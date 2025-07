Liebe, Tod und Funkelsteine

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDKIRCH. Emilia liebt Elias und Elias liebt Emilia. Die Sache könnte so einfach sein, doch die beiden jungen Leute leben im Schwarzwälder Flecken Waldkirch ums Jahr 1540. Da suchte man sich seinen Partner nicht selbst aus. Emilias Eltern haben mit der Familie Gabler einen Heiratspakt geschlossen, alte Verpflichtungen sind zu erfüllen. Das Bündnis der beiden Sippschaften von Edelsteinschleifern soll beiden Seiten helfen. Statt Elias soll Emilia also den Luftikus Paul heiraten, doch den schickt die Handwerkerzunft erst einmal auf die Walz. Weil Elias die Liebe seines Lebens nicht heiraten kann, flüchtet auch er sich in die Wanderschaft.

Die Zeit zwischen 1500 und 1600 entwickelt sich zur Lieblingsepoche der aus Reutlingen stammenden Historienschriftstellerin Johanna von Wild, die bürgerlich Biggi Rist heißt. Waren viele ihrer früheren Romane eng an historischen Figuren entlang gestrickt, so bleibt das hier eher im Hintergrund. Was Vorteile birgt, weil die Autorin so freier ist, die Stränge ihrer Geschichte zu entwickeln.

Der eine Reiz ist dabei natürlich die Liebesgeschichte, verbunden mit der Frage: Werden sie sich am Ende doch noch kriegen? Der andere, nicht geringere Reiz ist, wie die Autorin den Leser in die damaligen Lebenswelten eintauchen lässt. Mit Haut und Haaren ist der Leser mittendrin in den historischen Verhältnissen.

Hartes Handwerkerleben

Die sind bei Weitem nicht so idyllisch, wie sich das mancher Brauchtums-Liebhaber vorstellen mag. Ja, es gibt die Feste und Traditionen, den dörflichen Zusammenhalt. Aber es gibt auch Neid und Missgunst, Krankheiten und Unfälle. Mit 40 Jahren hat ein Edelsteinschleifer durch den Schleifstaub seine Lungen ruiniert, der Tod ist Alltag im Ort. Zum Alltag gehören auch rigide Regeln, Kontrollen und drakonische Strafen. Was Denunziationen Vorschub leistet. Wer des Ehebruchs bezichtigt wird, landet »im Loch«, für »Sodomie«, sprich homosexuellen Sex, droht der Scheiterhaufen.

Diese Welt breitet Johanna von Wild sehr plastisch aus, ungeschminkt und gut recherchiert. Auch die komplexen Abhängigkeiten werden deutlich: die der Handwerker von der Zunft, der Familien untereinander. Auch die Abhängigkeit von adeligen Grundbesitzern, bei denen die höhere Gerichtsbarkeit lag, und die oft als Auftraggeber in Erscheinung traten. Auf die Walz zu gehen, das räumt die Autorin ein, war bei den Edelsteinschleifern damals wohl kaum üblich. Zu sehr war man darauf bedacht, seine Künste geheim zu halten. Die Autorin hat ihre Schleifer trotzdem auf Wanderschaft geschickt – aus dramaturgischen Gründen. Weil so das Geschehen im Dorf den weiteren Horizont der größeren Entwicklungen in der frühen Neuzeit bekommt.

Wenn es Elias dabei bis nach Antwerpen verschlägt, so kommt er dort in Kontakt mit der Sphäre der Kaufleute und Handelsschiffe, die sich zu jener Zeit anschicken, den Globus zu erschließen. Er kommt dort auch in Kontakt mit der jüdischen Kultur mit ihren ganz eigenen Bräuchen, Gesetzen und inneren Konflikten. Und mit ihrer ständigen Gefährdung durch Diskriminierung und Missgunst vonseiten der christlichen Gemeinde. Auch das beschreibt von Wild sehr plastisch und überaus differenziert. Ein Buch zum Versinken in anderen Zeiten. (GEA)