsere Grenzen gebracht«: von links Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn, Museumsleiterin Barbara Reil, Museumsplaner und Ausstellungsgestalter Tom Duncan , Projektleiter Hilmar Ordelheide, Bauamt der Stadt Lindau Foto: Ingeborg Kunze

Das Berliner Büro Duncan McCauley – renommiert mit Kensington Palace, Victoria Albert Museum London, Deutsches Museum München – bezieht sich in seiner Ausstellungsgestaltung auf die historische Architektur, hält sich mit Innenausstattung gerade in den Räumen der Beletage zurück. Nur an einer Stelle verschwindet die Raumarchitektur ganz hinter dem szenografischen Ausbau: Die abenteuerliche Reise des »Lindauer Boten«, der vom 15. bis ins 19. Jahrhundert im Auftrag der Kaufleute Post, Geld und wertvolle Eilgüter über die Alpen aus Mailand brachte, ist eines der Highlights. Die Inszenierung als Rauminstallation ohne Objekte lässt Mühen und Gefahren des Ritts durchs Gebirge miterleben.

Kulturstadt gestärkt

Museumsleiterin Barbara Reil freut sich: 2026 kehren auch die Kunstausstellungen zurück in den Cavazzen. Damit – und mit dem deutschlandweit einmaligen Kunstforum Hundertwasser im ehemaligen Postamt nur 150 Meter weiter – etabliert sich Lindau als bedeutender Akteur in der Kulturlandschaft der Bodenseeregion. (GEA)