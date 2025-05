Mehrstimmige Lesung: Autor Bernhard Schlink und Schüler in Kusterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Anlässlich seiner Tübinger Weltethos-Rede im Oktober 2021 diskutierte Bernhard Schlink auf der Bühne mit »Tagesthemen«-Moderatorin Aline Abboud. In Kusterdingen waren es nun Schülerinnen und Schüler, die mit dem Juristen, emeritierten Hochschullehrer und Schriftsteller ins Gespräch kamen. Sie hatten sich intensiv mit Schlinks Roman »Die Enkelin« (2021) beschäftigt und trugen im Wechsel mit dem Autor, der Passagen aus dem Buch las, eigene Texte vor, in denen sie auf sehr persönliche Weise auf Fragen reagierten, die der Roman aufwirft.

Die Aula des Evangelischen Blaulach-Gymnasiums war Ort dieser gut besuchten öffentlichen Veranstaltung. Das Konzept der Lesung hatte der Lehrer Jan Halmazna mit Schülerinnen und Schülern der Oberstufenklasse im Leistungskurs Deutsch, einer fünfköpfigen Arbeitsgruppe des Kusterdinger Initiativkreises »Menschsein auf den Härten« und dem Autor entwickelt.

Völkische Lebensgemeinschaft

In »Die Enkelin« geht es um die Liebe zur Musik, die zwei Menschen, Sigrun und ihren Stiefgroßvater Kaspar, einander nahebringt. Sigrun wächst bei rechtsradikalen Eltern in einer völkischen Lebensgemeinschaft auf, deren Ideologie sie in Teilen verinnerlicht hat, in Teilen nachplappert. Kaspar, der als Buchhändler in Berlin lebt, lernt die Teenagerin erst spät kennen und versucht, seine Empörung über ihre rechtsextremen Ansichten zu unterdrücken. Er fühlt sich hilflos. Gleichzeitig versucht er, seiner Enkelin historische Fakten und eine Offenheit gegenüber der Welt nahezubringen und zu bewirken, dass sie sich eine eigene Meinung über die Dinge bildet.

Bei der Lesung spielten die weltanschaulichen Auseinandersetzungen, die die beiden miteinander haben, eine Rolle, aber auch die Neugier am Gegenüber, die wortlosen Schritte der Annäherung und Kaspars Erkenntnis, dass er sich keine andere Enkelin als Sigrun wünscht. Er hat ihr einen Klavierlehrer vermittelt und hört ihr gern zu, wenn sie übt. Die Schülertexte drehten sich um Themen wie politischen Extremismus, Ressentiments, demokratische Grundwerte, Musik als Zufluchtsort beziehungsweise Ort, an dem man Frieden findet, um das Verhältnis zu den Großeltern, um das Gefühl, als junger Mensch in seinen Bedürfnissen ernst genommen und akzeptiert zu werden.

Literarische Entwürfe und Lebenswirklichkeit

Schlink äußerte sich am Ende der Veranstaltung beeindruckt von »der Eigenständigkeit, der Einfühlung und der Klugheit« dieser Texte. Er dankte auch einer Schülerin, die Musik, die im Buch vorkommt, auf dem Klavier spielte. »Musik ist Freiheit. Musik enthält alles«, hatte es im Wortvortrag einer Schülerin geheißen. »Musik füllte die Stille zwischen ihnen«, kam eine Schülerin auf Sigrun und Kaspar zu sprechen - und berichtete von selbst erlebter Sprachlosigkeit zwischen Geschwistern, zu deren Überwindung die Musik beitrug. So war es ein Abend der Reflexion, der Einblicke in literarische Entwürfe und in Lebenswirklichkeit.

An einer Stelle im Roman klingt an, dass Kaspar Sigrun eine Welt genommen hat, ohne sie neu zu beheimaten. Doch das ist nicht das letzte Wort im Buch. Sigrun bricht in die Welt auf, entschlossen, ihren eigenen Weg im Leben zu gehen. Was nicht bedeutet, dass Kaspar nie wieder Anteil daran haben wird.

Verfassungsrichter in Nordrhein-Westfalen

Ob er beim Schreiben immer schon wisse, wie ein Buch ausgeht, wurde Schlink gefragt, der unter anderem für seinen Roman »Der Vorleser« bekannt ist (2008 von Stephen Daldry verfilmt; Kate Winslet erhielt als beste Hauptdarstellerin den Oscar). Ja, das wisse er, antwortete der 80-Jährige lächelnd. »Vielleicht, weil ich ein pedantischer Jurist bin.« Schlink war bis 2006 Richter am Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster. Auch darüber, wie er zu den Figuren in »Die Enkelin« steht, gab der Autor Auskunft: Figuren in seinen Romanen müsse er lieben, sonst könne er die Bücher nicht schreiben. (GEA)