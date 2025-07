Klassiker und Kondschak-Hommage: Das Reutlinger Theater Die Tonne 2025/26

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Offener Theaterworkshop für alle. Vorbeikommen und mitmachen« heißt es am Samstag, 26. Juli, wieder um 11 Uhr in der Turnhalle der Reutlinger Eichendorff-Realschule. Das Theater Die Tonne bietet die Aktion zum wiederholten Mal an - immer am letzten Samstag im Monat (nicht im August). Das Tanztheaterprojekt »Tanzt!« hatte in der vergangenen Spielzeit ganz unterschiedliche Bürgerinnen und Bürger durch den Spaß an Bewegung und Performance zusammengebracht. Diese Energie und den neu gefundenen Zusammenhalt wollte das Theater nicht im Sande verlaufen lassen. Zwischen 25 und 45 Interessierte nehmen - bei freiem Eintritt - jeweils teil, darunter auch Eltern mit ihren Kindern. Ob daraus mal ein Theaterabend wird, ist offen. Tonne-Intendant Enrico Urbanek nennt die Aktion »einen Schritt in Richtung Bevölkerung, den wir uns gewünscht haben«. Der Erfolg hat die Theatermacherinnen und -macher selbst überrascht.

Auch als das Theater kürzlich mit Martina Beilharz von »Tango Vision« zu »Tonne tanzt Tango« einlud, war die Beteiligung groß. Über 40 Menschen seien zum gemeinsamen Tanzen im Foyer des Theaterbaus in der Jahnstraße gekommen, sagt Urbanek, für den solche Begegnungsformate den Spielplan gut ergänzen.

Sommertheater über Shakespeare

Dieser sieht bis zum 3. August noch mehrere Aufführungen von Umberto Ecos »Der Name der Rose« vor. Das Reutlinger Sommertheater im Spitalhof erfreut sich guter Besucherzahlen - die sich das Theater auch für das Nachfolgestück im kommenden Jahr, »Shakespeare in Love« nach dem mit sieben Oscars prämierten Film aus dem Jahr 1998, wünscht. Inszenieren wird wie bei »Der Name der Rose« Karin Eppler, Premiere ist am 9. Juli 2026.

Mit einer Party mit Livemusik der Band Combo Cumbiale startet am 26. September in Kooperation mit dem Tonne-Theaterverein die neue Spielzeit. Am 18. Oktober steht dann mit Bertolt Brechts »Leben des Galilei« die erste Premiere an. Regie führt Enrico Urbanek, der die Wissenschaft - wie zu Galileis Zeiten - auch heute wieder unter Druck sieht. In dem von Brecht 1939 im dänischen Exil begonnenen Drama steht die Titelfigur im Konflikt zwischen dem eigenen Wohl und der gesellschaftlichen Verantwortung. Die Produktion wird aus Projektmitteln des Landes Baden-Württemberg gefördert.

Adaptiertes Hauff-Märchen

Einen Stoff aus dem deutschen Südwesten bringt die Tonne mit »Cold! Das kalte Herz« auf die Bühne. Wilhelm Hauffs Märchen aus dem Jahr 1828 in einer modernen Adaption von Karin Eppler (auch Regie) erzählt symbolisch von einem verkauften Herzen und der Sehnsucht, im Leben mit wenig Mitteln viel zu erreichen. Nikita Nagel, die neue Dramaturgin an der Tonne, freut sich, wie sie sagt, »auf den Schwarzwald-Bezug« dieser Produktion.

Nagel stammt aus Horb am Neckar und war bis vor Kurzem im Bereich Kulturvermittlung des deutsch-französischen Kulturfestivals »Perspectives« beschäftigt. Sie hat Kulturwissenschaften, Theater und Literatur in Hildesheim und Marseille studiert und in Saarbrücken ihren Master-Abschluss gemacht. Auch im Kunstverein Wagenhalle in Stuttgart war sie tätig. Nikita Nagel löst als Dramaturgin Alice Feucht ab, die es nach Frankreich zieht. Als Dramaturg weiter im Team bleibt Michel op den Platz.

Musikalischer Bilderbogen

Ein Stück einer ehemaligen Tonne-Dramaturgin zeigt das Theater vom 27. November an. Karen Schultzes »Ein Freund, ein guter ...« ist ein musikalischer Bilderbogen über die legendären Comedian Harmonists, der bei der Uraufführung im Juli 2013 als Reutlinger Sommertheater zum Publikums-Hit avancierte. Damals hatte Enrico Urbanek Regie geführt, nun macht sich Irfan Kars an eine Neuinszenierung. Die musikalische Leitung liegt wie 2013 in den Händen von Ulrike Härter. Anders als damals wird nicht im Freien, sondern im Theatersaal gespielt.

Mit dem Ein-Frau-Musical »Heute Abend: Lola Blau«von Georg Kreisler folgt am 4. Dezember im Tonnekeller ein Stück über die Situation einer jungen jüdischen Bühnenkünstlerin in der Zeit der Annexion Österreichs durch Nazi-Deutschland. Chrysi Taoussanis spielt und singt, die Inszenierung übernimmt Enrico Urbanek, der auch bei »Warten auf Kondschak« Regie führt (Premiere: 26. Februar). In der Hommage an Heiner Kondschak sollen Musik und Gedichte des 1955 im niedersächsischen Hohenhameln geborenen, 2024 in Ofterdingen gestorbenen Musikers, Schauspielers, Regisseurs und Autors vorkommen. »Er lässt uns nicht los«, sagt Urbanek. »Ohne dass wir hier den großen Betroffenheitsabend machen, wird Heiner Kondschak gleichzeitig da sein und nicht da sein.« Das Stück schreibt der Schauspieler David Liske, der in »Der Name der Rose« derzeit den scharfsinnigen Franziskaner William von Baskerville spielt.

Premiereninfo Am Theater Die Tonne gibt es in der kommenden Spielzeit folgende Premieren: »Leben des Galilei« (18. Oktober); »Cold! Das kalte Herz« (25. Oktober); »Ein Freund, ein guter…« (27. November); »Heute Abend: Lola Blau« (4. Dezember); »Klatsch« (mit dem Jugendensemble; 15. Januar); »Warten auf Kondschak« (26. Februar); »Der Tatortreiniger (2)« (16. April); »Leonce und Lena« (30. April); »Shakespeare in Love« (Sommertheater im Spitalhof, 9. Juli). (GEA)

Außerdem auf dem Spielplan: »Der Tatortreiniger (2)« mit weiteren Episoden über den titelgebenden Tatortreiniger Schotty (Premiere: 16. April), inszeniert von Marion Schneider-Bast. Und Georg Büchners Komödienklassiker »Leonce und Lena« (30. April) in einer queeren Variante, bei der Annette Müller Regie führt.

Das Jugendensemble bringt, gefördert durch Bundesmittel, unter dem Titel »Klatsch« (15. Januar) in der gemeinsamen Spielleitung von Jana Riedel und Michael Schneider ein eigenes Theater-Musical heraus, in dem es ums Lästern und die Verbreitung von Fake News geht. (GEA)