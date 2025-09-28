Metal trifft Rock'n' Roll: Volbeat in der Stuttgarter Schleyerhalle

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Wenn James Hetfield eine Band mit seiner Begeisterung adelt, kommt das einem Ritterschlag gleich. Doch der Kultmusiker von Metallica ist nicht der einzige Fan der dänischen Metal-Rocker. Mehr als 140 Platin- und Gold-Auszeichnungen weltweit machen deutlich, dass Volbeat eine Marktlücke gefunden haben, die sie enorm erfolgreich bespielen.

Die Nische heißt: Metal, aber nicht nur. Dazu kommen Rock'n'-Roll-Elemente, Versatzstücke von Blues, Country und Punk. Ungewöhnlich, aber sehr effektvoll. Und die Band wird ihrem Namen auch in Stuttgart absolut gerecht: Das »Vol« steht für Volume, »Beat« erklärt sich von selbst. Ergibt in der Summe einen lauten, harten, oft schnellen Power-Sound. Die Schleyerhalle bildet den Auftakt ihrer Deutschland-Konzerte. Sie war im Nu ausverkauft. Fünf Nummer-eins-Alben hierzulande sprechen für sich.

Ohne Poulsen geht nichts

Volbeat ist Michael Poulsen. Ohne ihn geht nichts. Der Macher ist Gründungsmitglied, Mastermind, Sänger, Gitarrist und Songschreiber in einem. Und einer, der auch mal das Publikum aufzieht. Es sind gerade mal zwei Songs gespielt, als der 50-Jährige am Mikro nach einer eher mäßigen Gesangs-Darbietung der Fans meint: »Ihr seht glücklich aus. Aber das, was ihr gerade gemacht habt, war Shit.« Überraschte Stille in der Halle, dann Murren. Sie könnten das besser, hält er der Menge entgegen und grinst dabei.

Denn allzu ernst nehmen darf man solche Aussagen nicht. Das machen Volbeat auch selbst nicht, weder in ihren Texten noch im Umgang mit ihrer Musik. Selbstironie gehört dazu, haben sie doch ihrer Tour gleich den ultimativen Titel gegeben: »Greatest of All Tours Worldwide.« Na denn.

Vor 24 Jahren gegründet

Und daher ist ein bisschen Provokation der Menge auch nur ein Zwischenspiel. Zwei Rock-Nummern später gibt's auch schon das erwartbare Lob von Poulsen: »Ihr seid gut, gut, gut. Das habt Ihr schön gemacht.« Er dankt im Verlauf des Konzerts den Fans gleich mehrfach, dass sie seit 24 Jahren zur Band halten.

Aber in erster Linie wollen Volbeat auf der Bühne Spaß haben – und das vermitteln sie auch vom ersten Takt an mit krachenden Gitarren-Riffs und hämmernden Beats. »Demonic Depression« rast förmlich in die Gehörgänge, »Die to Live« ist ein Highspeed-Rock'n'-Roll-Titel. Der bluesige Lovesong »Fallen« nimmt ebenso wie das melancholische »Time Will Heal« etwas Tempo raus, wobei bisweilen die Wucht der Gitarren bei den softeren Titeln die emotionale Wirkung etwas einbremst. Großartig aber das hymnische »For Evigt« (Dänisch: Für immer) und die Country-Passagen – hier greift Poulsen zur Akustikgitarre – in »Sad Man's Tongue« mit Johnny-Cash-Intro sowie im Song mit der ultralangen Titel-Zeile : »In the Barn of the Goat Giving Birth to Satan's Spawn in a Dying World of Doom«. Noch ein Beleg, dass Volbeat sich nicht allzu ernst nehmen.

Kinder auf der Bühne

Zum großen Erlebnis für den Nachwuchs wird »Still Counting« in der Endphase des eindreiviertelstündigen Konzerts, als der zweifache Familienvater Poulsen Kinder aus dem Publikum auf die Bühne bittet. Während Leadgitarrist Flemming C. Lund, der den 2023 ausgeschiedenen Rob Caggiano bei Live-Auftritten ersetzt, hier im Mittelpunkt steht, dürfen die Youngster nach dem Song bei Poulsens E-Gitarre in die Saiten greifen. Wenn man so clever die »nächste Generation des Metal-Rock'n'Roll« (Poulsen) anspricht, braucht einem um die Zukunft von Volbeat nicht bange zu sein. (GEA)