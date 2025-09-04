Matthias Reinmuth mit »Die Hüllen fallen lassen« in der Reutlinger Galerie Maas

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Werke von Matthias Reinmuth finden sich in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus, München, im Armory Center of the Arts im kalifornischen Pasadena oder auch im Museum gegenstandsfreier Kunst im niedersächsischen Otterndorf. Der in Berlin lebende Künstler, der in der Vergangenheit viel in Los Angeles und Paris ausgestellt hat, präsentiert seinen jüngsten Zyklus von Samstag, 6. September, an in Reutlingen, in der Galerie Reinhold Maas in der Gartenstraße.

Der Titel »Die Hüllen fallen lassen« spielt darauf an, dass Reinmuth in seiner abstrakten Schichtenmalerei diesmal den Fokus darauf legt, nicht zu verhüllen, dass seine Bilder Dutzende Schichten in sich tragen, ja dadurch erst zu den Bildern geworden sind, die man vor sich sieht. »Die Bilder nackt sein lassen« nennt der gebürtige Heilbronner, der in Bad Wimpfen aufgewachsen ist, das. »All diese Schichtungen tragen in sich die Zeit im Atelier, den Prozess des Agierens und Reflektierens«, schrieb Jurriaan Benshop schon vor Jahren im Katalog »Nothing to See«, den die Galerie Reinhold Maas zusammen mit Partnern in Paris und Leipzig herausgab.

Ausstellung Die Ausstellung »Matthias Reinmuth – Die Hüllen fallen lassen« ist vom 6. September bis zum 18. Oktober in der Galerie Reinhold Maas, Gartenstraße 49 in Reutlingen, zu sehen. Die Vernissage ist am Samstag, 6. September, um 15 Uhr. Geöffnet ist die Galerie Mittwoch bis Freitag von 11 bis 18 Uhr, Samstag von 11 bis 14 Uhr. (GEA)

Nun aber geht es Reinmuth darum, in seinen abstrakten Bildern das Prozesshafte in eine gewisse Gleichzeitigkeit zu bringen. Er reflektiert damit auch unseren kognitiven und medialen Umgang mit der digitalen Bilderflut. »Man sieht heute jeden Tag tausend Bilder auf seinen Bildschirmen. Am Ende bleibt nur ein Rauschen davon übrig. Man weiß gar nicht mehr genau, was man da gesehen hat«, sagt Reinmuth. Damit spielt er in seiner Malerei. Er stellt durch Schichtungen, Überlagerungen, verwischte Formen und Farbverläufe ein gewisses Grundrauschen her. Wobei sich das Ergebnis von Bild zu Bild unterscheidet. Mal bleibt, was da geschichtet ist, transparent, mal ist es teilweise oder ganz verborgen, aufgegangen in einem Rauschen, das einen mit Blick auf die eigene Mediennutzung zu der gleichsam philosophischen Frage führt, was Bilder heutzutage eigentlich sind, wenn man am Ende gar nicht mehr weiß, was man gesehen hat.

Reinmuths Bilder, obgleich gegenstandslos und gestisch geprägt, erinnern mitunter an verschwommene Landschaften oder die unterschiedlichen Farbgebungen des Himmels. In der Reutlinger Ausstellung zeigen sich einige der großflächigen Farbschauspiele nun zudem nackt. (GEA)