Klaus Zeh: 17 Fässer am Meeresgrund

Klaus Zeh: Am Ende des Tages, 134 Seiten, 10 Euro, Verlag Books on Demand, Norderstedt.

REUTLINGEN. Er hat einen Blick für die brisanten Themen, der Reutlinger Schriftsteller Klaus Zeh. In die Abgründe des Menschenhandels hat er seine Leser geführt – nun prangert er die Verschmutzung der Weltmeere an. Klaus Zeh hat aber auch eine Vorliebe für gebrochene Helden. Und so ist es ein gescheiterter Investigativ-Journalist, der in seinem jüngsten Werk »Am Ende des Tages« zu einem letzten großen Kampf antritt.

Vorliebe fürs Fragmentarische

Denn eigentlich hat der unbenannte Ich-Erzähler bereits aufgegeben. Eine Enthüllungsgeschichte über Atommüll, der im Meer verklappt wurde, hat ihn den Job gekostet. Zurückgezogen und verbittert lebt er in einem einsamen Haus am Fluss. Seine Tage verbringt er damit, die Natur zu beobachten und den Müll aus der Uferböschung zu sammeln. Journalistische Aufträge bekommt er seit seiner Enthüllungsgeschichte nicht mehr, warum, wird nicht recht klar. Zudem trauert er seiner Partnerin Rebekka nach. Die Liebe seines Lebens rieb sich in zig Projekten als Öko-Aktivistin und Helferin in griechischen Flüchtlingslagern auf, bis ein Tumor sie dahinraffte. Da schlägt eine Mail in seinem Postfach auf. 17 Fässer mit Atommüll habe jemand an der Küste vor der Vogelinsel im Meer entsorgt. Ist das ein Wink, um sich noch einmal für die Umwelt ins Gefecht zu werfen? Oder hat da jemand noch eine Rechnung mit ihm offen und will ihn in eine Falle locken?

Der Ökothriller, soweit sei der Leser vorgewarnt, wird von Klaus Zeh lediglich angedeutet. Der Reutlinger hat eben auch eine Vorliebe fürs Fragmentarische, Skizzenhafte. Wo für andere der Krimi erst richtig losginge, entlässt er die weitere Geschichte in die Fantasie seiner Leser.

Eher eine Charakterstudie

Bei allen düsteren, meisterhaft atmosphärisch herausgearbeiteten Krimi-Elementen ist das novellenartig kurze Buch viel eher eine Charakterstudie. Die Studie eines Aktivisten und einer Aktivistin, deren Engagement und deren gesellschaftskritische Weltsicht so zugespitzt sind, dass sie ins Wahnhafte umzuschlagen drohen. Das ist tatsächlich womöglich das eigentliche Thema des Textes. Man versteht, warum sich Rebekka in immer neuen Projekten aufreibt; man versteht, warum der Ich-Erzähler überall die Atommafia vermutet. Und doch versteht man auch, dass beide sich durch ihre zugespitzte Kompromisslosigkeit in den Abgrund manövrieren.

Klaus Zeh hat dafür wieder eine besondere Sprache gefunden. Eine lyrische Prosa, in der jeder Satz sein eigenes Gewicht hat, nachklingt, seine eigene Aura entfaltet. Orte, äußere wie innere Stimmungen werden so in knapper Verdichtung äußerst plastisch und greifbar. Und geradezu körperlich spürbar wird die Verzweiflung des Protagonisten, der nicht von seiner verstorbenen Partnerin loskommt. Es ist ihre – imaginierte? – Wiederpräsenz, die ihn ins letzte Umweltgefecht schickt.

So ist die knappe, lyrisch verdichtete Novelle am Ende auch ein Liebesroman. Oder besser: Die Erzählung einer unmöglichen, einer gescheiterten Liebe, aufgefressen vom Elend der Welt und dem inneren Zwang, sich in dessen Bekämpfung zu werfen. Eine Liebe, die gerade in ihrem Scheitern eine Bindekraft entfaltet, deren Zwang sich der Held vergeblich zu entwinden sucht. (akr)