Klaviermusik bei Kerzenschein: Maciej Szyrner im Reutlinger Pappelgarten

REUTLINGEN. Der aus Polen stammende Pianist Maciej Szyrner spielte am Montag im Reutlinger Pappelgarten ein Programm, das von der Klassik bis zur Romantik reichte. Dem Reutlinger Publikum ist der Pianist bereits aus Projekten mit der Württembergischen Philharmonie (WPR) und durch sein Wirken am Theater Die Tonne bekannt. Mit einigen Musikern der WPR ist er schon im Pappelgarten aufgetreten. Nun war er aber erstmals als Solist dort zu hören. Bei Kerzenschein im dunklen Festsaal entstand eine gemütliche Atmosphäre.

Den Auftakt gestaltete Szyrner mit dem ersten Satz aus Mozarts Klaviersonate C-Dur KV 330. Mit federndem Anschlag und klarer Linienführung ließ er die Transparenz der Form aufscheinen. Szyrner, der seit 2004 in Deutschland lebt und bereits bei zahlreichen nationalen wie internationalen Wettbewerben ausgezeichnet wurde, bewies mit diesem Auftritt eindrucksvoll die Bandbreite seines pianistischen Könnens.

Emotionales Klavierspiel

Ein scharfer Kontrast folgte mit Ludwig van Beethovens f-Moll-Sonate op. 57, der »Appassionata«. Im Allegro assai entfaltete Szyrner eine kraftvolle Dramaturgie, ließ die eruptiven Ausbrüche und die leisen Passagen in markanter Spannung stehen.

Nach der Pause widmete sich der Pianist Robert Schumanns Fantasie C-Dur op. 17. Leidenschaft und Innigkeit, Fantasie und Form verknüpfte er zu einem eindringlichen Ganzen. Besonders im getragenen dritten Satz überzeugte Szyrner durch sein Gespür für leise, aber anhaltende innere Spannung. Leichte Melancholie und lyrische Passagen standen bei der h-Moll-Sonate op. 58 von Frédéric Chopin dicht nebeneinander. Hier, bei seinem Landsmann, schien Szyrner ganz bei sich zu sein. Virtuose Passagen und langsame Akkorde erweckten eine Atmosphäre innerer Spannung, während andere Stellen voll strahlender Energie erklangen. Mit Chopins Ballade in g-Moll schloss Szyrner sein offizielles Programm. Er überzeugte mit seinem ausdrucksstarken Spiel, indem er die gesamte Klaviatur ausnutzte und das romantische Werk, das wie ein Spiegel einer unruhigen Seele wirkt, packend umsetzte.

Kontemplativer Abschluss

Das Publikum dankte mit langem Applaus, sodass Szyrner eine Zugabe spielte. Mit Chopins »Regentropfen-Prélude« op. 28 Nr. 15 setzte er einen stillen, kontemplativen Schlusspunkt und verabschiedete so sanft das Publikum. Durch die durchgehenden tiefen Töne entwickelte sich eine meditative Wirkung und Szyrner gelang es durch sein Spiel nicht nur die dunklen Klänge des Werkes heraustreten, sondern auch die hellen Klänge hervorscheinen zu lassen, sodass man bei allen vermeintlichen Regentropfen die Sonne hervorblitzen hörte. (GEA)