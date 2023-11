Die audiovisuelle Musikreihe »Sonic Visions« präsentierte am Samstag im franz.K drei Klang-Bild-Performances, die unterschiedlicher kaum sein konnten: Jia Liu ließ Sinustöne durch die Probebühne schweben, Saadet Türköz und Ursula Scherrer verbanden Synthesizer-Klänge mit archaischem Gesang, und Aleksander Wnuk verwandelte sich in Mad Max und Darth Vader.

Aleksander Wnuk gibt die durchgeknallte Kinofigur Mad Max Foto: Jürgen Spieß Aleksander Wnuk gibt die durchgeknallte Kinofigur Mad Max Foto: Jürgen Spieß

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.