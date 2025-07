Kraftvoll in Bild und Klang: Orffs »Carmina Burana« mit Schauspiel und Akrobatik

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. »Weltliche Gesänge für Sänger und Chöre, begleitet von Instrumenten und magischen Bildern«: Der Philharmonia Chor Reutlingen hatte nicht zu viel versprochen für die drei Konzerte, die er mit Carl Orffs »Carmina Burana« in Tübingen, Freundenstadt und Reutlingen gab. Besondere Aufmerksamkeit galt dabei der Anreicherung der Musik mit Elementen aus Schauspiel und Akrobatik, bei denen sich Spezialist Hannes A. Langanky nicht zuletzt von HAP Grieshabers Holzschnitten zu Orffs szenischer Kantate inspirieren ließ.

Mit der Akrobatin Lisa Härtl und einer jungen Mädchengruppe, die in einem Workshop kleine wortlose Szenen mit ihm erarbeitet hatte, setzte Langanky die magischen Bilder auch selbst um. Es waren Bilder der Bewegung, denen eine kraftvolle bis stille Poesie innewohnte. Man nahm die Musik durch diese visuellen Reize noch einmal mit ganz anderen Ohren wahr.

Das Akrobatik-Duo Lisa Härtl und Hannes A. Langanky machte Carl Orffs »Carmina Burana« im Tübinger Sudhaus-Waldbiergarten auch visuell zum Erlebnis. Foto: Christoph B. Ströhle

»O Fortuna« sang der Chor - und man konnte in Langankys Choreografie zu diesen wuchtigen Klängen das sich drehende Rat des Schicksals sehen. Die von Langanky und Härtl gezeigte Hand-auf-Hand-Akrobatik mit Hebe- und Wurffiguren war atemberaubend. Zu den Zeilen »In Fortune solio sederam elatus / prosperitatis vario flore coronatus« (Auf Fortunas Stuhl erhaben saß ich / mit buntem Blumenkranz des Erfolgs gekrönt) zeigten die Performerinnen szenisch Krönungsbilder, an die sich Bilder reihten, die zeigten, wie es ist, vom Gipfel abzustürzen und der Herrlichkeit beraubt zu sein. Die Performance wirkte nicht nur an dieser Stelle als Bindeglied zwischen der Musik mit ihrer archaischen Kraft und den heute nicht mehr verständlichen Texten in Latein, Mittelhochdeutsch und Altfranzösisch.

An den Aufführungen waren neben dem Philharmonia Chor als Veranstalter der Konzertchor Reutlingen, das Tübinger Ärzteorchester, der Kinderchor 2 Cantiamo! der Musikschule Reutlingen, das Junge Ensemble 23 Tübingen, der Kinderchor der Albert-Schweitzer-Kirche und Dietrich Bonhoeffer-Kirche Tübingen, die Profilchöre des Keplergymnasiums Freudenstadt sowie die Vokalsolisten Christine Reber (Sopran), Christian Wilms (Tenor) und Matthias Bein (Bariton) beteiligt. Dirigent Martin Künstner schuf mit ihnen am vom uns besuchten ersten der drei Abende im ausverkauften Tübinger Sudhaus-Waldbiergarten eine packende Wiedergabe, die nichts missen ließ. Die Erleichterung war bei den Mitwirkenden wie auch beim Publikum groß, dass das Wetter bei dieser Open-Air-Aufführung bis zu den Zugaben mitspielte.

Buffoneske Glanznummer

Spottgesänge, Liebeslieder, Trink- und Spielerlieder setzten die Mitwirkenden stark in Szene. Frauen- und Männerchor reagierten lebendig aufeinander, die Kinder- und Jugendchöre sangen beseelt und mit Anmut, was sich wunderbar mit Christine Rebers musikalisch-lyrischer Feinzeichnung verband. Solist Christian Wilms erhob die Partie des Schwans, der gebraten wird und von seinem einstigen Leben singt, zur buffonesken Glanznummer. Die drei jungen Performerinnen stellten sowohl den Schwan als auch diejenigen dar, die ihm mit Besteck in den Händen zu Leibe rücken. Der Schwan hatte dabei zunächst weiße Flügel, die dann plötzlich rot waren.

Matthias Bein strahlte beim Strophenlied wie bei der anspruchsvollen Arie eine große (Stil-)Sicherheit aus. Er, die übrigen Solisten, aber auch der Chor und das Orchester waren in wunderbaren Schattierungen und Steigerungen zu erleben. Schön etwa das Flöte- und Paukensolo und die Strahlkraft in den Hörnern in »Uf dem Anger« sowie die markigen Fanfaren, die in der 1937 uraufgeführten szenischen Kantate zu hören waren. Und nicht zuletzt das abschließende »O Fortuna«, das nach dem Gesehenen und Gehörten (und nach Einbruch der Nacht) noch wuchtiger und runder als zu Beginn klang. (GEA)