Lachsalven und junge Rebellen: Saisonstart beim Reutlinger franz.K

REUTLINGEN. Während draußen der dämmrige Herbst heraufzieht und die Gesamtsituation sich nicht weniger verdunkelt, trotzt das franz.K wacker dem Trend. Es darf gelacht werden bei einem mit Pointen prall gefüllten Kleinkunstherbst. Auch musikalisch frönt man fröhlich dem Prinzip Abwechslung. Und wagt sogar einen Blick in die Fußballwelt.

Der Saisonauftakt gehört aber den Kleinen – und ihren Eltern. Die Kinderrockband Raketen Erna aus Berlin heizt an diesem Sonntagmittag, 21. September, um 15 Uhr den Kids und ihren Erziehungsberechtigten ein. Kreuzberger Charme trifft auf mehrstimmigen Gesang in Songs zwischen Grips-Theater und Ton Steine Scherben. Nach Reutlingen bringen sie ihr neues Album »Electric Kindieland« mit.

Rückkehr der Rebellen

Fast schon historisch wird's dann mit dem Auftritt von Young Rebel Set aus England am 24. September. Die wilde Combo um Matty Chipchase stürmte Anfang der 2010er-Jahre die Festivals, tauchte 2015 ab, steuerte 2019 ein Comeback an – und sah sich plötzlich mit dem Tod ihres erst 35-jährigen Masterminds konfrontiert. Erst nach Jahren überwinden seine Bandfreunde den Schock, treten mit Mattys Texten und Liedern wieder auf die Bühne, holen den Singer-Songwriter Tom Blackwell als Sänger dazu. Der stellt sich im Vorprogramm erst einmal solo vor, ehe das Low Key Orchestra von Sönke Torpus übernimmt.

Einen ganzen Abend widmet das franz.K am 26. September dem Fußball - nicht aktiv kickend, sondern mit Anekdoten, Beobachtungen, Porträts und Hommagen von Philipp Köster und Stephan Reich aus dem Fußballmagazin »11Freunde«. Ehe am 1. Oktober die Fans härterer Töne mit der kanadischen Truppe Sons of Arrakis zu ihrem Recht kommen. Die entfalten mit ihrem zwischen Doom, Stoner-Rock und Sci-Fi-Metal angesiedelten Sound einen soghaft-düsteren Klangstrom. Heiterer wird's in der Zaubergala am 2. Oktober, zu der Local Heroe Nikolai Striebel vier originale Illusionskünstler eingeladen hat. Artem Shchukin ist Vizeweltmeister der Comedy-Zauberei, Rebecca Foyle nutzt raffiniert die LED-Technik, Taylor Morgan besticht mit britischem Humor und Jaana Felicitas verbindet Zauberei mit Tanz.

Kontrastreiche Humor-Reihe

Dann geht es schon mitten hinein in den Reutlinger Kleinkunstherbst, der kontrastreich zwischen Comedy, Politkabarett, Poetry und Musiksatire wechselt und sich bis Ende November hinzieht. Den Auftakt macht am 10. Oktober mit Kathi Wolf eine ausgebildete Schauspielerin und studierte Psychologin. In ihrem Programm geht es denn auch um quacksalbernde Seelenberater, die kapitalistische Ausschlachtung des eigenen Leids und Abgeordnete auf der Psychologen-Couch.

Mit Helmut Schleich kommt am 17. Oktober ein altes Schlachtross des Politkabaretts. Darf man das sagen? Genau mit dieser Frage schlägt sich der Münchner in seinem aktuellen Programm herum. Dass das Leben kompliziert ist, streiten Mackefisch, die am 23. Oktober den Faden aufnehmen, nicht ab. Sie machen es noch komplizierter, indem sie mit rund 20 Instrumenten unterwegs sind, aus Klimaschutzgründen mit dem Zug. Es kann lustig werden, wenn Lucie Mackert und Peter Fischer mit all dem Klanggerät hantieren und nebenbei die Pointen raushauen. Vielleicht sogar ein richtiger »Komplizirkus«, wie das Programm heißt.

Tabulose Sprachspiele

Noch schwieriger ist der Auftritt von Julius Fischer am 2. November zu beschreiben. Der Leipziger kommt aus der Poetry-Slam-Szene, gewann dort 2011 und 2012 mit dem »Team Totale Zerstörung« die Deutsche Meisterschaft, ist Teil des Quatsch-Duos »The Fuck Hornissen Orchestra«, außerdem Autor des Buches »Ich hasse Menschen« und Sidekick von Olaf Schubert. Man darf gespannt sein auf zwei Stunden tabulose Sprachspiele.

Christoph Sieber wiederum kalauert am 8. November unverdrossen gegen den gefühlten Weltuntergang an. Klärt dabei auch Fragen wie jene, warum Nacktmulle so selten shoppen gehen. Während die ausgebildete Opernsängerin Annette Postel sich am 15. November munter durch die Arienwelt parodiert, aber auch Kurt-Weill-Songs, Tangos und Filmmusik nicht links liegen lässt. Tino Bomelino kommt am 22. November auf den gefühlten Weltuntergang zurück, will die Apokalypse sogar vorverlegen.

Weil man eine Kleinkunstreihe schwerlich so enden lassen kann, kommen René Sydow und Christian Miedreich zum Ausklang am 27. November mit etwas noch Schrägerem ums Eck: Sie nehmen satirisch alles Deutsche aufs Korn. (GEA)