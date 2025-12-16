Miller und Haakh bilden künstlerische Doppelspitze am Theater Lindenhof

Der Stiftungsrat des Theaters Lindenhof hat Dr. Nora Haakh (links) und Sofie Alice Miller zur neuen künstlerischen Leitung des Theaters ab der Spielzeit 2027/28 berufen.

BURLADINGEN-MELCHINGEN. Mit Sofie Alice Miller und Dr. Nora Haakh übernimmt künftig ein Intendantinnen-Team die künstlerische Leitung des Melchinger Theaters Lindenhof. Der Lindenhof teilte jetzt diese Entscheidung des Theater-Stiftungsrats vom Oktober mit. »Wir haben auf der Schwäbischen Alb ein ganz besonderes und einzigartiges Theater aufgebaut, das weltoffen und regional verankert zugleich ist, und mehr erreicht, als wir und das vor 45 Jahren erträumt hatten«, sagte Gründungsmitglied und Intendant Stefan Hallmayer. »Jetzt ist es an der Zeit, dass andere nach vorne gehen.«

Die Schauspielerin Sofie Alice Miller ist in Tübingen geboren. Nach Stationen am Theater Tri-Bühne in Stuttgart und an der Württembergischen Landesbühne Esslingen ist sie seit 2019 Teil der ensemblegeführten Shakespeare Company Bremen. Sie kennt das Theater Lindenhof seit ihrer Jugend. 2005 spielte sie bereits in »Peer Gynt« mit, 2008 beim Tübinger Sommertheater »Aussem Paradies« und 2009 bei »Onkel Wanja«.

In Reutlingen aufgewachsen

Nora Haakh ist in Reutlingen geboren und aufgewachsen. Sie promovierte in Geschichts- und Kulturwissenschaften an der Freien Universität Berlin. Es folgten Studien der Islamwissenschaft, Politik und der neueren deutschen Geschichte mit vielen internationalen Stationen. Nora Haakh arbeitet als Dramaturgin und war unter anderem für das Münchner Volkstheater, das Maxim Gorki Theater, die Münchner Kammerspiele und das postmigrantische Theater Ballhaus in Berlin tätig. Als Regisseurin inszenierte sie unter anderem für den Heimathafen Neukölln, das Berliner Haus der Kulturen der Welt und das Berliner TAK Theater. Außerdem realisierte sie viele Projekte im Bereich Theater und Performance.

Miller und Haakh sollen ab der Spielzeit 2027/28 ihre Intendanz antreten und zusammen mit dem kaufmännischen Leiter Christian Burmeister-van Dülmen die Stiftung Theater Lindenhof als Vorstände leiten. (eg/cbs)