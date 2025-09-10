Kunstschau zu 75 Jahren Internationaler Bodensee-Club in Überlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ÜBERLINGEN. Unter dem Titel »Über den See« feiert der Internationale Bodensee-Club (IBC) sein 75-jähriges Bestehen mit einer Ausstellung in der Städtischen Galerie Fauler Pelz in Überlingen. Die Geburtsstunde des IBC schlug zu Pfingsten 1950 im Hotel Krone in Überlingen. Im Gründungsaufruf hieß es: »Wir rufen alle Kulturschaffenden des Bodensee-Gebietes, Kunstfreunde, überhaupt alle am geistig-künstlerischen Leben Teilnehmenden hiermit auf, an der Gründung des Bodensee-Klub 1950 mitzuwirken. Es sind vorgesehen: literarische und musikalische Veranstaltungen, Vorträge und Diskussionen, Dichter-Lesungen, Gedenkfeiern, Ehrungen der Kulturschaffenden, Ausstellungen von Malern und Bildhauern, Ausschreibungen von Wettbewerben.«

Gründungsmitglied Maré Stahl erinnerte sich zehn Jahre später in einem Beitrag der Bodenseehefte: »Als sich vor zehn Jahren ein Häuflein von Literaten, Musikern und Malern durch die Initiative von Dozent Eugen Assmann in Überlingen zu einem Club zusammenfand, dem man den Namen «Bodenseeklub 1950» gab, ahnte man nicht, dass aus diesem bescheidenen Anfang eine weit über die Grenzen nach der Schweiz und Österreich verbreitete Gesellschaft der Kulturschaffenden heranwachsen würde.«

Blick in die Ausstellung »Über den See« in Überlingen. Foto: Monika Spiller

Vergleichbare Gründungen und Initiativen gab es in den Jahren unmittelbar nach 1945 nicht wenige, man erinnere sich nur an die spektakuläre Ausstellung »Rückkehr der Moderne« bereits im Herbst 1945 in Überlingen, die Werke von Künstlern präsentierte, die im soeben untergegangenen »Dritten Reich« als »entartet« verfemt und mit Berufsverboten belegt waren. Oder auch an die künstlerisch ambitionierte Sezession Oberschwaben-Bodensee (SOB), die 1947 gegründet wurde und sich 1985 auflöste. Der IBC jedoch lebt und hat allen Grund zu feiern.

Anders als man vermuten mag, bietet die Ausstellung keine Retrospektive, keinen Überblick über die vergangenen 75 Jahre des IBC, dem einst vier Regionalclubs angehörten, von denen aktuell nur noch die in Konstanz und Überlingen aktiv sind. Stattdessen präsentiert die Kunsthistorikerin und Galeristin Juliane Lachenmann aus Konstanz als Kuratorin aktuelle Kunsttendenzen der Region Überlingen im Dialog mit ausgewählten Positionen der Dreiländerregion Deutschland-Österreich-Schweiz. Vereint unter den Kennbuchstaben dieser drei Länder, sprich unter einem »D-A-CH«.

Kunst zum Innehalten

Gezeigt werden ausgewählte Werke von 64 zeitgenössischen Kunstschaffenden aus der Region sowie von eingeladenen Gästen aus Vorarlberg und der Schweiz, darunter Malerei, Zeichnungen, Skulpturen, Objekte und Installationen. Wie die Kuratorin Juliane Lachenmann bei der Ausstellungseröffnung erklärte, widerspiegelt die Ausstellung die Diversität und Komplexität der Kunstschaffenden am Bodensee: »Der See trennt nicht, er ist der gemeinsame Lebensraum, der IBC bildet die Brücke.« Die Werke der 87 beteiligten Künstler stünden symbolisch für Offenheit, Weitblick und tiefes Vertrauen in das Schaffen der Kunst. In einer Zeit gesellschaftlicher Umbrüche komme der Kunst eine Rolle zu, die zum Innehalten auffordert und Fragen stellt, laut oder leise, abstrakt oder spielerisch, betonte Lachenmann.

Der Ausstellungsbesucher begegnet bei seinem Rundgang durch die Galerie am Seeufer den verschiedensten Angeboten zum Innehalten. Vielleicht verführt ihn schon gleich am Eingang Elisabeth Hölz' »Be My Baby« (2023) dazu, eine rosige Assemblage-Plastik, die auf verhaltene, doch deutliche Weise an den unersättlichen und gedankenlosen Fleischverbrauch in der Gesellschaft erinnert. Im Zentrum des Ausstellungsraums ziehen dagegen die Noblesse von Gerda Bruestle-Walléns Marmorbüste »Spartaner« (2014) und Dominik Böhringers »Kuss«, ein Tondo in Mischtechnik, die Aufmerksamkeit an sich.

Ausstellungsinfo Die Ausstellung »Über den See – 75 Jahre IBC« mit Werken von 87 Künstlern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in der Städtischen Galerie Fauler Pelz, Seepromenade 2, in Überlingen ist noch bis Anfang Februar 2026 zu sehen. Geöffnet ist Dienstag bis Freitag 14 bis 17 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage 12 bis 17 Uhr. Ein Rahmenprogramm mit Musik, Performances, Vorträgen sowie Künstlervorstellung ist in Vorbereitung. (GEA)

www.ibc-ueberlingen.de

Spielerisch heiter und doch mit Tiefgang kommt die Präsentation von Mitgliedern des Vereins KunstVorarlberg daher, einem Zusammenschluss von Künstlerinnen und Künstlern mit Sitz in Feldkirch. Ihr Beitrag mit verschiedensten Techniken auf kleinstem Raum entfaltet in jeweils ein oder zwei Schachteln ein ganzes Universum und verlockt so zum Hineingehen. Ein Gegengewicht in der Mitte des Raumes zieht nicht nur Kunstfreunde, sondern auch technikaffine Besucher an: Michael Kussls » le theatre des os en-fer« (2025), eine kinetische Konstruktion mit Klangcollage von Dorle Ferber. Das alles und noch viel mehr verdient viele aufmerksame Betrachter, denn, wie Juliane Lachenmann bei der Vernissage ihren Vortrag schloss: »Jede künstlerische Position ist ein Geschenk an das Jubiläumsjahr«. (GEA)