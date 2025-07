Mehr als Tausend feiern beim Open Fire Festival im Reutlinger Echaz-Hafen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Open Fire Festival hat sich in seiner zweiten Ausgabe als Nachfolger des KuRT-Festivals etabliert. Nach Schätzungen der Veranstalter waren tund 1.500 meist junge Besucher am Samstag in den Echaz-Hafen gekommen und jubelten bis kurz vor Mitternacht fünf Acts zu. Das franz.K hatte als Ausrichter erneut am Prinzip »von Jugendlichen für Jugendliche« festgehalten. Ein Großteil der Organisation lag bei Freiwilligen von Jugendgemeinderat, Fridays For Future, CSD und JugendART.

Die Musikauswahl war diesmal besser ans Publikum angepasst und nicht so kurios wie beim letzten Mal, als man am hellen Nachmittag die Düsterrocker von Yeast Machine auf die Bühne schickte. Mit dem in Berlin lebenden Thüringer Betterov, bürgerlich Manuel Bittorf, hatte man einen Hauptkünstler geholt, der mit seiner Band eine hochkarätige Mischung aus druckvollem Rock, kantiger Persönlichkeit und eigenwillig erzählenden Texten auf den Platz zauberte.

Bei allen übrigen Acts stehen Frauen im Mittelpunkt – schöner Gegenpol zu den auf der Bühne oft männerdominierten Großfestivals. Und es passt ja auch, denn im Publikum dominieren ebenfalls junge Frauen an diesem Abend. Die Abiturienten-Truppe Underscore ist als Aufwärm-Act völlig richtig am Platz. Die jungen Tübinger lassen sich von der noch lichten Kulisse nicht irritieren und bieten eine quirlige Rockshow mit ausgereiften Instrumentalparts – Gitarristin Andrea Gotzen greift zwischendurch auch mal für eine Latin-Nummer zur Trompete.

Im Zentrum steht Sängerin Laura Steinmayer-López, quirlig, frech, stimmstark und ein wahres Bühnentier. In schwarzem Minirock und knappem Oberteil fegt sie über die Bühne, tanzt, schäkert, sucht den Kontakt zum Publikum. Rockiges mischt sich mit Poppigem und Punkigem; hier ein Ärzte-Cover (»Junge«), dort eine Ballade, dann wird's schon wieder tanzbar. Toller Auftritt.

Szenenwechsel: Bei Nagomi sind wir in einer anderen Welt. Dunkel und soulgetränkt verbreitet sich die Stimme der jungen Stuttgarterin auf dem Platz. Fast meint man, Amy Winehouse zu hören. Sie hat den Bassisten Adam Schwenger und den Schlagzeuger Lukas Stöckler dabei, der mehrere bemerkenswerte Soli hinlegt. Bald wird die Rhythmik treibender, nun ist es ein Sprechgesang im Afro-Style, in den Nagomi einbiegt. Auch da klingt ihre Stimme dunkel und kraftvoll und der Sound hat eine intensive Atmosphäre. Musik zum Mitwogen.

"Reutlingen, ich brauche Eure Ärsche wackelnd!""

Neuer Schnitt: Die blonde Fyne greift den Hiphop-Faden auf, aber nun beherrschen blubbernde Elektro-Dancebeats die Szene und der discomäßige Basspuls kommt aus der Maschine. Passend dazu tritt die Sängerin in hautengem Trainingsshirt, engen Pants und knallroter Strumpfhose auf, als käme sie gerade vom Gym. In ihren Ansagen gibt sie sich als coole Socke: »Reutlingen, ich brauche Eure Ärsche wackelnd!«, ruft sie ins Publikum. Das ist denn auch bald heftig am Tanzen. Zwischendurch setzt Fyne sich für eine Klavierballade ans Keyboard, hat mit »Schüttelfrost« auch ein dunkleres Stück dabei. Aber im Element ist sie, wenn sie abtanzen und ihre mal gesungenen, mal gerappten Zeilen wie Konfetti ins Publikum schießen kann.

Eli Preiss gibt einem ähnlichen Ansatz einen anderen Dreh. Wieder gerappte Zeilen über Elektrobeats vom DJ, aber die gertenschlanke Wienerin mit dem Rauschgoldengelhaar steckt dabei in einem Barbie-Outfit mit Minirock, Schnürstiefeln und knallblau glänzendem Rüschenoberteil. Model-Schönheit und Emanzipation schließen sich nicht aus, postuliert Preiss. In ihren Songs geht es darum, dass Frauen die Typen nicht brauchen, dass Party auch »mit den Tussis« Spaß macht – oder mit sich selber. Barbie-Feminismus sozusagen, das Motiv greift Preiss sogar selbst in einem Song auf. Sympathisch, dass sie auch mal aus ihrer Kunstfigur kippt und angesichts der Temperaturen auf gut wienerisch stöhnt: »Des is so heiß hier, bist du deppert!«

Es ist dann aber auch schön, wenn bei Betterov die Synthie-Beats wieder von echtem Schlagzeug abgelöst werden, ein profunder, handgemachter Rocksound von E-Bass und E-Gitarren den Platz füllt. Und wenn die Barbie-Emanzipations-Kunstfigur einem Sänger weicht, dem man abnimmt, dass er in seinen kantigen Song-Erzählungen ganz er selbst ist. Alles in allem ein gelungenes Rock-Pop-Fest. (GEA)