Ludwigsburger Schlossfestspiele 2026 mit Oper und Fassadentanz

LUDWIGSBURG. Während die Kultur sich allenthalben mit Sparzwängen konfrontiert sieht, ist es den Ludwigsburger Schlossfestspielen gelungen, ihren Etat zu halten. Dass man erneut rund 4 Millionen Euro zur Verfügung hat, liegt nicht zuletzt daran, dass der Bund für die kommende Saison 250.000 Euro springen ließ, wie der kaufmännische Leiter Johannes Ernst bei der Vorstellung des Programms 2026 verriet.

Es wird die zweite Saison für Ernst, genauso wie für den künstlerischen Leiter Lucas Reuter als Nachfolger von Jochen Sandig. Dass beide entschlossen sind, mit den 4 Millionen viel anzufangen, zeigt schon der Fakt, dass sie die Zahl der Vorstellungen von 70 auf 90 hochschrauben. Als roter Faden zieht sich das Thema Europa – und da vor allem Frankreich – durchs Programm. Und ein Schwerpunkt auf Musiktheater mit einer Reihe von Produktionen. Mit Oper geht das Festival am 14. Juni auch offiziell los: Verdis »Nabucco« über das Volk Israel in der Knechtschaft wird im Forum am Schlosspark konzertant gegeben. Für die Titelrolle hat man sich mit dem Italiener Luca Salsi einen Spezialisten gesichert.

Ein Vogel funkt dazwischen

Für Wirbel sorgt ein Wasservogel: Das Feuerwerk auf Schloss Monrepos fällt dem Nachtreiher zum Opfer, der sich auf der Insel im See vor dem Barock-Kleinod niedergelassen hat. Die Erhellung des Nachthimmels bekommt ihm nicht. Auf Klassik beim Schloss wollte man nicht verzichten, also haben Reuter und Ernst ersatzweise gleich drei Freiluftkonzerte anberaumt, ohne Böller, dafür mit kulinarischer Umrahmung.

Cellistin Emmanuelle Bertrand musiziert mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen beim Monrepos Open Air Französisches. Foto: Philipee Matsas Cellistin Emmanuelle Bertrand musiziert mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen beim Monrepos Open Air Französisches. Foto: Philipee Matsas

Für das erste am 17. Juli hat man sich die Dienste der Württembergischen Philharmonie Reutlingen mit Chefdirigentin Ariane Matiakh gesichert. Kein Zufall, dass Französisch-Impressionistisches erklingt - passt zum Europa-Schwerpunkt. Das zweite und dritte Open Air am 18. und 19. Juli gestaltet mit Le Concert Olympique eine französische Formation – urdeutsch mit Beethoven und Carl Maria von Weber.

Neue Festspielnächte

Neu sind die beiden Festspielnächte am 2. und 3. Juli im Hof der Karlskaserne mit einem Mix aus Tanztheater, Pop, Jazz und Weltmusik. Spektakuläres verspricht der Auftritt der venezianischen Kompanie Il Posto mit Tanz an Seilen vertikal an der Ziegelfassade. Am 4. und 5. Juli sind sie an der Fassade der Stadtkirche am Marktplatz zugange, deren 300 Geburtstag gefeiert wird. Bei den Festspielnächten gesellen sich dazu Musik der koreanischen Songpoetin Youn Sun Nah und Afrobeats der niederländischen Gruppe Jungle by Night; am Folgetag Fado-Sängerin Carminho und der brasilianische Sänger Zé Ibarra.

Die Gruppe Jungle By Night aus Amsterdam bringt Afrobeats in die erste Festspielnacht im Hof der Karlskaserne. Foto: D. Hennink Die Gruppe Jungle By Night aus Amsterdam bringt Afrobeats in die erste Festspielnacht im Hof der Karlskaserne. Foto: D. Hennink

Zurück zum Musiktheater: Am 13. Juni erwartet die Opernfans im Schlosstheater Händels »Orlando« als konzertante Aufführung von Les Musiciens du Louvre unter Marc Minkowski – ein weiterer Brückenschlag nach Frankreich. Am 19., 20. und 21. Juni folgt Haydns komische Oper »Lo Speziale« (»Der Apotheker«) mit dem Stuttgarter Kammerorchester. Regisseurin Eva Buchmann stellt einen Fiat 500 ins Zentrum, in dem ständig Leute verschwinden oder auftauchen.

Oper aus Ludwigsburg

Eine original Ludwigsburger Schöpfung gibt's am 3, 4. und 5. Juli im Schlosstheater mit Niccolò Jommellis »Didone abbandonata«, der »Verlassenen Dido«. Der Italiener, Kapellmeister am Württembergischen Hof, schuf 1763 eine eigene Fassung für Ludwigsburg. Nun kommt das Stück mit dem Freiburger Barockorchester zurück, szenisch eingerichtet von Nina Brazier. Den Reigen beschließt am 10., 11. und 12. Juli Haydns »Le Cinesi« (»Die Chinesen«), inszeniert von Charles DiMeglio, mit Orchestre de L'Opéra Royal du Château de Versailles. Mit dem Ensemble streben die Festspiele eine dauerhafte Kooperation an. Auch, weil Herzog Eberhard Ludwig Versailles im Blick hatte, als er anfang des 18. Jahrhunderts Ludwigsburg als Residenzstadt planen ließ.

Von 17. bis 25. Juli zeigt die Akademie für Darstellende Kunst vier Mal Webers »Freischütz«. Und die Puppenphilharmonie Berlin spielt am 16., 17. und 18. Juni für Kinder wie Erwachsene die Geschichte von »Emil & Emily« als Figurentheater mit Musik von Bach und Telemann. Das Ballet Nacional de España wiederum setzt dem Flamenco-Fotografen Ruvén Afanador ein getanztes Denkmal.

Vielfalt an Orchestern und Solisten

Dazu gibt's jede Menge hochkarätige Klassik. So kommen die Deutsche Radio Philharmonie, das Kammerorchester Basel, das Württembergische Kammerorchester Heilbronn oder die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Kammermusikformationen wie das Hagen Quartett oder die Spezialisten des historischen Originalklangs von Il Giardino Armonico lassen sich hören. Spitzensolisten sind angekündigt wie die Geigerinnen Lisa Batiashvili und Hilary Hahn, Klarinettistin Sharon Kam, Pianist Christian Zacharias, Cellist Sheku Kanneh-Mason, Saxofonistin Asya Fateyeva oder Sopranistin Julia Lezhneva.

Geigerin Hilary Hahn ist mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen bei den Festspielen angekündigt. Foto: Chris Lee Geigerin Hilary Hahn ist mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen bei den Festspielen angekündigt. Foto: Chris Lee

Das Scharoun Ensemble feiert am 1. Juli den 100. Geburtstag von Hans Werner Henze. Bildende Kunst, von Reuter neu eingeführt, gibt's auch wieder: Die Räume der Alten Porzellanmanufaktur bespielt diesmal der 2009 mit 89 Jahren gestorbene Hann Trier, prägende Gestalt der gestisch-abstrakten Malerei des Informel der Nachkriegszeit. Passend, weil er sich viel von der Barock-Ästhetik inspirieren ließ. (GEA)