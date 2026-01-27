Metal-Messe mit Pop-Appeal: Beyond the Black in den Stuttgarter Wagenhallen

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Jennifer Haben sollte Pop singen. Die 30-jährige Saarländerin hat ein hübsches, nettes Gesicht, eine schlanke, zarte Figur und eine helle, klare Stimme. Ihre Bewegung ist fließend, ihr Vortrag melodisch. Doch Haben singt Metal. Und die Fans lieben sie. Gestandene Männer pilgern am Montag in die Stuttgarter Wagenhallen, tragen Shirts der deutschen Band Beyond the Black und tanzen sich in Trance. Was fasziniert die Szene an der Elfe? Eine Erkundung der Fan-Seele.

Beyond the Black (BTB) gelten als Symphonic-Metal-Band. Und ja, Kai Tschierschky drischt wild auf sein Schlagzeug ein, während Chris Hermsdörfer raue Riffs auf der Gitarre schrubbelt und dreckige Growls röhrt. Aber andere Metal-Bands sind metaliger, mit mehr Energie, mehr Aggression, mehr Düsternis. Und ja, BTB haben Orchesterklang und Chorgesang. Aber andere Symphonic-Metal-Bands protzen mit mehr Orgel, mehr Sopran, mehr Drama.

Elfe und Wikinger

Da höre man sich mal Nightwish an, die Finnen treten auch mit Front-Frau auf. Erst Tarja Turunen, später Floor Jansen sind klassisch ausgebildete Sängerinnen mit großem Stimmumfang von schrillem Sopran zu dröhnendem Growl. Beide Frauen mittleren Alters haben eine starke weibliche Ausstrahlung, die eine Sirene, die andere Amazone. Beide reizen die Spannung aus zwischen Oper und Metal, gerade der Kontrast sorgt für Faszination.

Jennifer Haben von BTB ist anders: Sie ist mehr Mädchen als Frau, singt in hoher Mittellage und überlässt das Metal-Grölen Gitarrist und Begleitsänger Chris Hermsdörfer. Der zeigt vollen Einsatz, bearbeitet sein Instrument mit Totenkopf-tätowierten Armen und schwenkt die blonde Mähne im Ventilator-Wind. Haben und Hermsdörfer, Elfe und Wikinger, Säuseln und Schrei: Auch dieser Gegensatz ist spannend, wird aber verwässert durch Pop-Elemente. Dank wiedererkennbarer Melodien und wiederkehrender Refrains könnten BTB-Songs auch im Radio laufen, ohne Mainstream-Hörer zu vergraulen.

Location mit Industriecharme

Trotzdem: Die Metal-Szene strömt am Montag in die Wagenhallen. Im Stuttgarter Norden, wo einst Loks und Busse repariert wurden, versammeln sich jetzt Hunderte Menschen zum Konzert. Metallträger und Ziegelwände verleihen der Location Industriecharme. Dazwischen werden Biere ausgeschenkt, Würstchen verkauft und Bandartikel angeboten. Sobald BTB die Bühne betreten, gehen die Fans mit. Viel Männer, viel mittleres Alter, viel Schwarz-Gekleidete: Alle klatschen mit, singen mit, tanzen mit – inklusive Head Banging, Fist Pumping und Pogo Jumping.

Wie eine Gemeinde, und Haben ist die Priesterin. Beschwörend hebt sie die Arme und versammelt die Getreuen zum Hochamt. Um den Hals trägt sie ein Vogel-Amulett, ihre Schultern ziert Feder-Schmuck. »Vertrauen und Loyalität, Weisheit und Klugheit, Freiheit und Mut« schreibt Haben im englischen Lied »Ravens« den Raben zu. Dort heißt es: »Wenn wir zusammen fliegen, dann sind wir nicht aufzuhalten.« Haben stiftet den Bund zwischen Band und Fans, zelebriert ihn live in den Wagenhallen und virtuell auf Youtube. Die Musikclips zum aktuellen Album »Break the Silence« (2026) erzählen eine fortlaufende Geschichte, zeigen eine zertrümmerte Stadt in Endzeit-Stimmung, den Raben-Clan im Kampf gegen Paramilitärs und schließlich den Sieg der Guten über die Bösen.

Schmerz und Erlösung

Das ist Habens Erfolgsrezept: Sie thront nicht über der Menge, sondern ist Teil der Gruppe. Sie leidet unter Angst und Einsamkeit wie ihre Fans, erlebt Liebe und Verlust wie ihre Fans, steht auf und macht weiter wie ihre Fans. Psychische Krisen, Beziehungsprobleme, emotionale Innenwelten: Darum geht es in Habens Songs, die sie zum Großteil selbst schreibt. Haben besingt den Schmerz und verspricht Erlösung. Beyond the Black heißt »Jenseits der Dunkelheit«, oder: Was mich nicht umbringt, das macht mich stärker. Darin erkennen sich viele Fans wieder. (GEA)