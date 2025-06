Landeswettbewerb »Jugend musiziert«: Beachtliche Punkte-Ausbeute für Talente aus der Region

Bitte aktivieren Sie Javascript

CALW. Ganz im Zeichen des Musiknachwuchses stand vergangene Woche der Nordschwarzwald. In 871 Wertungsspielen haben sich 1.312 Teilnehmende in Calw, Nagold, Wildberg und Renningen diversen Jurys präsentiert. Mit dabei eine ganze Reihe von Talenten aus der Region. Und die haben sich ausgesprochen gut geschlagen, wie die folgende Ergebnisliste ausweist. Altersgruppe II entspricht dabei den Jahrgängen 2013/14; Gruppe III: 2011/12; Gruppe IV: 2009/10; Gruppe V: 2007/08; Gruppe VI: 2004 bis 06; Gruppe VII: 1998 bis 2003. Maximal 25 Punkte waren möglich – 24 Punkte und mehr berechtigen ab Gruppe III zum Einzug in den Bundeswettbewerb.

- Vokal-Duo

1. Preis: Yasmin Frey, Sopran, Tübingen, Celina Maren Englert, Mezzosopran, Reutlingen, mit Nevena Bugarski, Klavier, Reutlingen (V/25); Victoria Louise Sousa Kaschner, Sopran, Tübingen, und Salome Bläubaum, Mezzosopran, Engstingen, mit Isabella Weyrather, Klavier (IV/25).

- Pop-Gesang

1. Preis: Lena-Marie Brodatsch, Bad Urach, mit Natalie Rauscher, Klavier, Metzingen (IV/23); Helena Sittig, mit Christopher Hahn, Klavier, Reutlingen (IV/23); Greta Lünig, mit Jana Scheidecker, Gitarre, Reutlingen (IV/23).

2. Preis: Benjamin Jansch, mit Janis Elias Steger, Klavier, Dettingen (VI/20).

- Holzblasinstrument und Klavier

1. Preis: Charlotte Wippel, Querflöte, Pfullingen, und S¸erban Butuza-Noveanu, Klavier, Tübingen (V/24); Friedemann Dan, Fagott, Tübingen, und Felix Treutlein, Klavier, Reutlingen (IV/24); Charlotte Schäfer, Klarinette, und Laurens Lutz, Klavier, Tübingen (II/23).

2. Preis: Rafael Rueda Guzmán, Oboe, Tübingen, und Masika Nkom Ngo Pouhe Klavier, Reutlingen (V/20); Hyojoo Kim, Querflöte, und Woojoo Kim, Klavier, Tübingen (IV/21); Freya Soulier, Klarinette, und Erik Soulier, Klavier, Tübingen (IV/20); Frida Schulz, Klarinette, und Anna Winter, Klavier, Tübingen (III/21); Nele Schneider, Fagott, Tübingen, und Olivia Yinuo Wang, Klavier, Reutlingen (II/22); Klára Horber, Blockflöte, und Dávid Horber, Klavier, Tübingen (II/22); Lasse Heinzmann, Fagott, und Mary Hailin Jin, Klavier, Reutlingen (II/21).

3. Preis: Juliana Dela Fonte, Querflöte, Ammerbuch, und Alma Haverkamp, Klavier, Tübingen (III/19); Charlotte Papies, Querflöte, Tübingen, und Rebekka Binder, Klavier, Weil im Schönbuch (III/18).

- Klavier und Blechblasinstrument

2. Preis: Jakob Eschenbeck, Horn, Schorndorf, und Charlotte Papies, Klavier, Tübingen (III/22); Greta Linnea Höhne, Horn, Tübingen, und Ameli Maria Aufleger, Klavier, Ehningen (II/24);

- Kammermusik mit Klavier

1. Preis: Letizia Claudi, Violine, Esslingen, Benedikt Dan, Cello, Tübingen, und Kolja Hölscher, Klavier, Stuttgart (V/25); Rosina Rosefeldt, Violine, Moritz Mayer, Saxofon, Tübingen, Serge Anoumou, Klavier, Reutlingen (V/24); Felicitas Reichert, Cello, Rottenburg, Daniel Grützmacher, Klarinette, Kusterdingen, und Johanna Teja, Klavier, Mössingen (V/24).

2. Preis: Qinghan Yu, Violine, Sophie Mukarker, Viola, Eleni Kanellopoulos, Cello, und Emilia Schlegel, Klavier, Tübingen (IV/20); Ruben Dan, Violine, Tübingen, Tim Yang, Cello, Stuttgart, und Sofia Bilets, Klavier, Filderstadt (II/22); Anton Grebennikov, Violine, Villingen-Schwenningen, Lukas Zhu, Cello, Pliezhausen, und Alexandra Anoumou, Klavier, Reutlingen (II/21).

- Violine

1. Preis: Ruben Dan, Tübingen (II/24).

2. Preis: Sebastian Saiger, Gomaringen (VI/21); Vivian Sophie Hindler, Tübingen (IV/22); Petra Radu, Tübingen (III/21); Quinghan Yu, Tübingen (III/21).

- Violoncello

1. Preis: Benedikt Dan, Tübingen (V/25); Justus Haverkamp, Tübingen (V/24); Livia Alexandra Sattig, Tübingen (IV/23); Jakob Winter, Tübingen (IV/23); Anna Poets, Tübingen (II/23).

2. Preis: Jonathan Herpich, Tübingen (IV/22); Konstantin von Gagern, Tübingen (IV/20); Zongmin Jen, Tübingen (III/20).

- Kontrabass

2. Preis: Moritz Großmann, Tübingen (V/21).

- Gitarren-Duo

2. Preis: Selim David Hirt, Tübingen, und Estelle Lang, Kusterdingen (III/22).

- Perkussion

1. Preis: Taneli Rauhalammi, Tübingen (V/25). (akr/eg)