Lebenstart: Fotografien von Anne Geddes im Neuen Kunstmuseum Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

VON ARMIN KNAUER. Um den Beginn des Lebens und das Geheimnis, das darin liegt, geht es in der neuen Ausstellung am Neuen Kunstmuseum Tübingen (NKT). Die Australierin Anne Geddes zeigt hier ihre Fotografien von Babys und schwangeren Frauen – es ist Museumsleiter Bernhard Feil zufolge die erste museale Retrospektive überhaupt der 68-Jährigen. Das Magische der frühen Kindheit lässt Geddes spüren, indem sie die Säuglinge als Teil von Blütenkelchen oder Unterwasserwelten zeigt. Schwangere Frauen wiederum inszeniert sie mal voll in sich ruhender Schönheit, mal glamourös oder tänzerisch verspielt.

Fotografie von Anne Geddes in ihrer Ausstellung »Until Now« im Neuen Kunstmuseum Tübingen. Foto: Armin Knauer Fotografie von Anne Geddes in ihrer Ausstellung »Until Now« im Neuen Kunstmuseum Tübingen. Foto: Armin Knauer

Es ist bereits die dritte Ausstellung an dem erst vor fünf Monaten eröffneten Kunstmuseum. Nach Udo Lindenberg und dem Cartoonisten Peter Gaymann hat das Team von Museumsleiter Bernhard Feil erneut auf eine Persönlichkeit gesetzt, deren Werk zwischen Kunst und Popularkultur schwebt. Der Erfolg gibt ihm recht: 70.000 Besucher hat das Museum Feil zufolge seit seiner Eröffnung gezählt. »Wir haben unsere Feuertaufe bestanden«, sagte Feil bei der Vernissage am Freitagabend, »das NKT ist bei den Menschen angekommen.«

Schwangere Frauen und Babys sind ihr Motiv: Anne Geddes in ihrer Ausstellung »Until Now«. Foto: Armin Knauer Schwangere Frauen und Babys sind ihr Motiv: Anne Geddes in ihrer Ausstellung »Until Now«. Foto: Armin Knauer

Ohne einen massiven Besucherzustrom geht es auch nicht, denn das NKT finanziert sich hauptsächlich über Eintrittsgelder. Dass das Museum einen Starrummel veranstalte, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, weist Bernhard Feil brüsk von sich: »Es geht nicht um Celebrity! Es geht um Menschen, die Haltung zeigen und sich engagieren.« Im nächsten Moment bat er als »Laudatorin« das Supermodel Eva Padberg auf die Bühne.

Das Model Eva Padberg bei ihrer Laudatio bei der Vernissage der Ausstellung von Anne Geddes. Foto: Armin Knauer Das Model Eva Padberg bei ihrer Laudatio bei der Vernissage der Ausstellung von Anne Geddes. Foto: Armin Knauer

Padberg und Geddes verbindet einiges: Sie sind beide Mütter, sie engagieren sich beide für den Kinderschutz. Vor und nach dem Festakt steckten sie fröhlich plaudernd die Köpfe zusammen, sichtlich auf einer Wellenlänge. Aber eine Kunsthistorikerin oder Fotokunstexpertin ist Padberg natürlich nicht, auch wenn sie reichlich Erfahrung mit Kameras hat, nur eben nicht hinter sondern vor der Linse.

Zauber und Zerbrechlichkeit

Padberg versuchte denn auch gar nicht erst eine künstlerische Einordnung, sondern setzte am Thema Kind an. Geddes zeige Babys in ihrer Zerbrechlichkeit und mache ihren Zauber sichtbar: »Kinder sind Augen, die sehen, was wir als Erwachsene nicht mehr sehen, Ohren, die hören, was wir nicht mehr hören, sind Spiegel, die zeigen, was wir gerne verbergen.« Anne Geddes selbst wurde noch deutlicher: Kein Kind werde böse geboren. Angesichts all der Tyrannen aktuell auf der Welt sei es die Verantwortung von uns allen, dafür zu sorgen, dass sie es nicht werden.

Drei schwangere Frauen auf einer Fotografie von Anne Geddes in ihrer Ausstellung in Tübingen. Foto: Armin Knauer Drei schwangere Frauen auf einer Fotografie von Anne Geddes in ihrer Ausstellung in Tübingen. Foto: Armin Knauer

Dass sie jetzt ihre erste große Retrospektive bekommt, rührte sie zu Tränen. »Sie müssen beim Übersetzen nicht mitweinen«, sagte sie scherzhaft zu Alexander Lieventhal, der ihre Ansprache für das Publikum ins Deutsche übertrug. Dann erzählte sie, dass sie lange mit Selbstzweifeln und äußeren Widerständen gerungen habe. Als sie zum ersten Mal an einem großen Fotowettbewerb des Kodak-Konzerns in Neuseeland teilnahm, gewann sie in der Kategorie Porträt; das Gesamtsiegerbild, das traditionell im Vorstandssaal von Kodak aufgehängt wird, stellte jedoch jemand anderes. »Gott sei Dank«, habe der damalige Kodak-Chef ihr beim Umtrunk gesagt, »sonst hätten wir ja ein Babyfoto im Vorstandsraum aufhängen müssen!«

Zwischen Kunst und Popkultur

Eine solche Reaktion wäre heute kaum noch denkbar, und den Kodak-Hauptpreis hat Geddes schließlich auch noch gewonnen. Und doch segelt die Australierin auch heute noch mit ihrem Ansatz in einer Außenseiterrolle zwischen Kunst und Popkultur. 20 Millionen Exemplare an Bildbänden und Kalendern hat sie verkauft; vor allem ihre in Blütenkelche geschmiegten Säuglinge gehören längst zum kollektiven Bildgedächtnis.

Die Fotokünstlerin Anne Geddes vor ihren Fotografien. Foto: Armin Knauer Die Fotokünstlerin Anne Geddes vor ihren Fotografien. Foto: Armin Knauer

Das Thema Baby schreit dabei nach Kitschverdacht. Geddes reagiert darauf mit verschiedenen Strategien. Zum einen, indem sie ihre Motive auf klassische Weise konzentriert, oft in Schwarz-Weiß oder Ton in Ton. Die Bilder in dieser Richtung strahlen eine existenzielle Dringlichkeit aus. Der nackte Rumpf einer Mutter mit dem zusammengekauerten Säugling auf dem Bauch, senkrecht von oben fotografiert, verbindet stilistische Strenge mit einem warmen Blick aufs Menschliche. Ebenso der Mann, streng im Profil aufgenommen, der konzentriert das auf seiner Handfläche schlafende Neugeborene betrachtet.

Babys als Meerestiere: Serie von Anne Geddes in ihrer Ausstellung. Foto: Armin Knauer Babys als Meerestiere: Serie von Anne Geddes in ihrer Ausstellung. Foto: Armin Knauer

Auf anderen Bildern betont Geddes die Verzauberung der Kindheitssphäre, indem sie ihre Motive in einen surrealen Kontext rückt. Sie beispielsweise zum Teil von Blütenkelchen macht oder in Kokons von Fasern bettet. Nicht umsonst sind diese Bilder am berühmtesten geworden, weil sie ein Moment der Irritation vermitteln. Das Menschliche, das Pflanzliche, das Naturhafte, all das scheint am Anfang des Lebens noch in eins zu fallen. Sie sei schon immer von Elementen der Natur im Moment ihrer Transformation fasziniert gewesen, sagt Geddes: »Knospen, Zwiebeln, Samen, Nester, Eier, Kokons, schwangere Frauen und Neugeborene sind alle mit dem wundersamen Kreislauf der Natur verbunden.«

Eine Serie widmete Anne Geddes Kindern mit Folgeschäden einer Meningokokken-Infektion. Foto: Armin Knauer Eine Serie widmete Anne Geddes Kindern mit Folgeschäden einer Meningokokken-Infektion. Foto: Armin Knauer

Dann geht Geddes aber auch wieder frontal auf den Kitschalarm los. In einer Serie verwandelt sie Säuglinge durch bonbonbunte Maskeraden in lustige Meeresbodenbewohner. In putzige Seeanemonen mit Babygesichtern, in Seepferdchen und Seesterne. Oder gleich in ein Defilee von Sternzeichen-Figuren von Löwe bis Schütze. Wo ist die da die Grenze zum Bildklamauk? Wobei auch in diesen Bildern das surreale Element der Verfremdung steckt. Nur hier gepaart mit Humor und einer kindlichen Freude am Kostümzauber. Dass die Hauptdarsteller sich gegen ihre Mitwirkung an einem solchen Spektakel kaum wehren können, hinterlässt ein zwiespältiges Gefühl.

Kindern Würde zurückgegeben

Anders bei den Kindern, die mit den Folgen einer Meningokokken-Infektion zu kämpfen haben, was sich an verkrüppelten Armen und Beinen äußert. Geddes stellt sie wie antike Heldenfiguren auf einen Sockel, gibt ihnen ihre Würde wieder, das ist sehr bewegend. Sie ist immer auch Aktivistin für Kinder – weshalb sie aus Anlass der Ausstellung zwei Editionen aufgelegt hat, deren Erlös Kinderschutzprojekten zugute kommt.

Mutter mit Kind in der Ausstellung von Anne Geddes. Foto: Armin Knauer Mutter mit Kind in der Ausstellung von Anne Geddes. Foto: Armin Knauer

Letzten Endes aber sind die Bilder von Anne Geddes – rund 150 sind in der Ausstellung zu sehen – eine Feier des Menschseins. Und eine Feier des Lebens. Sie gibt mit ihren Bildern Neugeborenen ihre Würde, gibt Schwangeren ihre Würde, sie feiert die Triebkraft des Lebendigen in uns allen. Mal in eindringlicher Konzentration, mal fröhlich-verspielt. Vielleicht muss man ja auf das erste Aufkeimen des Lebens zurückkommen, um wieder zu einer positiven Sicht auf die Welt zu kommen bei all den Krisen.

Fetzige musikalische Umrahmung: Sängerin Eva Leticia Padilla und Danny Martinez Labana bei der Vernissage. Foto: Armin Knauer Fetzige musikalische Umrahmung: Sängerin Eva Leticia Padilla und Danny Martinez Labana bei der Vernissage. Foto: Armin Knauer

Dazu passte dann auch die vor Lebensfreude sprühende Musik der in Stuttgart lebenden New Yorkerin mit mexikanischen Wurzeln Eva Leticia Padilla als Sängerin und des Kubaners Danny Martinez Labana an der Gitarre bei der Vernissage. Sogar Eva Padberg und Bernhard Feil zogen die beiden als Sänger mit heran. Nur Anne Geddes, die ließ dann doch lieber ihre Bilder sprechen. (GEA)