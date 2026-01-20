Mit Micky Mäuse machen: Was Comics wert sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Leonardo da Vincis »Salvador Mundi« wurde 2013 für 80 Millionen Dollar verkauft. Vier Jahre später verfünffachte sich der Preis. Kunst als Geldanlage ist lukrativ, auch abseits der spektakulären Auktionen. Allerdings nur für Kenner, die Geduld und Leidenschaft einbringen können. Der Einstieg in die Kunstwelt ist aber nicht nur einem elitären und liquiden Kreis vorbehalten. Auch mit wenig Geld und ohne tiefes Fachwissen lässt sich ein Vermögen aufbauen. Womit wir bei der »Neunten Kunst« wären, der jüngsten Kunstform nach Malerei, Bildhauerei, Zeichnung, Grafik, Architektur, Fotografie, Fernsehen und Film.

Wie die Politik hat auch die Comic-Branche »Wirtschaftsweise«, die jährlich die Entwicklung des Marktes analysieren. Der Sachverständigenrat setzt sich aus Händlern und Sammlern zusammen, die die Szene beobachten. Ihren 2025er-Marktreport haben sie im Allgemeinen Comic-Preiskatalog veröffentlicht – der Bibel für Sammler.

Über 4.000 Titel

Wie viele Menschen die bunten Hefte und Alben in Deutschland lesen oder sammeln, ist schwer zu sagen. Ein Blick auf das letzte Quartal der meistverkauften der insgesamt über 4.000 verschiedenen Comic-Lesetitel 2025 gibt aber Anhaltspunkte: Da liegt »Walt Disneys Lustiges Taschenbuch« (LTB) bei durchschnittlich 128.000 verkauften Exemplaren an der Spitze. Etwa 50.000 lesen hingegen vierzehntägig die »Micky Maus«. Diese Hefte werden einmal wertvoller sein als die Jahrgänge nach der Wende mit der Rekordauflage von bis zu 800.000 Stück. Ausreißer ist alle zwei Jahre der neue »Asterix«, der im Oktober mit der Auflage von 1,8 Millionen an den Start gegangen war.

Der Wert eines Comics setzt sich aus der Popularität, dem Erscheinungsjahr, der Höhe der Auflage und vor allem dem Erhaltungszustand zusammen. Unangefochten seit Jahren führt als wertvollster deutschsprachiger Comic das erste »Micky Maus«-Heft vom 29. August 1951 die Liste an: 50.000 Euro wert ist das damals rund 135.000-mal verkaufte Heft aus dem früheren Stuttgarter Ehapa Verlag, wenn man es heute im druckfrischen Zustand besitzt. Hat es bereits leichte Knicke oder Flecken, kann man nur noch mit 10.000 Euro rechnen. Für ein stark beanspruchtes Heft, das die letzten 75 Jahre irgendwo im Keller gelagert war, gibt’s maximal 3.000 Euro. Immerhin fast achttausendmal so viel, wie es mit 75 Pfennig einst gekostet hat. In den Top-50 finden sich noch weitere sechs Disney-Comics, darunter das erste LTB für 6.000 Euro.

Antwort der DDR auf Disneyland

Deutlich niedriger wird die Antwort der DDR auf Disneyland gewertet: Die ersten Abenteuer der koboldähnlichen Digedags im Heft »Mosaik«, erschienen im Sommer 1955, listet mit 25.000 Euro im Top-Zustand; abgegriffen ist es 1.800 Euro wert.

Platz drei belegt mit 22.000 Euro ein unscheinbares Heft im aus Italien exportierten Piccolo-Format (17 mal 8 Zentimeter). Die letzte Nummer - 24 - der Western-Serie »Blauer Pfeil« von 1955 ist selten, da sie nur an Abonnenten ausgeliefert wurde. Sie ist genauso kostbar wie das erste »Supermann«-Heft von 1950. Wohlgemerkt das deutsche. Der US-Superman, der 1939 in einer eigenen Heftserie debütierte, ist Ende November für 7,9 Millionen Euro bei Heritage Auctions als teuerster Comic aller Zeiten versteigert worden.

Rekord geknackt

Anfang 2026 wurde auch dieser Rekord geknackt. Ein Superman-Heft von 1938, das damals 10 Cent kostete, wurde für 15 Millionen Dollar (knapp 13 Millionen Euro) von einem Sammler gekauft, der anonym bleiben wollte, wie das New Yorker Unternehmen Metropolis Collectibles/ComicConnect mitteilte.

Hierzulande muss man sich bescheiden: Wer sich 1953 das erste »Fix und Foxi« für 50 Pfennige gekauft hat (die Serie lief bis 2010), hat heute einen Gegenwert zwischen 20.000 (top) und 2.500 Euro. 1952 debütierte »Tim und Struppi« mit »Das Geheimnis des Einhorn« als Comic-Album. Heute ist es im Bestzustand 14.000 Euro wert. Das erste »Bessy«-Comic-Heft (1965) wird mit 8.000 Euro gehandelt; »Felix« Nr. 1 (1958) für 2.800 Euro.

Solide Gesamtrendite

Ziemlich abgeschlagen auf Platz 83: das erste »Asterix«-Album von 1968 – erkennbar daran, dass es noch keinen Preisaufdruck hat. Wer diese Investition in Höhe von 2,50 Euro heute noch, vermutlich stark belesen, im Regal stehen hat, hat eine moderat-solide Gesamtrendite in Höhe von 11,9 Prozent erwirtschaftet. (GEA)