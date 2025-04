Mit Rasenmäher zu den Römern: Landesarchäologie sucht in Konstanz historische Anlagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KONSTANZ. Götter und Kaiser sind schon immer an dieser Landzunge am Südufer des Bodensees verankert, wo der Obersee in den Seerhein mündet, sich dann als großes Becken mit der Insel Reichenau zum Untersee ausbreitet und schließlich dem Strom allein alles überlässt. Kelten, Römer, Alamannen haben sich hier festgesetzt am zentralen Platz vor den Alpen, seit der Spätantike Constantia genannt: Konstanz.

Menschen siedelten hier seit der jüngeren Steinzeit, Kelten im 1. Jahrhundert vor Beginn unserer Zeitrechnung. Römer sicherten vom 1. bis zum 3. Jahrhundert nach Christus mit mehreren Kastellen Grenze, Bodenseeflotte und den Schnittpunkt der Straßen nach Italien, Gallien und dem Ostreich. Ihre spätantike Festungsanlage ist benannt nach einem Kaiser der konstantinischen Dynastie. Dann baute der alemannische Bischof.

Das Münster steht auf der Spätantike

Das heutige Münster, wie alle Vorgängerkirchen seit 590, als Maximus aus Vindonissa (Nordschweiz) kam, steht auf der Spätantike. Auf Mauern des ein Hektar großen Kastells und der römischen Zivilsiedlung. Ausgegraben ist nicht viel: das Badegebäude im nördlichen Bereich des Münsters, vor zwanzig Jahren bei der Sanierung des Münsterplatzes 27 Meter der zwei Meter dicken Westmauer und der achteckige, sieben Meter breite Eckturm des Kastells. Das unterirdische Monument ist heute überdacht mit einer kleinen Glaspyramide und bei Führungen aus der Nähe zu sehen. In 35.000 Arbeitsstunden hat das Grabungsteam 2003 und 2004 mit 24 Beteiligten bei dieser Aktion rund 40.000 Kleinfunde geborgen. Bei organisierten Grabungsführungen wurden, als die römischen Reste sichtbar waren, 3.260 Schaulustige aller Altersstufen gezählt. Die »sensationellen Ergebnisse« zur römischen Stadtgeschichte von Konstanz haben die Archäologen Jörg Heiligmann und Ralph Röber publiziert.

Was noch im Boden ist, bleibt im Boden. Vorerst. Frühere Ausgrabungen, deren Fundstücke im Archäologischen Landesmuseum in Konstanz und im städtischen Rosgartenmuseum in der Innenstadt zu sehen sind, geben Auskunft, dass auf dem Plateau von Münsterhügel und angrenzender Niederburg Römer schon im ersten vorchristlichen Jahrhundert einfache Holzhäuser gebaut haben - dort, wo bis dahin Kelten und andere waren oder geblieben sind.

Wie ein großer Rasenmäher: das Bodenradar-Gerät, das die Daten liefert. Foto: Ingeborg Kunze Wie ein großer Rasenmäher: das Bodenradar-Gerät, das die Daten liefert. Foto: Ingeborg Kunze

Zum Wissen, das in Sachen Konstanz längst Bände füllt nach Erkenntnissen von Forschern seit dem 19. Jahrhundert bis heute, trägt die Landesarchäologie jetzt mit neuen Methoden ohne zerstörende Grabungen bei. Auf dem Konstanzer Münsterhügel und im Münster haben Experten vom Landesamt für Denkmalpflege (LAD) im Regierungspräsidium Stuttgart bei Bodenradarmessungen Daten gesammelt. Mit einem Gerät wie ein großer weißer Rasenmäher, sonst in der Feldforschung eingesetzt, haben sie zentimeterpräzise den Boden ausgemessen mit dem Ziel, römische und keltische Gräben aufzuspüren, eine Innenbebauung des Kastells, den weiteren Verlauf der spätrömischen Festungsmauer und frühmittelalterliche Siedlungsstrukturen der lang und dicht besiedelten alten Stadt.

Bodenradarmessungen erzeugen mithilfe von elektromagnetischen Wellen ein Abbild von Objekten im Untergrund. Die Geophysikerin Natalie Pickartz, mit weiteren Mitarbeitern mit dem Gerät in Konstanz im Einsatz, wertet die dreidimensionalen Schwarz-Weiß-Bilder wie Ultraschallbilder in langwieriger diffiziler Arbeit aus. Ergebnisse? »Nicht vor Mai.« Dann wird vielleicht auch klar sein, wie die spätrömische Kastellmauer unter dem Münster verläuft.

Caroline Bleckmann und Dr. Natalie Pickartz vom Landesamt für Denkmalpflege mit geophysikalischen Ergebnissen. Foto: Ingeborg Kunze Caroline Bleckmann und Dr. Natalie Pickartz vom Landesamt für Denkmalpflege mit geophysikalischen Ergebnissen. Foto: Ingeborg Kunze

Was verborgen ist und solche Messungen verraten, interessiert wissenschaftlich im Konstanzer Gesamtgefüge auch Caroline Bleckmann vom Landesamt für Denkmalpflege in Freiburg. Sie ist Spezialistin für provinzialrömische, frühgeschichtliche, mittelalterliche und neuzeitliche Archäologie und wird sich auch mit dem beschäftigen, was allerneueste Vermessungen in verwinkelten Kellern städtischer Bebauung der Konradigasse in der »Niederburg« nordwestlich des Münsterhügels vermitteln. Hier haben die Landesdenkmalpfleger Marianne Lehmann und Amed Fuhrmann und der Bauforscher Burghard Lohrum mit GPS-Punkten und Tachymeter plus Spiegel gearbeitet. So ergeben sich Entfernungen und schließlich ein farbiges 3-D-Modell. Riesige Datenmengen verdichten Erkenntnisse. Auch über tausend Jahre alte Befestigungsmauern, auf denen Konstanzer auf- und weitergebaut haben. Recycling auf goldenem Boden: Kelten, Helvetier, Römer, Alamannen, Menschen in Mittelalter und Renaissance bis heute kannten, kennen den Wert dieses besonderen Stücks Europa. (GEA)