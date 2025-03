Gestartet in Casting-Shows des Privatfernsehens, hat sich Leony zu einem Stern am Pop-Himmel entwickelt. In der Stuttgarter Liederhalle begeisterte sie mit ihrem neuen, gefühlvollen Album und einer opulenten Show ihre vorwiegend jugendlichen Fans.

»Oldschool Love« heißt das zweite Album der Sängerin Leony, mit dem sie derzeit durch die Lande tourt. Eine Station war die Stuttgarter Liederhalle. Foto: Anja Weiß »Oldschool Love« heißt das zweite Album der Sängerin Leony, mit dem sie derzeit durch die Lande tourt. Eine Station war die Stuttgarter Liederhalle. Foto: Anja Weiß

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.