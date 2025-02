Ein Winterabend beim Kammermusikzyklus in Reutlingen, die Luft von Musik durchzogen – und doch war es nicht nur die Kälte, die das Publikum ergriff in Schuberts »Winterreise«.

Bassbariton Krešimir Stražanac und Pianistin Doriana Tchakarova Foto: Lorenz Adamer Bassbariton Krešimir Stražanac und Pianistin Doriana Tchakarova Foto: Lorenz Adamer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.