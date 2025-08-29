Konzertabend mit Gänsehautmomenten: Das Signum Quartett beim Vielklang-Festival

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Das Signum Quartett zählt zu den treuesten musikalischen Gästen des Tübinger Vielklang-Festivals. Festivalintendant Felix Thiedemann konnte beim Konzert der vier am Donnerstagabend in der Jakobuskirche aus dem Stegreif nicht genau sagen, ob sie nun zum vierten oder fünften Mal dabei sind. Auch als Dozenten eines Kammermusikkurses im Uhland-Gymnasium im Rahmen der Vielklang-Akademie bringen sich Florian Donderer und Annette Walther (Violinen), Xandi van Dijk (Viola) und Thomas Schmitz (Violoncello) dieser Tage ein. In der Jakobuskirche ließen sie nach einem differenziert gestalteten Abend ein begeistertes Publikum zurück.

Das Programm gab unter anderem Anlass zu einer Neuentdeckung. Denn wann hat man schon ein Kammermusikwerk der früh verstorbenen tschechischen Komponistin Vítezslava Kaprálová (1915-1940) gehört? Die Schülerin von Bohuslav Martinu und Charles Munch, ausgezeichnet mit dem Smetana-Preis, geriet nach dem Zweiten Weltkrieg in Vergessenheit. Ihre Kompositionen werden erst seit den 1990er-Jahren wieder aufgeführt.

Wie entmaterialisiert

Ihr 1935 geschriebenes Streichquartett Nr. 1 op. 8 strotzt vor Einfallsreichtum, einem individuellen Stil und eigenem Sound. Episodenhaft, raunend und robust, betörend zart und in heiterem Galopp kam dieses dreisätzige Werk daher. Wie entmaterialisiert an einer Stelle. Gipfel erklimmend, sich daran erfreuend. Klangdicht, mit energischem Schluss. Und das ist nur eines von rund 50 Werken, die die unter anderem von Rafael Kubelik geförderte Vítezslava Kaprálová hinterlassen hat, die auch als erste Dirigentin der Tschechischen Philharmonie tätig war.

Mit Dmitri Schostakowitschs Streichquartett Nr.4 op. 83 aus dem Jahr 1949 war das Signum Quartett in den Abend gestartet. Ein Werk von großer Innerlichkeit, frei von Pathos, geprägt von lyrischem und melancholischem Gesang, der hier und da durch heitere, tänzerische Passagen unterbrochen wurde. Im Finalsatz klangen Melodien aus der jüdischen Volksmusik an. Das Signum Quartett spielte eindringlich, ließ in seiner seelenvollen Darbietung nichts an Tiefe und Ausdruckskraft vermissen, phrasierte gut aufeinander abgestimmt, gestaltete klug und einfühlsam dynamisch und ließ die Musik in einem hauchzarten Pianissimo verklingen.

Lebhafter Dialog

Mit Gänsehautmomenten wie diesem wartete auch die Schlussdarbietung des Abends auf. In Antonín Dvoráks Streichquartett Nr. 13 op. 106 aus dem Jahr 1895 waren aufsteigende Intervalle, Triller und arpeggierte Linien zu einem lebhaften Dialog verwoben. Auch ein humorvolles Thema schwang mit. Wunderschön der zweite Satz, Adagio ma non troppo, in dem ein Thema abwechselnd in Dur und Moll erschien, umschattet von melancholischen Wendungen. Es folgte ein Satz mit energiegeladener Tanzbewegung, markanten Synkopen und lyrischem Mittelteil mit pentatonischer Melodie. Der Finalsatz bestach mit einer organisch entwickelten, vom Signum Quartett überzeugend dargebotenen Mischung aus Freude und Sehnsucht, volkstümlichen Melodien und durchdacht gestalteter Form. (GEA)

