Magie der Steppe: Huun-Huur-Tu im Tübinger Sudhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Stimmen schweben im Raum, die Harmonien, der Klang der Begleitinstrumente weisen in weltliche Ferne, eine Trommel schlägt. Und schließlich erklingt jener Gesang – eher schon ein Geräusch, das aus dem menschlichen Körper aufsteigt, kehlig, vibrierend, tief. Eine mysteriöse Intensität umgibt den tuwinischen Kehlkopfgesang, bei dem Obertöne entstehen.

Huun-Huur-Tu sind die weltweit bekannteste Gruppe, die diesen Gesangsstil pflegt, um die Welt reist und ihn in ihren Konzerten vorstellt, mit traditionellen Volksstücken ihrer Heimat, mit eigenen Kompositionen auch. Am Donnerstagabend waren sie zu Gast im Tübinger Sudhaus, und viele Menschen wollten sie sehen und hören. Die Stuhlreihen sind dicht besetzt, das Publikum lauscht, selbst mit angehaltenem Atem, und der Applaus brandet nach jedem Stück, das die Gruppe beendet.

Hypnotische Schwingungen

Der Klang, den die vier Musiker mit ihren Körpern erzeugen, entfaltet eine unwirkliche Aura, scheint eigentlich ganz unmöglich, nicht zu fassen. Sind es tatsächlich menschliche Stimmbänder, die ihn entstehen lassen? Huun-Huur-Tus Musik baut oft auf ständig modulierten Drones auf, stehenden Grundtönen, in die sich Instrumente wie die Pferdekopfgeige, die Maultrommel, eine Bassgitarre, verschiedene Lauten, Saiteninstrumente, Perkussion und Flöten einmischen.

Es ist eine Musik von hypnotischer Stetigkeit und Schönheit. Ein Musiker setzt eine seiner langen, schlichten Flöten an, lässt mit großer Bedachtsamkeit Klangflächen entstehen, die sich mit den Gesängen, den Instrumentalstimmen und der Perkussion mischen, die mit rhythmisch rauem Schlag über weite Hochebenen hinwegzuziehen scheint.

Session im Haus von Zappa

Huun-Huur-Tu muten an wie Zeremonienmeister, Priester, die zugleich eine große sinnliche, irdische Freude verbreiten. Gegründet hat sich die Gruppe 1992 in Kysyl, der Hauptstadt der russischen Teilrepublik Tuwa im südlichen Sibirien. Kaigal-ool Chowalyg und Sayan Bapa sind heute die verbliebenen Gründungsmitglieder – sie also waren mit dabei, als Huun-Huur-Tu nach einem Konzert in Kalifornien von Matt Groening, dem Schöpfer der Simpsons, angesprochen wurden. Groening überbrachte der Gruppe die Einladung, im Haus des Rockmusikers Frank Zappa aufzutreten. Die Session, die sie dort spielten, am 8. Januar 1993, gemeinsam mit der irischen Band The Chieftains, dem Blues-Musiker Johnny Guitar Watson und dem Geiger L. Shankar, wurde aufgezeichnet, findet sich im Internet.

Im Sudhaus spielen Huun-Huur-Tu zwei Sets von knapp 40 Minuten, die kleine Ewigkeiten entfalten. Sie geben drei Zugaben; am Ende verabschieden sie sich mit einem rhythmischen Stück, in dem sich bekannte Gesangstechniken vermischen mit jenem irisierenden Klang, der für sie typisch ist. (GEA)