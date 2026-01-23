Kleinkunst ohne laute Effekte: Stefan Waghubinger im franz.K

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mit der Einstiegsfrage »Wie findet Ihr mein Sakko?« wendet sich Stefan Waghubinger direkt ans Publikum im gut besetzten franz.K in seinem Programm »Versunkene Sätze«, einem Best-of aus 15 Jahren. Auf der Bühne steht und sitzt nur er in Jeans und weißem Sakko mit sparsam eingesetzten Requisiten: zwei Stühle, ein Tisch mit Lampe, Wecker, Tasse und ein Buch.

Waghubinger, der mit seinem Auftritt die Reutlinger Clown- und Humortage eröffnet, schöpft in seinen Anekdoten zunächst aus lustigen Situationen seiner Kindheit. Diese Erinnerungen sind oft unspektakulär, entfalten aber nach und nach ihre Wirkung. Gelungen sind sie dann, wenn er Alltägliches mit leicht philosophischen Gedanken verknüpft.

Leichte Kost, die unterhält

Aufs Korn nimmt er auch sein Eheleben. Er thematisiert das dröge Schweigen zu zweit und die kleinen Frustrationen des Zusammenlebens. Leider kommen dann klischeehafte Bilder, die man im Kabarett schon zu oft gehört hat. Der wirkliche Tiefgang, der das Scheitern einer Beziehung schmerzhaft und komisch zugleich machen würde, fehlt fast völlig. Stattdessen gibt es leichte Kost, die zwar unterhält, aber kaum hängenbleibt. Manche Pointen verpuffen im Raum, weil sie schlichtweg nicht zünden oder zu vorhersehbar sind.

Auch das Thema Religion nimmt einen festen Platz ein. Waghubinger nähert sich dem Thema respektvoll, aber mit spürbarer Ironie. Seine Gedanken dazu regen zum Nachdenken und mal zum Lachen an. Auch hier bleibt alles im Bereich des Gefälligen. Echte theologische Fragen werden zugunsten eines schnellen, kleinen Lachers umschifft. Auffällig ist zudem, dass Waghubinger das aktuelle Weltgeschehen fast komplett ausblendet.

Überraschende Wendungen

Typisch für ihn ist, dass seine Anekdoten häufig eine unerwartete Richtung einschlagen. Gerade wenn man glaubt, die Pointe zu ahnen, biegt er gedanklich ab. Diese überraschenden Wendungen sind eine seiner Stärken. Doch nicht jede Geschichte zündet sofort.



Waghubinger verlässt sich stark auf Sprache und Inhalt. Große Gesten oder laute Effekte braucht er dafür nicht. Sein Humor ist eher leise als laut. Man spürt, dass viele Gedanken lange gereift sind. An manchen Stellen hätte man sich aber etwas mehr Zuspitzung wünschen können.

Gut zum Einfach-mal-Abschalten

Dennoch kann man Stefan Waghubinger nicht absprechen, dass er sein Handwerk als Bühnenfigur beherrscht. Seine ruhige Ausstrahlung rettet ihn über so manche textliche Schwäche hinweg. Es ist ein Abend für Menschen, die einfach mal abschalten wollen.

Festivalinfo Weitere Infos zu den Clown- und Humortagen unter www.franzk.net. (GEA)

Die Themenvielfalt sorgt für Abwechslung. Kindheit, Ehe und Religion greifen immer wieder ineinander.

Dadurch entsteht ein stimmiges Gesamtbild. Stefan Waghubinger bietet einen nachdenklichen und unterhaltsamen Kabarettabend, dem freilich die Tiefenschärfe abgeht. (GEA)