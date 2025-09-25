Klassik, Jazz, Verkehrsprobleme: Herbstliche Musiktage Bad Urach starten

Stammgäste bei den Musiktagen und diesmal mit Bruckner da: das Stegreif-Orchester aus Berlin.

BAD URACH. Der Festivalstart am 3. Oktober naht bei den Herbstlichen Musiktagen, und Cheforganisator Thomas Braun macht ein genauso glückliches Gesicht wie Festivalleiter Florian Prey. Braun, weil der Vorverkauf »noch besser läuft als beim letzten Mal«. Prey, weil es diesmal ein besonders rundes Programm ist, wie er findet.

In der Tat: Die Vielfalt ist groß. Es gibt Liedgesang und Chöre, Orchestermusik und Jazz, das Musikmenü in der Künkelemühle (längst ausverkauft) und ein Kinderkonzert (nur noch wenige Karten für 11 Uhr). Weltliches, Geistliches, Klassisches, Modernes, alles da. Nur diesmal keine junge Popsängerin – schade.

Sorgen macht der Verkehr. Man hat Konzerte in Upfingen (Kammerchor Vokalkunst Tübingen, 6. Oktober, Marienkirche) und Sirchingen (Jakob Manz und Johanna Summer, 8. Oktober, Dorfgemeinschaftshaus), aber die Sirchinger Steige ist ebenso gesperrt wie die Hanner Steige. Also geht es von Urach aus über Münsingen, Rietheim und Dottingen. Oder von Reutlingen her über Eningen und Würtingen. Im Ermstal klemmt es wegen den Großbaustellen an der Hochhaus- und der Wasserfallkreuzung – frühzeitig losfahren ist angesagt.

Der Weg zu Jakob Manz und Johanna Summer ins Dorfgemeinschaftshaus Sirchingen ist wegen Straßensperrungen umständlich. Foto: Tibor Bozi Der Weg zu Jakob Manz und Johanna Summer ins Dorfgemeinschaftshaus Sirchingen ist wegen Straßensperrungen umständlich. Foto: Tibor Bozi

Dafür stehen die Chancen besser als früher, nach dem Konzert noch Stärkung zu bekommen. Eine Reihe von Uracher Lokalen bietet nach Anmeldung Spätservice an bestimmten Tagen – genaueres ist der Musiktage-Homepage zu entnehmen.

Die Musik sieht Florian Prey als »Hoffnungsschimmer« (so der Festival-Titel) in dunklen Zeiten. Weil »Schimmer« etwas Ungreifbares ist, geht es oft um Mystisches. Etwa im Liedzyklus, den Prey extra für das Festival komponiert hat. Und den er mit Sopranistin Katharina von Hassel und Pianist Florian Uhlig in der Matinee am 5. Oktober vorträgt.

Für die Herbstlichen Musiktage hat Festivalleiter Florian Prey wieder selbst zur Feder gegriffen. Foto: Privat Für die Herbstlichen Musiktage hat Festivalleiter Florian Prey wieder selbst zur Feder gegriffen. Foto: Privat

Überhaupt ist das Lied, einst Keimzelle des Festivals, stark vertreten mit drei Konzerten. Alle ungewöhnlich: Die Sonntagsmatinee in der Schlossmühle besticht mit den Prey-Uraufführungen. Am Samstag, 4. Oktober, singt die aus Urach stammende Paula Jeckstadt im Chor der Amanduskirche, begleitet von acht Celli. Startenor Ian Bostridge kommt am 10. Oktober mit einem Trio aus Geige, Cello und Klavier in die Festhalle.

Und Chorgesang gibt es, in vielen Facetten. Voll weltlichem Frohsinn zur Eröffnung am 3. Oktober in der Festhalle mit dem Ensemble Walhalla zum Seidlwirt; am 5. Oktober in der Amanduskirche als tiefschürfende Oratorienkunst mit dem BachWerkVokal Salzburg; zeitgenössisch-experimentell am 6. Oktober in Upfingen mit dem Kammerchor Vokalkunst Tübingen. Auch dafür steuert Prey eine Uraufführung bei.

Der Männergesangverein Walhalla zum Seidlwirt eröffnet den Reigen der Herbstlichen Musiktage am 3. Oktober in der Festhalle. Foto: Raphael Fischer-Diskau Der Männergesangverein Walhalla zum Seidlwirt eröffnet den Reigen der Herbstlichen Musiktage am 3. Oktober in der Festhalle. Foto: Raphael Fischer-Diskau

Die instrumentale Kammermusik, zuletzt Festivalschwerpunkt, mischt sich diesmal galant in die Vokalkonzerte. So findet sich im Abend mit Paula Jeckstadt auch eine Suite für acht Celli über die Gefährdung der Demokratie. Und im Konzert mit Ian Bostridge löst sich immer wieder das Oberon Trio vom Sänger mit Instrumentalwerken von Schubert und Clara Schumann. Schließlich: Der Jazz-Abend von Saxofon-Jungstar Jakob Manz und Pianistin Johanna Summer ist letztlich auch Kammermusik.

Ein Erlebnis für sich wird sicher der Auftritt des Stegreif-Orchesters: Bruckners Sinfonik im Strudel der Improvisation. Ebenfalls einzigartig: Schlagzeugerin Babette Haag als musikalische Geschichtenerzählerin für kleine und große Kinder. Eine spannende Festival-Ausgabe. (GEA)

